Подпишитесь!

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Usual 55

Московские апартаменты в доме 1900 года постройки

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Квартблог

Апартаменты 90 кв.м., расположенные рядом со Всероссийским музеем декоративного искусства.

  • 1066

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Эклектичная квартира в Дании

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Квартблог

Ротанговые абажур и кресло-кокон, помпезный стол, чугунные подсвечники и пушистая голубая ель! Необычная, но красивая вариация на тему скандинавского стиля.

  • 6103
Usual 55 min

Квартира для семейной пары с 3-х летним сыном

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Квартблог

Площадь 116 кв.м., высота потолков 3,07 м и точно выполненные пожелания заказчиков.

  • 1463
Usual 55

Квартира в скандинавском стиле с элементами лофт

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Квартблог

Небольшая квартира на востоке Москвы в скандинавском стиле и элементами "лофта".

  • 1580
Usual 55 min

Из коробки без внутренних перегородок в комфортную трехкомнатную квартиру

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Квартблог

Комфортная трехкомнатная квартира — с кухней-гостиной, спальней и кабинетом. В оформлении реализован принцип умеренности: сочетание дорогой отделки с отечественными брендами.

  • 1815
Usual 55 min

Практичные и недорогие решения в проекте трёхкомнатной квартиры

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Квартблог

Проект реализован в 75 кв.м. с использованием практичных и недорогих решений.

  • 1830
Usual 55 min

Апартаменты на Патриарших прудах

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Квартблог

Изысканная классика с оттенком ар-деко на Патриарших прудах.

  • 1412
Usual 55

Яркая квартира в центре Москвы

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Квартблог

Немного дерзкий проект квартиры от дизайн бюро Lavka-design.

  • 1686
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Холостяцкая берлога на Тишинке 90м2

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Елена Ваньянцева

Немного суровый, но лаконичный интерьер с элементами стиля лофт в Москве.

  • 5410

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