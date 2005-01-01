Большая прихожая из маленькой: 8 приемов

Как сделать из интерьера самой маленькой прихожей в квартире приятное и просторное помещение без перепланировки. Важные советы, полезные рекомендации и интересные примеры от Квартблога!

Прихожая как связующее звено между домом и внешним миром: утром там мы заканчиваем сборы и свой образ на будущий день, а вечером именно прихожая встречает нас. Важно, чтобы это помещение было уютным, функциональным и создавало приятный настрой. Маленькая давящая прихожая вряд ли справится с этой задачей на ура. Давайте посмотрим, какие приемы помогут сделать ее больше без перепланировки.

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Минимум мебели

Идеальный сценарий для маленькой прихожей — минимальный набор мебели. Достаточно, например, вешалки, лотка для обуви, небольшой банкетки, подставки для зонтов и навесной полочки-органайзера. Эта конфигурация и функциональна, и оставит помещению необходимый воздух. Однако в реалиях городских квартир в прихожей хранится не только актуальная одежда, но и куртки на другие сезоны, сумки и аксессуары.

Визуально спрятать шкаф

Спасти маленькую прихожую, в которой есть шкаф, поможет ниша. Встраиваете шкаф-купе в нишу до потолка, и он выглядит, как стена, а не как шкаф. Еще лучше спрятать его можно, подобрав или покрасив дверцы в тон стен или полностью оформив их зеркалами.

Цветовая гамма

Уже ни для кого не секрет, что светлые тона визуально расширяют пространство — пользуйтесь этим приемом! Если не хватает акцента, то яркой краской или обоями можно выделить одну стену. Мебель тоже лучше выбирать светлую, а детали сделать яркими и контрастными, чтобы оформление прихожей не смазывалось в одно бледное пятно.

Интерьер маленькой прихожей в квартире: узоры

С помощью графических приемов также можно создать объем: горизонтальные полоски расширяют пространство, а вертикальные поднимают потолок. Узоры и орнаменты, создающие визуальную иллюзию, обратят на себя внимание, оставшееся помещение трансформируется за счет этого акцента. Сделайте одну стену в клетку среднего размера или пол выложите мелкой плиткой с рисунком шашечкой — эффект не заставит себя ждать.

Эффект продолжения

Фотообои или искусная живопись на стене, изображающие уходящую вдаль улочку, веранду с видом на море или большое окно в сад, не только смотрятся волшебно, но и помогут расширить пространство прихожей как бы вглубь рисунка. Особенно прием будет полезен, если перед входной дверью расположена стена, в которую упираешься взглядом, заходя в квартиру. Изображение можно нанести не только на стену, но и на шкаф или дверь.

Зеркала

Зеркала — настоящие спасители маленьких помещений. Если из прихожей ведут две двери, зеркало можно повесить на пространство между ними. Любая стена, двери шкафа, входная дверь — тоже отличное место для зеркала. В вытянутой прихожей зеркала лучше располагать по длинной стене.

Единственное замечание: продумайте количество зеркал и их расположение относительно друг друга, если вы не хотите чувствовать себя в лабиринте. Для большой комнаты лучше выбрать зеркала в резных панелях или композицию из маленьких зеркал — это создаст ощущение окошек в другие комнаты, а не одной бесконечной. Очень важно, что будет отражаться — лучше, если это будут красивые элементы мебели и светильники, а не полка с грязной обувью.

Глянец

Добавьте в прихожую не только зеркала, но и глянцевые объекты, которые будут отражать свет. Например для стен можно выбрать глянцевую краску, а на тумбочку поставить вазу из хрусталя или лакированной керамики.

Свет

Последнее, но далеко не маловажное — освещение прихожей. Главное правило: свет должен быть достаточным и комфортным для того, чтобы вы могли одеться и осмотреть себя перед выходом из дома. Но также свет поможет изменить форму и размеры помещения. Например высота потолка часто не соответствует размеру прихожей, поэтому лучше выбрать направленные вниз бра и споты на стенах вместо потолочного светильника, так потолок потеряется в полумраке и мозг будет сам дорисовывать комфортную высоту.

Еще один лайфхак — ставьте или вешайте светильники у зеркал, чтобы свет отражался от них. Кроме общего освещения не помешает прихожей и направленная подсветка: на полочку с мелочами, над зеркалом и в шкафу.

Фотографии: pinterest.com, ikea.com, home-designing.com, tradingviewstudies.com, homesthetics.net

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