Бруклинская квартира с высокими потолками

Это эклектичное пространство точнее всего можно охарактеризовать как лофт, к тому же разнообразные чердачки здесь тоже имеются.
Фотографии с сайта www.nytimes.com
Это эклектичное пространство точнее всего можно охарактеризовать как лофт, к тому же разнообразные чердачки здесь тоже имеются.
Фотографии с сайта www.nytimes.com
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