Подпишитесь!

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Шведская квартира в 33 м²

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Квартблог

Еще одна милая квартирка в Гетеборге с некоторыми хитростями.

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Авторская графика и мебель из ИКЕА: интерьер студии от Олеси Шляхтиной

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Квартблог

Студия с материалами на контрасте, авторскими картинами и графикой.

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Usual 55 min

Микс стилей в апартаментах на 60 кв.м.

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Квартблог

Лофт (кухня, деревянные конструкции), boho (стены, цвет, декор) и современный стиль(освещение, геометрические линии).

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Брутальная квартира в 39 м2

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Квартблог

Скандинавская студия молодого шведского музыканта.

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Скандинавский стиль на 29 м2

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Квартблог

Небольшая светлая студия молодой семьи.

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Usual 55

Разноцветная студия для сдачи в аренду

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Квартблог

Однокомнатная квартира-студия 39,5 кв.м. для сдачи в аренду на ул. Марксистская в Москве.

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Usual 55

Просто - не значит мало: студия в стиле минимализм

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Квартблог

Ruetemple сделали минималистичный интерьер: белое пространство, в котором «плавают» самые простые, необходимые для жизни вещи, — кровать, стол и деревянный бокс с санузлом.

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Апартаменты 40 кв.м. для молодой девушки в Москве

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Квартблог

Стильные и интересные апартаменты 40 кв.м. в Москве.

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Апартаменты в Москва-Сити

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Квартблог

Стильные апартаменты в Москва-Сити от дизайнера Никиты Черникова.

  • 1866

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