Подпишитесь!

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Таунхаус с изюминкой: как сделать в интерьере счастье

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Квартблог

В этом интересном доме дизайнеры в качестве изюминки использовали приятное воспоминание о счастливом детстве.

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Usual

Современный таунхаус в Подмосковье со спальней на мансарде

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Квартблог

Рассматриваем интерьер и предметы декора современного таунхауса в 25 км от Москвы.

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Игривый таунхаус Брук Шилдс в Нью-Йорке

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Елена Ваньянцева

Яркий и эффектный таунхаус актрисы, в котором сочетается множество стилей.

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Светлый дом 133 м² в Гётеборге с шикарной террасой

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Маша Шаталина

Главная фишка этого дома — огромные окна-двери на первом этаже, выход на террасу, где так здорово устраивать чаепития и званые обеды в хорошую погоду.

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Подмосковный таунхаус в скандинавском стиле

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Квартблог

Дизайн-проект Марии Рублёвой, разработанный для молодой семьи с маленьким ребёнком. Удивительная скандинавская композиция с экомотивами.

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Таунхаус в Крылатском для семьи с двумя сыновьями

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Квартблог

Проект шикарного дома в классическом стиле от Елены Симкиной общей площадью 360 м².

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Нью-йоркский дюплекс с верандой

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Квартблог

Жилище мечты — полное воздуха и ярких красок.

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Московский дюплекс для дружной семьи

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Квартблог

Еще один милый проект от наших любимых INT2 Architecture.

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Таунхаус в Сан-Франциско

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Квартблог

Глядя на этот современный дом и его интерьер, невозможно представить, что он был построен в 1908 году.

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