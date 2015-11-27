20 ухоженных гаражей

Мы уже как-то рассказывали вам о том, как сохранять порядок в гараже, а теперь решили продемонстрировать реальность этих советов. 20 примеров для вас!
Фотографии: zillow.com
Мы уже как-то рассказывали вам о том, как сохранять порядок в гараже, а теперь решили продемонстрировать реальность этих советов. 20 примеров для вас!
Фотографии: zillow.com
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