5 полезных идей для экспресс-сервировки

К сервировке стола всегда готов! Квартблог расскажет и покажет 5 полезных и интересеных идей для экспресс-сервировки стола в домашних условиях.

Порой гости появляются на пороге квартиры внезапно, без предупреждения. Времени на масштабную сервировку стола с нуля уже нет, а красиво подать обед или ужин все же хочется.

Чтобы не растеряться в такой ситуации, хорошо всегда иметь наготове базовый набор для сервировки, который также поможет вам сэкономить время и при подготовке к запланированному ужину. Вместо того, чтобы суетиться и в спешке искать подходящие предметы, вы сможете просто воспользоваться заранее подготовленным комплектом.

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Сервировка стола в домашних условиях: скатерть

Как театр начинается с вешалки, так и сервировка стола начинается со скатерти: именно она задает тон всему застолью. Хорошо прогладьте ее и аккуратно сложите, чтобы она не помялась, и при случае вам останется только расстелить ее.Также скатерть можно хранить в виде рулона: после отутюживания ее следует намотать на длинную картонную трубку (например, оставшуюся после оберточной бумаги). Считается, что так минимизируется риск появления складок на ткани.

Чтобы скатерть не пропиталась затхлым запахом, положите в шкаф саше для белья: оно придаст ей приятный аромат свежих трав, цветов и фруктов.

При выборе материала рекомендуется отдать предпочтение натуральным тканям, таким, как лен и хлопок. Они легче мнутся, чем синтетика, и труднее разглаживаются, но не позволяют посуде скользить по столу.

Текстильные салфетки и дорожки

Текстильные салфетки служат красивым элементом декора на праздничном столе. Их можно скрутить, закрепить металлическим зажимом и положить рядом с тарелкой, а можно сделать из них причудливые фигуры (один из самых простых вариантов — веер) и украсить тарелку. В отличие от бумажных, текстильные салфетки во время еды кладутся на колени, чтобы защитить одежду.

В магазинах текстильные салфетки часто идут в комплекте со скатертью, соответствуя ей по цвету. Впрочем, их можно купить и отдельно.

Тканевые дорожки, как правило, располагаются вдоль всего стола. Достаточно узкие и длинные, они расстилаются по центру и уставляются общими блюдами. На них же обычно ставят и вазу с цветами, чтобы оживить картину.

Дорожки должны не сливаться со скатертью в единое целое, а, напротив, выделяться на ее фоне. Например, если на столе классическая белая скатерть, к ней подойдет темно-синяя дорожка.

Посуда

Конечно же, хочется, чтобы вся посуда на столе была в едином стиле, так что часто для торжественных случаев покупается столовый сервиз. Чаще всего можно встретить на полках магазинов фарфоровые (более изысканные) и керамические (более практичные и демократичные по цене) варианты.

Хорошо, если помимо тарелок в набор также входят другие необходимые для сервировки предметы: соусницы, супницы, салфетницы.

Необходимо выбрать посуду так, чтобы она гармонировала с цветом скатерти. Если вы хотите сделать цветовой акцент, то лучше выбрать для этого что-то одно — или посуду, или скатерть — иначе может получиться аляповато.

Приборы

Лучшим вариантом будут классические приборы из нержавеющей стали, которые достаточно просты в обращении. Их можно мыть не только вручную, но и в любой посудомойке. Единственное — лучше делать это сразу же после еды, пока остатки пищи не присохли к стали.

Если у приборов пластиковые ручки, то обратите внимание на стык двух материалов: именно там может копиться грязь.

При сервировке стола помните, что вилка кладется слева от тарелки, а нож и столовая ложка (если одним из блюд будет суп), - справа. Помимо индивидуальных приборов, понадобятся ложки, вилки и ножи для салатов, сливочного масла, икры и других угощений.

Бокалы

Есть множество бокалов для каждого вида напитка, и ценители утверждают, что в зависимости от формы меняется даже вкус алкоголя. Бокалы для мартини, коньяка, красного вина, белого вина, - довольно затруднительно приобрести все, что предлагается, да еще и в расчете на большое число гостей.

Как правило, универсальным решением все же становится бокал для красного вина (более широкий и не такой вытянутый, как для белого). Простой стеклянный вариант неприхотлив в обращении, особенные меры предосторожности нужны только для хрустальных изделий, особенно позолоченных.

Полезным аксессуаром также может стать небольшой сервировочный столик: на него ставятся бутылки, чтобы они не занимали место на столе, и каждый при необходимости мог до него дотянуться.

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Фотографии: gallery.ru, etsy.com, holiday-ledi.ru, housesdesign.ru.

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