Подпишитесь!

Московские апартаменты в доме 1900 года постройки
Апартаменты 90 кв.м., расположенные рядом со Всероссийским музеем декоративного искусства.
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Эклектичная квартира в Дании
Ротанговые абажур и кресло-кокон, помпезный стол, чугунные подсвечники и пушистая голубая ель! Необычная, но красивая вариация на тему скандинавского стиля.
- 6103
Квартира для семейной пары с 3-х летним сыном
Площадь 116 кв.м., высота потолков 3,07 м и точно выполненные пожелания заказчиков.
- 1463
Квартира в скандинавском стиле с элементами лофт
Небольшая квартира на востоке Москвы в скандинавском стиле и элементами "лофта".
- 1580
Из коробки без внутренних перегородок в комфортную трехкомнатную квартиру
Комфортная трехкомнатная квартира — с кухней-гостиной, спальней и кабинетом. В оформлении реализован принцип умеренности: сочетание дорогой отделки с отечественными брендами.
- 1815
Практичные и недорогие решения в проекте трёхкомнатной квартиры
Проект реализован в 75 кв.м. с использованием практичных и недорогих решений.
- 1830
Апартаменты на Патриарших прудах
Изысканная классика с оттенком ар-деко на Патриарших прудах.
- 1412
Яркая квартира в центре Москвы
Немного дерзкий проект квартиры от дизайн бюро Lavka-design.
- 1686
Холостяцкая берлога на Тишинке 90м2
Немного суровый, но лаконичный интерьер с элементами стиля лофт в Москве.
- 5410
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