23 подоконника мечты

Широкий обустроенный подоконник, на который можно залезть, чтобы почитать книгу, посмотреть в окно или даже вздремнуть, — это мечта. Мы собрали для вас 23 вдохновляющих примера!
Фотографии: pinterest.com, zillow.com
Широкий обустроенный подоконник, на который можно залезть, чтобы почитать книгу, посмотреть в окно или даже вздремнуть, — это мечта. Мы собрали для вас 23 вдохновляющих примера!
Фотографии: pinterest.com, zillow.com
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