Подпишитесь!

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Квартира в пастельных тонах в Болгарии: рассказ дизайнера

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Квартблог

Сегодня о своем проекте квартиры в Болгарии нам поведала дизайнер интерьеров Мария Соловьева-Сосновик. Увлекательный рассказ о путешествии, сложностях и радостях работы дизайнером читайте дальше.

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​Как выбрать зеркало в ванную: мнение дизайнера

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Archdialog

Узнали у дизайнеров, как определиться с выбором зеркала в ванную комнату.

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Как использовать тропический принт в интерьере: 3 примера

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"Школа Ремонта" на ТНТ

Когда хочется создать в интерьере вечное лето, на помощь приходят обои с крупными тропическими растениями.

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Панно из спилов дерева своими руками

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Александра

Для смелых любителей экостиля: собственный опыт создания панно с пошаговой инструкцией.

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Как сделать ремонт качественно и экономно: мнение экспертов

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Archdialog

Как сделать ремонт качественно и в срок, спросим у дизайнера и строителя.

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​Лавандовый ар-деко в квартире 100 м²

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Archdialog

Студия «Дизайн в кубе» оформила пространство площадью 100 м² в стиле ар-деко с классическими элементами.

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​Белая кухня: плюсы, минусы, уход

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Archdialog

Белая кухня может быть не только воплощением стиля и картинной элегантности, но и, вопреки всем стереотипам, очень практичным выбором для хозяйки.

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Квартира по фэншуй в Москве 115 м²

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Archdialog

Как объединить интерьер в стиле прованс с четкими указаниями специалиста по фэншуй в едином пространстве? Ответ нашли дизайнеры Антон и Марина Фруктовы.

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5 главных материалов для отделки стен в стиле лофт

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Archdialog

Чтобы создать интерьер в стиле лофт, нужно тщательно спланировать помещение и выбрать отделку пола и стен. На последней остановимся подробнее.

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