Подпишитесь!

Откажитесь от мусора: это проще, чем кажется
Мы составили простой, но эффективный список действий, который поможет сократить количество производимого нами мусора, и позволит жить с минимумом отходов.
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О фриганизме честно, без домыслов и без шаблонных фраз
Рассказываем о философии фриганов, чем отличается фриганизм в России от этого течения в западных странах.
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Учимся и становимся свободными: книги и курсы для взрослых карьеристов и фрилансеров
Сегодня Квартблог в рамках рубрики Стиль жизни расскажет о том, где и как можно обучиться удаленной работе.
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Наука 2.0: наш мозг и визуализация
Сталкивались ли вы с такой ситуацией, когда о чем-то долго-долго мечтаешь и сильно просишь, оно приходит к вам в самый неожиданный момент?
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Что теперь делать: почему многие бросают мечтать
Сегодня мы затронем тему исполнения желаний, разберем, почему не всё, что мы хотим, реализовывается, и как с этим бороться.
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Следим за ситуацией: полезные эко-приложения для смартфона
Существует несколько приложений, которые позволят вам уменьшить негативное влияние на свой организм, например, остаться дома, когда над городом максимально сгущается смог.
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Принимайте участие в розыгрыше подарочной карты IKEA до 24.03.2019.
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Фрагмент дня: Зачем убили Джона Кеннеди. Правда, которую важно знать
Мы снова публикуем фрагмент из интересной книги, чтобы вы могли познакомиться с новыми произведениями и авторами. Сегодня это книга "Зачем убили Джона Кеннеди. Правда, которую важно знать" Джеймса Дугласа.
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Люби себя, не суетись, не покупай лишнего: как модно жить в XXI веке
Разбираемся, как экономить, жить практично и эффективно в 21 веке. И откуда появляются все наши проблемы.
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