Подпишитесь!

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Шведская однушка в 42 м2

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Квартблог

Скандинавский стиль снова в белом! Рассматриваем детали интерьера и декор

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Парижская квартира в 25 м2

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Квартблог

Еще раз убеждаемся, что парижане — любители светлых интерьеров.

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Интерьер для влюбленных в серый и розовый

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Квартблог

Проект однокомнатной квартиры от студии Juicy-hall.

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Однушка в 38 м2 с большой кухней

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Квартблог

Очень комфортная на вид квартира. Скадинавский интерьер с голубыми акцентами.

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37-метровая студия шахматной расцветки

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Квартблог

Черные обои с классическим узором придают этому скандинавскому интерьеру ноту благородности, а животные принты добавляют остроумия.

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Питерская однокомнатная хрущевка после перепланировки

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Квартблог

Маленькая угловая квартира, которой пришлось пережить перепланировку для воплощения нескольких интересных идей ее хозяев.

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Однушка 36м2 в скандинавском стиле в Карелии

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Елена Ваньянцева

Очаровательная светлая квартира для семьи из трех человек и кошки.

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Квартира в 31 м2 в Гётеборге

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Квартблог

Снова теплый привет из Гётеборга. На 31 м2 этой квартиры в скандинавском стиле уместились маленькая кухонька, гостиная, объединенная со спальней, большой встроенный в стену гардероб, прихожая и поэтичный балкон.

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34 м2 московской однушки в современном стиле

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Квартблог

Студия Max Kasymov interior/design, которые рассказали нам об этом своем проекте, специализируется на проектировании и создании жилых и общественных интерьеров, а также на разработке и производстве авторской мебели.

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