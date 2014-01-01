7 культовых стульев для создания мебельных миксов

Все, что нужно знать о стульях, чтобы подойти к созданию мебельного микса со знанием дела.

Сейчас все большую популярность обретают так называемые мебельные миксы. Особое предпочтение им отдается в зоне столовой: вокруг стола расставляют стулья не из одного комплекта, а набирают столовую группу из совершенно разных по форме, цвету и стилистике предметов. Все это натолкнуло Квартблог на мысль разобраться в том, какие модели за всю многолетнюю историю стульев стали самыми знаменитыми? Какой стул непременно стоит заполучить и добавить в свой «мебельный коктейль»?

Венский стул

Едва ли можно найти стул, название которого будет знакомо даже тем, кто далек от дизайна интерьеров. В этом плане Венский стул — настоящий рекордсмен. К счастью или к сожалению, мода циклична, поэтому венская мебель, появившаяся в массовом производстве в середине XIX века и быстро завоевавшая сердца потребителей того времени, в XXI веке снова становится предметом культа.

Венский стул изготавливается из гнутого под паром букового дерева — эта технология и придает ему узнаваемый во всем мире облик. Считается, что первым производить такие стулья начал Михаил Тонет на своей фабрике в Австро-Венгрии.

Интересный факт: к 1930 году было продано более 50 миллионов венских стульев, а это по 5 стульев на каждого москвича сегодня!

Привидение эпохи рококо – Louis Ghost

Пожалуй, самого невозмутимого представителя мира стульев изобрел дизайнер Филипп Старк. Название Louis Ghost хорошо отражает всю концепцию стула — изделие представляет собой не что иное, как пластиковую ироничную версию классического кресла в стиле Людовика XV.

Сегодня на рынке очень много реплик именитого стула, но на протяжении вот уже 16 лет Louis Ghost является главным бестселлером марки Kartell несмотря ни на что. За эти годы «Призрак Людовика» успел поселиться в кафе и ресторанах по всему миру: в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Москве и других городах.

Нордическая тематика от Eames

Одними из самых желанных стульев в скандинавском стиле стали изделия шведской марки Eames, основателями которой являются дизайнеры Charles и Ray Eames. Fiberglass Side и Shell Rocker Chair были возрождены в 2014 году по мотивам стульев из коллекции 1950 года. Сегодня они доступны в нескольких модификациях (например, с подлокотниками и без) и в 8 цветах. Оригинальные изделия сделаны из особенного материала, который может быть безвредно переработан и снова пущен в производство.

Незаменимая Ikea – Ингольф

Вот уже на протяжении многих лет компания Ikea пополняет свои полки все новыми и новыми стульями модели Ингольф, потому что они нарасхват. Название этого стула вряд ли кто-то сможет припомнить, но его очертания будут знакомы многим. Эргономичный, простой по дизайну и демократичный по цене стул Ингольф облюбовали миллионы семей по всему миру.

Классические мягкие винтажные стулья

Когда-то эти стулья украшали знатные дома Англии и Франции: чем больше ярких насыщенных цветов в обивке и золота на каркасе, тем ближе к Англии; чем нежнее оттенки ткани, чем менее вычурны спинка и ножки, тем больше в стилистике Франции. Современная интерпретация мягких стульев этого типа – классика, которая хорошо будет смотреться в любом доме.

Эксперименты с цветом и формой – стул Panton

Вернер Пантон – гордость Королевской Академии изящных искусств в Копенгагене. Еще на заре своей карьеры он начал проводить различные дизайнерские опыты и эксперименты с новыми материалами, их формой и цветом, мечтая добиться скругленных углов и непрерывности в замкнутых композициях. Легенда гласит, что датский дизайнер и архитектор Пантон более 5 лет искал фабрику, которая согласиться выпускать придуманные им футуристические фасоны стульев, ведь необходимыми технологическими возможностями в 60-е годы обладала далеко не каждая компания.

На протяжении последних 15 лет производством и продажей стульев Panton занимается компания Vitra.

Индустриальные стулья

С расцветом лофтов популярность обрели и стулья индустриального характера. Времена и вкусы изменились, а заурядные металлические стулья и табуреты стали визитной карточкой этого стиля, сформировав тем самым необычайный спрос: сколько открылось за последние годы кафе, за барными стойками которых непременно стоит такой стул!

Фото: pinterest.com, kartell.com

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