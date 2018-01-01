Подпишитесь!

Квартиры в доме по программе реновации: простор для интерьерного творчества
Расскажем о том, что из себя представляют квартиры в домах под реновацию, их планировки и площадь, а также о проектах домов и инфраструктуре
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Программа реновации Москвы в 2018: планов громадьё
Квартблог объяснит всю суть программы реновации в 2018 году, покажем списки домов под снос и расскажем о переселении по программе
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