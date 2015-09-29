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23 подоконника мечты

Широкий обустроенный подоконник, на который можно залезть, чтобы почитать книгу, посмотреть в окно или даже вздремнуть, — это мечта. Мы собрали для вас 23 вдохновляющих примера!

Фотографии: pinterest.com, zillow.com

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