Брутальная квартира в 39 м2

Скандинавская студия молодого шведского музыканта.
Фотографии с сайта nicety.livejournal.comстудия, скандинавский стиль, минимализм, брутализм, мужской интерьер, маленькие квартиры
Скандинавская студия молодого шведского музыканта.
Фотографии с сайта nicety.livejournal.comстудия, скандинавский стиль, минимализм, брутализм, мужской интерьер, маленькие квартиры
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