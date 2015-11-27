15 спален в пастельных тонах

Что может быть нежнее, чем пастельные цвета? кажется, что эти спальни сделаны из зефира. 15 примеров, которые заставят вас улыбаться от умиления!
Фотографии: zillow.com
Что может быть нежнее, чем пастельные цвета? кажется, что эти спальни сделаны из зефира. 15 примеров, которые заставят вас улыбаться от умиления!
Фотографии: zillow.com
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