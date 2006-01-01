Подпишитесь!

Рукоделие для домашнего интерьера: обзор простых, но стильных вариантов
В этой статье Квартблог покажет, как можно интересно использовать рукоделие для домашнего интерьера, как оригинально украсить свой дом и из чего сделать самодельные коврики, настенные панно, подушки и прочие милые элементы декора.
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