Подпишитесь!

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Usual kak vybrat teplyj pol

Главное про теплые полы: плюсы, принципы работы, какой выбрать

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Квартблог

Из этого обзора Квартблога вы узнаете про универсальные модели теплых полов и про то, как выполняется укладка различных видов отопительных модулей под всевозможные покрытия.

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Usual remont gostinoj komnaty v kvartire1

Ремонт гостиной комнаты в квартире: шпаргалка

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Квартблог

Если вы решили сделать ремонт в гостиной комнате, то в этой статье Квартблог расскажет, с чего начать, как правильно выбрать материалы, и каких ошибок можно избежать.

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Usual idei dlja balkona

69 интересных идей для отделки балкона и лоджии

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Квартблог

Покажем идеи для балкона и лоджии в квартире, чтобы вы смогли легко повторить их у себя дома.

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Usual dekorativnyj kirpich dlja vnutrennej otdelki v interere1

Как стены будем делать: 7 вариантов имитации кирпичной кладки

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Квартблог

В статье вы узнаете 7 способов имитировать кладку и использовать декоративный кирпич для внутренней отделки интерьера.

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Usual kakoi tsvet oboev vibrat dlja spalni

Непростой вопрос: цвет обоев в спальню

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Квартблог

Мы все знаем, что каждый оттенок может по-разному влиять на наше самочувствие. И Квартблог решил выяснить, какой цвет обоев лучше выбрать для уютной и практичной спальни.

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Идеальный тандем с дизайнером и быстрый ремонт: реально ли это

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Квартблог

Сегодняшние советы «Квартблога» — именно об этом — о главных аспектах переделки и оформления интерьера.

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Usual natjazhnie potolki v gostinoj 10

Натяжные потолки в гостиной: гид по выбору

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Квартблог

Какие бывают виды натяжных потолков? Какие самые подходящие для гостиной? Как сочетать потолок и стиль интерьера? Все это - в нашей сегодняшней статье.

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Usual kuhnya gostinaya s kaminom

Кухня-гостиная с камином: разница установки в доме и в квартире

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Квартблог

В чем разница между установкой камина в кухне-гостиной в квартире и частном доме? Как организовать пространство, и где найти идеи для интерьера? Все это в нашей сегодняшней статье.

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Usual materialy dlja stroitelstva doma

Из чего лучше всего строить дом: рейтинг материалов

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Квартблог

В этой статье мы будем разбираться, какие материалы для строительства дома лучше подходят для различных целей.

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