Подпишитесь!

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Дизайнерская техника: ретро и футуризм

Анастасия Верная

Дизайнерская бытовая техника в машине времени

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Как очистить утюг: самый полный гид по удалению нагара

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Квартблог

Разбираемся, чем и как почистить утюг от нагара своими руками, даже если в хозяйстве нет специальных средств. Проверенные советы от Квартблога.

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Usual kak vibrat horoshij utjug dlja doma

Нелегкий вопрос: как определиться с выбором утюга

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Квартблог

Как выбрать утюг для бытового использования? В этой статье вы узнаете, какие главные критерии и нюансы выбора, а также реально ли найти недорогой, но качественный вариант.

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Usual kak vybrat televizor dlya doma

Лучший телевизор: гид по выбору

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Квартблог

Квартблог разбирается, как выбрать телевизор для дома, какие характеристики обязательны, а чем можно пренебречь.

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Рейтинг электромясорубок: битва за первое место

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Квартблог

Мы собрали популярные модели мясорубок в нашем рейтинге и сравнили их по ключевым характеристикам, которые влияют на производительность, надежность и удобство эксплуатации.

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Household

Сколько живут бытовые приборы?

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Квартблог

Сколько же живут наши любимые приборы? Ответ знает руководитель отдела сервисных операций компании «Техносила» Александр Федоров.

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Usual

Домашний кинотеатр: 12 удачных примеров расположения

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Кира Овчинникова

Проектор в квартире или доме - прекрасная идея, превращающая комнату в настоящих домашний кинотеатр.

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Телевизор в спальне: за и против от героев Квартблога

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Елена Ваньянцева

Рассматриваем квартиры героев наших репортажей на предмет наличия ТВ в спальне.

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Капельные кофейники: о моде, культовых моделях и концепции

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Нина Воинова

Все, что вам нужно знать о модных кофейниках. Полезная и интересная информация о капельных кафейниках от Квартблога!

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