Подпишитесь!

1 раз в неделю присылаем только самый душевный и интересный материал

Бруклинская квартира с высокими потолками

Это эклектичное пространство точнее всего можно охарактеризовать как лофт, к тому же разнообразные чердачки здесь тоже имеются.

 Фотографии с сайта www.nytimes.com

Рекомендуемое

Комментарии

Комментарии

Создайте в своем профиле на Квартблоге альбом с фото или рендерами проекта и отправьте нам ссылку на этот альбом, чтобы мы смогли рассказать о вашем проекте.

Показать еще

Товар добавлен в корзину

Оформить заказПродолжить покупки
Закрыть окно