Подпишитесь!

Идеи компактного хранения в ванной комнате
После того, как мы дали вам несколько советов по экономии пространства ванной комнаты, мы решили проиллюстрировать их фотографиями.
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Каменная роза: как вырастить необычный цветок у себя дома
В этой статье Квартблог разбирается с вопросами, как ухаживать за цветком "Каменная роза" в домашних условиях, какие приметы и суеверия существуют относительного этого растения, и как сочетать каменную розу в композициях.
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Главное про теплые полы: плюсы, принципы работы, какой выбрать
Из этого обзора Квартблога вы узнаете про универсальные модели теплых полов и про то, как выполняется укладка различных видов отопительных модулей под всевозможные покрытия.
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Сегодня мы подробно расскажем о самой популярной орхидее в домашней культуре – фаленопсисе: развеем многие мифы и докажем, что за таким великолепным растением очень просто ухаживать.
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130 лет истории вместе с брендом Jacob Delafon
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Шотландка в интерьере: советы дизайнера
Вместе с дизайнером Екатериной Колеговой разбираем 18 примеров использования шотландки в интерьере.
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