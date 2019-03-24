Подпишитесь!

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Откажитесь от мусора: это проще, чем кажется

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Квартблог

Мы составили простой, но эффективный список действий, который поможет сократить количество производимого нами мусора, и позволит жить с минимумом отходов.

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О фриганизме честно, без домыслов и без шаблонных фраз

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Квартблог

Рассказываем о философии фриганов, чем отличается фриганизм в России от этого течения в западных странах.

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Учимся и становимся свободными: книги и курсы для взрослых карьеристов и фрилансеров

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Квартблог

Сегодня Квартблог в рамках рубрики Стиль жизни расскажет о том, где и как можно обучиться удаленной работе.

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Наука 2.0: наш мозг и визуализация

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Квартблог

Сталкивались ли вы с такой ситуацией, когда о чем-то долго-долго мечтаешь и сильно просишь, оно приходит к вам в самый неожиданный момент?

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Что теперь делать: почему многие бросают мечтать

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Квартблог

Сегодня мы затронем тему исполнения желаний, разберем, почему не всё, что мы хотим, реализовывается, и как с этим бороться.

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Следим за ситуацией: полезные эко-приложения для смартфона

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Квартблог

Существует несколько приложений, которые позволят вам уменьшить негативное влияние на свой организм, например, остаться дома, когда над городом максимально сгущается смог.

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Получи подарочную карту IKEA от Квартблога UPDATE

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Квартблог

Принимайте участие в розыгрыше подарочной карты IKEA до 24.03.2019.

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Фрагмент дня: Зачем убили Джона Кеннеди. Правда, которую важно знать

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Квартблог

Мы снова публикуем фрагмент из интересной книги, чтобы вы могли познакомиться с новыми произведениями и авторами. Сегодня это книга "Зачем убили Джона Кеннеди. Правда, которую важно знать" Джеймса Дугласа.

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Люби себя, не суетись, не покупай лишнего: как модно жить в XXI веке

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Квартблог

Разбираемся, как экономить, жить практично и эффективно в 21 веке. И откуда появляются все наши проблемы.

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