Акцентная деревянная стена своими руками: мастер-класс

Рассказываем, как сделать супермодную стену, потратив пару дней и минимум денег.

Деревянная акцентная стена — идеальная деталь для квартиры в скандинавском стиле. Смастерить ее своими рукам не так уж сложно: потратив немного времени и еще меньше денег, вы сделаете дом более душевным и «своим», а бонусом получите прекрасный фон для семейных фотосессий.

Чтобы разобраться в тонкостях создания деревянных стен, мы изучили множество статей и одной из них, мастер-классом от автора блога Cape 27, готовы поделиться с вами.

Первое, что вам понадобится, чтобы сделать деревянную стену, — палеты. Узнайте в местных магазинах, когда они получают товар, и не выбрасывают ли они потом деревянные поддоны. Вполне вероятно, вам готовы будут отдать их бесплатно или за бесценок. Одно но: если собираетесь использовать бывшие в употреблении палеты, необходимо хорошенько обработать их антисептиком — никогда не знаешь, что на них перевозили и где использовали.

Теперь, когда вы нашли палеты, нужно разобрать их. Мы попытались выяснить, существует ли простой способ сделать это. Ответ — нет. Нужно просто взять кого-то в помощники и смириться с тем, что это сама неприятная часть проекта.

Сначала мы пробовали использовать гвоздодер, но быстро поняли, что это не лучшая идея, и взялись за сабельную пилу: мы вводили лезвие между досками и разрезали каждый гвоздь по очереди. Это не так уж сложно, но требует времени. Всего нам понадобилось разобрать 8 палет — из них получилось примерно 70 досок.

Когда доски были готовы, мы обработали их наждачной бумагой № 80. Нам хотелось сохранить состаренный, потертый вид дерева, поэтому доски мы шкурили по минимуму, убирая только самые грубые дефекты. На этом же этапе мы обработали доски антисептиком.

О морилке. Мы заранее искали картинки для вдохновения, читали мастер-классы и поняли, что большинство предпочитает оставлять доски такими, какие они есть. И это прекрасно, если ваши палеты красивые. Наши же доски не были похожи одна на другую: часть из них потемнела, часть выглядела почти новыми. Поэтому мы решили пропитать их морилкой, чтобы визуально объединить их.

Мы аккуратно (это важно: рыхлое дерево палет может впитать литры жидкости) нанесли морилку тряпкой. Цвет получился не очень равномерным, но это только подчеркнуло фактуру дерева. Важно было проморить и торцы досок на случай, если потом на стене они не сойдутся идеально (а они не сойдутся).

Перед тем, как монтировать доски на стену, мы оставили их их на пару дней на свежем воздухе, чтобы они высохли, а запах морилки выветрился.

Удивительно, но собственно крепление досок на стену заняло у нас очень мало времени — два вечера без ущерба для сна и общения с детьми. Мы начали с того, что нашли и отметили рейки деревянного каркаса нашей гипсокартонной стены, чтобы потом прибить доски к ним. Многие используют в качестве основы фанеру, но мы решили крепить все прямо на стену. Да, так доски будет сложнее снять, возможно, даже придется сносить всю перегородку, но это будет потом, а пока это был самый простой вариант.

В отличие от большинства примеров, которые мы видели, наша стена не ограничивается двумя другими — слева остается открытый угол. Поэтому мы решили сделать по краям панно рамку из вертикальных досок. Вышло даже лучше, чем мы ожидали: рамка придала стене более законченный вид.

Вот несколько советов, которые мы можем дать вам, исходя из собственного опыта:

Начинайте выкладывать доски сверху вниз. Если в конце у вас останется тонкая полоска незакрытой стены, лучше, чтобы она оказалась у пола, чем под потолком.

Не слишком усердствуйте, подбирая доски по толщине и цвету, позвольте им лечь в случайном порядке.

Подберите доски по ширине и не начинайте выкладывать ряд, пока не убедитесь, что подходящего материала хватает.

Следите, чтобы «кладка» получалась плотной и ровной, но не не зацикливайтесь на этом — доски палет неидеальны, и в этом их прелесть.

Готово!

Источник: cape27blog.com

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