Подпишитесь!

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Рукоделие для домашнего интерьера: обзор простых, но стильных вариантов

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Квартблог

В этой статье Квартблог покажет, как можно интересно использовать рукоделие для домашнего интерьера, как оригинально украсить свой дом и из чего сделать самодельные коврики, настенные панно, подушки и прочие милые элементы декора.

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Как создать бесшовный паттерн: в Photoshop, в Gimp и вручную

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Дарья Мышленникова

Создавать сложные паттерны, оказывается, очень просто. Показываем, как это делать.

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DIY светильники: 6 крутых идей

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Дарья Мышленникова

Мы нашли шесть мастер-классов, которые помогут вам сделать модные светильники своими руками из подручных средств. Перья, бетон, банки и коктейльные трубочки — все пойдет в дело.

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Как красиво писать на грифельной доске: 2 лучших способа

Анастасия Верная

Простые и эффективные способы создать на грифельной доске ровные и стильные надписи

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Из того, что под рукой: 5 вариантов оригинальной упаковки букета

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Юлия Митина

Забудем времена упаковки цветов в пленку как страшный сон и оформим букеты необычным способом!

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До и после: история одного "уставшего" стола

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Квартблог

В этой статье вы узнаете, как и чем красить старую мебель, сколько времени это занимает и зачем это вообще нужно.

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Как поменять обивку мягкой мебели: инструкция и советы

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Юлия Митина

Всего несколько шагов – и вы обладатель нового декора без лишних затрат.

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Упаковать подарок: быстро и мило

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Нина Воинова

С нашим мастер-классом вы убедитесь, что упаковать подарок красиво и с любовью можно даже самым «кривыми» ручками.

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Новогодний декор в эко-стиле своими руками

Анастасия Верная

Как создать своими руками симпатичные праздничные украшения из экологичных материалов

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