Подпишитесь!

Квартира на Мосфильмовской
Четырёхкомнатная квартира в Москве площадью 107 кв.м. на Мосфильмовской.
- 1279
Регистрируйтесь на Квартблоге
Можно будет собирать фотографии и статьи, писать на форум и получать специальные скидки в магазине.
Регистрируясь, вы принимаете условия пользовательского соглашения
Красивый пентхаус с террасой
Проект двухуровневого пентхауса с террасой площадью 376 кв.м. в Москве от ARTHALL.
- 1048
Жилой лофт в здании завода “Рассвет”
Особенностью этого интерьера, несмотря на урбанистическую стилистику лофта, стало то, что пространство получилось теплым, уютным и комфортным для ежедневного проживания семьи.
- 1253
Яркая квартира с очень смелым дизайном
Весьма смелый дизайн, не правда ли?
- 1499
Неоклассика, бирюза и латунь: современная квартира от студии Intro by Chak
Проект выдержан в лаконичных пастельных оттенках. В основном это серо-бежевая гамма, которая, по мнению психологов, наиболее приятная в ощущении дома и комфорта. Ощущение комфорта создает и лежащая в основе планировки симметрия.
- 1334
Любителям минимализма посвящается: апартаменты в Кракове
Польские апартаменты в модном стиле минимализм.
- 1032
Роскошная квартира на Манхэттене
Шикарная квартира в Нью-Йорке с элементами ар-деко, модерна и классики.
- 3360
Кухня в коридоре: проект квартиры с перепланировкой
Проект 4-комнатной квартиры в ЖК Донской Олимп, где полностью изменили всё пространство с помощью глобальной перепланировки.
- 2060
Пятикомнатная квартира в доме - памятнике архитектуры
Пятикомнатная квартира 220 кв.м в доме - памятнике архитектуры на Сретенском бульваре.
- 2553
Создайте в своем профиле на Квартблоге альбом с фото или рендерами проекта и отправьте нам ссылку на этот альбом, чтобы мы смогли рассказать о вашем проекте.
Ура!
Теперь у вас есть свой дом на Квартблоге. Если хотите посмотреть на него прямо сейчас, добро пожаловать.
Спасибо!
Ваш проект был успешно отправлен. Мы обязательно посмотрим его и свяжемся с вами по указанному адресу, если решим опубликовать.