Апартаменты 60 м² в стиле лофт для молодой семьи

Как важно, когда заказчик и исполнитель изначально находятся «на одной волне». Это как раз тот самый случай.

Как важно, когда заказчик и исполнитель изначально находятся «на одной волне». И это — как раз тот самый случай. Сегодня рассказываем про двухкомнатную квартиру площадью 60 м², проект которой разработала дизайнер Катя Корчинова из уже знакомой нам студии Form of Chaos.

«С первых моментов обсуждения я влюбилась в этот проект. Очень схожие с ребятами взгляды и идеи, готовность к экспериментам и "никакого бежевого" подкупили меня моментально», — рассказывает Катя.

Сдержанный, брутальный интерьер выполнен в стиле лофт. Старое дерево в сочетании с королем цветов – серым, фактура бетона, металл и состаренные текстуры — все это элементы лофта. Сам дом очень располагал к данной стилистике: высокие потолки 3,4 м, окна в пол, стильно оформленные фасад и внутренние помещения общего пользования. Оставалось только максимально логично и эргономично распорядиться небольшим пространством. В итоге Катя выделила зону гостиной с кухней, спрятала гардеробную за дверью из старого дерева, располагающуюся напротив санузла, а спальню поделила на место для сна (кровать во всю ширину комнаты) и рабочую зону. Также по желанию клиентов было продумано много функциональных полочек для хранения в виде кубов вокруг ТВ и встроенный в стену стеллаж.

Самой сложной оказалась работа со старым деревом, из которого делали двери и столы по индивидуальным эскизам: дерево не хотело слушаться, от перемены влажности и температуры меняло форму.

Оно реально старое — это разобранные старинные амбары из Голландии. Необходимо было продумать раздвижную систему дверей. Все буквально собирали по деталям — как это часто бывает, когда ничто стандартное и готовое не нравится и не отражает индивидуальность заказчика.

В санузле, кроме концептуальной плитки, использовали очень интересный материал — микроцемент. Им обработана сделанная собственноручно тумба под раковину и встроенные в стену полки.

Результатом все остались очень довольны. Вот уже 2 года ребята живут в этой квартире — фундаментальной, функциональной и неповторимой.

Фотограф: Елена Смирнова

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