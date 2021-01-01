Подпишитесь!

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Квартира на Мосфильмовской

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Квартблог

Четырёхкомнатная квартира в Москве площадью 107 кв.м. на Мосфильмовской.

  • 1279

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Usual 55 min

Красивый пентхаус с террасой

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Квартблог

Проект двухуровневого пентхауса с террасой площадью 376 кв.м. в Москве от ARTHALL.

  • 1048
Usual 55 min

Жилой лофт в здании завода “Рассвет”

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Квартблог

Особенностью этого интерьера, несмотря на урбанистическую стилистику лофта, стало то, что пространство получилось теплым, уютным и комфортным для ежедневного проживания семьи.

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Usual 55

Яркая квартира с очень смелым дизайном

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Квартблог

Весьма смелый дизайн, не правда ли?

  • 1499
Usual 55

Неоклассика, бирюза и латунь: современная квартира от студии Intro by Chak

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Квартблог

Проект выдержан в лаконичных пастельных оттенках. В основном это серо-бежевая гамма, которая, по мнению психологов, наиболее приятная в ощущении дома и комфорта. Ощущение комфорта создает и лежащая в основе планировки симметрия.

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Usual 55

Любителям минимализма посвящается: апартаменты в Кракове

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Квартблог

Польские апартаменты в модном стиле минимализм.

  • 1032

Роскошная квартира на Манхэттене

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Елена Ваньянцева

Шикарная квартира в Нью-Йорке с элементами ар-деко, модерна и классики.

  • 3360
Usual 55

Кухня в коридоре: проект квартиры с перепланировкой

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Квартблог

Проект 4-комнатной квартиры в ЖК Донской Олимп, где полностью изменили всё пространство с помощью глобальной перепланировки.

  • 2060
Usual 55

Пятикомнатная квартира в доме - памятнике архитектуры

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Квартблог

Пятикомнатная квартира 220 кв.м в доме - памятнике архитектуры на Сретенском бульваре.

  • 2553

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