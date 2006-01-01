Подпишитесь!

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Кухня Zetta VS кухня IKEA: личный опыт

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Кристина Савина

Автор Квартблога решила поменять свою кухню и провела сравнительный анализ кухни из ИКЕА и кухни Zetta. Посмотрим, что из этого вышло и что она в итоге заказала себе.

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Эксперимент: как создать акварельный постер, если вы не художник

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Дарья Мышленникова

Мы выбрали три идеи простых акварельных постеров и попытались их воплотить. Делимся опытом.

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Эксперимент: редакция красит мебель

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Дарья Мышленникова

Хотите превратить скучный белый стол в яркую акцентную вещь? Рассказываем и показываем, как мы перекрашивали мебель главного редактора Квартблога.

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Тестируем 3D-планировщики интерьеров

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Дарья Мышленникова

Мы выяснили, что новичок может сделать в 3D-планировщике интерьера квартиры за 40 минут.

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One room challenge: 3 спальни «до» и «после»

Анастасия Верная

Эти три спальни объединяет не только проект One room challenge, но и удивительный тонкий вкус их авторов. Смотрим, восхищаемся, берем на заметку.

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One room challenge: 4 потрясающих гостиных «до» и «после»

Анастасия Верная

Два раза в год 20 дизайнеров и интерьер-блогеров участвуют в соревновании на лучшее преображение комнаты. Мы покажем вам 4 гостиные из этого проекта, которые нас поразили.

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Декупаж для новичков: ошибки и их решение

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Юлия Митина

Как спасти даже самый безнадежный декупаж и что делать, если все получается не так, как задумано?

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Как я побывала на ботанических посиделках, или Кокедама «Кашалот» своими руками

Анастасия Верная

Делаем кокедаму с суккулентами своми руками в форме кита и узнаем, как правильно ухаживать за растениями семейства кактусовых.

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День в столярной мастерской: делаем панно из наличников

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Дарья Мышленникова

Основы наличниковедения и столярного мастерства — в нашем репортаже.

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