Подпишитесь!

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Квартира с яркими акцентами

Ольга Крысова

Квартира площадью 60кв.м. разрабатывалась дизайнером Ольгой Крысовой (г.Киров) для семьи с ребенком (мальчик 10 лет) с расчетом на максимально длительное проживание.

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