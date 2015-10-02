Безопасность детской комнаты

Самое важное в детской комнате — безопасность. Рассказываем в этой статье обо всем, что нужно предусмотреть.

Конечно же, первое, о чем стоит подумать во время обустройства детской комнаты — это безопасность. Натуральные, экологически чистые материалы и правильный микроклимат в комнате — залог хорошего здоровья.

Однако, такими общими мерами не обойтись. Когда ребенок научится ходить, его тягу к исследованию уже не остановить. Значит, нужно подготовить окружающую среду к его первооткрывательским порывам и экспериментам.

Безопасная мебель

Острые углы — очевидный момент. Хорошо, если мебель будет низкой, легкой, округлых форм. Те углы, которые остаются опасными, можно закрыть специальными резиновыми заглушками.

Вся тяжелая мебель должна быть надежно прикреплена к стенам, чтобы она не упала на ребенка при его попытке забраться на нее. Продаются даже специальные ремни против опрокидывания мебели, если крепеж к стене у нее не предусмотрен.

Сама детская кроватка должна быть безопасной. Малыш должен спать за высокими бортиками или тканевой перегородкой, чтобы не выпасть во сне. Когда ребенок подрастает, борты можно убрать, но лучше, чтобы у кровати лежал мягкий ковер или матрас.

Двери

Дверные стопперы могут не только предотвратить повреждение соседних стен или мебели, но и избавить от травм пальцы ребенка. Выбирайте напольные стопперы, мягкие на торец двери или механические доводчики в цельном корпусе без лишних деталей снаружи. Для подросших детей хорошей идеей будет установить дверные ручки на удобной высоте, тогда риск защемления пальцев снизится.

Окна

Окна представляют собой еще больше риска. Лучше всего установить за окнами легкие решетки, чтобы малыш не выпал. Минимальная мера безопасности — защитные замки, которые не позволят так просто открыть окно.

Шторы тоже лучше выбирать короткие, без декоративных шнуров. Подойдут для детской ролл-штор или римские шторы, а вот от жалюзи, особенно горизонтальных, лучше отказаться. Карниз также должен быть легким или очень надежно закреплен.

Электрика

Электрика — еще один источник опасности. Все розетки должны быть закрыты заглушками, пока не используются, а тройники лучше и вовсе убрать в пластиковый короб.

Лампы для детской должны быть снабжены прочными плафонами и иметь хорошую изоляцию. От ожогов ребенка спасет использование светодиодов вместо ламп накаливания. Светильники лучше выбирать закрытого типа, пристенные или припотолочные. Подвесные светильники типа люстр пробуждают желание повисеть на них.

Декор

Различные декоративные предметы оказываются в детской в группе риска. Стеклянные вещи могут разбиться и навредить ребенку. Если не хочется убирать красивые элементы из детской, их можно закрепить клеевой смесью многоразового использования — тогда их не так-то просто будет смахнуть.

В погоне за обеспечением безопасности для ребенка, не перестарайтесь. Ведь весь мир не будет устроен так же продуманно, как его детская комната. Если ребенок привыкнет, что можно двигаться неаккуратно, что мебель не падает, когда ее толкаешь, а декор держится на полках, это может негативным образом повлиять на его адаптацию к миру. Если вы видите, что ребенок проявляет интерес к опасному предмету, дайте ему познакомиться с ним спокойно, под вашим присмотром, и поставьте на место или продемонстрируйте последствия неаккуратного обращения. В таком случае интерес довольно быстро пропадет.

Фотографии: amilcook.com, krystalpersaud.com, fohomes.com, mastw.com, pinterest.com

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