Подпишитесь!

Главное про теплые полы: плюсы, принципы работы, какой выбрать
Из этого обзора Квартблога вы узнаете про универсальные модели теплых полов и про то, как выполняется укладка различных видов отопительных модулей под всевозможные покрытия.
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Ремонт гостиной комнаты в квартире: шпаргалка
Если вы решили сделать ремонт в гостиной комнате, то в этой статье Квартблог расскажет, с чего начать, как правильно выбрать материалы, и каких ошибок можно избежать.
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69 интересных идей для отделки балкона и лоджии
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Как стены будем делать: 7 вариантов имитации кирпичной кладки
В статье вы узнаете 7 способов имитировать кладку и использовать декоративный кирпич для внутренней отделки интерьера.
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Непростой вопрос: цвет обоев в спальню
Мы все знаем, что каждый оттенок может по-разному влиять на наше самочувствие. И Квартблог решил выяснить, какой цвет обоев лучше выбрать для уютной и практичной спальни.
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Идеальный тандем с дизайнером и быстрый ремонт: реально ли это
Сегодняшние советы «Квартблога» — именно об этом — о главных аспектах переделки и оформления интерьера.
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Натяжные потолки в гостиной: гид по выбору
Какие бывают виды натяжных потолков? Какие самые подходящие для гостиной? Как сочетать потолок и стиль интерьера? Все это - в нашей сегодняшней статье.
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Кухня-гостиная с камином: разница установки в доме и в квартире
В чем разница между установкой камина в кухне-гостиной в квартире и частном доме? Как организовать пространство, и где найти идеи для интерьера? Все это в нашей сегодняшней статье.
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В этой статье мы будем разбираться, какие материалы для строительства дома лучше подходят для различных целей.
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