Подпишитесь!

Шведская однушка в 42 м2
Скандинавский стиль снова в белом! Рассматриваем детали интерьера и декор
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Парижская квартира в 25 м2
Еще раз убеждаемся, что парижане — любители светлых интерьеров.
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Интерьер для влюбленных в серый и розовый
Проект однокомнатной квартиры от студии Juicy-hall.
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Однушка в 38 м2 с большой кухней
Очень комфортная на вид квартира. Скадинавский интерьер с голубыми акцентами.
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37-метровая студия шахматной расцветки
Черные обои с классическим узором придают этому скандинавскому интерьеру ноту благородности, а животные принты добавляют остроумия.
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Питерская однокомнатная хрущевка после перепланировки
Маленькая угловая квартира, которой пришлось пережить перепланировку для воплощения нескольких интересных идей ее хозяев.
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Однушка 36м2 в скандинавском стиле в Карелии
Очаровательная светлая квартира для семьи из трех человек и кошки.
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Квартира в 31 м2 в Гётеборге
Снова теплый привет из Гётеборга. На 31 м2 этой квартиры в скандинавском стиле уместились маленькая кухонька, гостиная, объединенная со спальней, большой встроенный в стену гардероб, прихожая и поэтичный балкон.
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34 м2 московской однушки в современном стиле
Студия Max Kasymov interior/design, которые рассказали нам об этом своем проекте, специализируется на проектировании и создании жилых и общественных интерьеров, а также на разработке и производстве авторской мебели.
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