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15 стильных столовых в классическом стиле

В зарубежных домах, где много пространства, часто выделяют целую комнату для ужинов с гостями. Мы сделали подборку из 15 роскошных столовых в классическом стиле.

 

 

 

 

Фотографии: zillow.com

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