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Богемная квартира 48 м² в Стокгольме

Тот редкий случай, когда все комнаты в квартире изолированные. Похоже, это жилище принадлежит артисту цирка. Нам кажется, что он обожает жонглировать — нашли тарелки и булавы во встроенных ящиках под кроватью в спальне. Кроме того, здесь еще есть обручи, ножи для метания, которые хранятся на двери в кухню, гири и даже цилиндр фокусника — отличный набор аксессуаров для домашних репетиций. О цирке напоминает и гирлянда из флажков, и фотографии с представлений, и афиши. Нам понравилось красное кресло в углу, самодельный стеллаж из ящиков и досок, диван из палет и необычное хранение принадлежностей для душа в ванной.

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Фотографии с сайта planete-deco.fr

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