Подпишитесь!

Таунхаус с изюминкой: как сделать в интерьере счастье
В этом интересном доме дизайнеры в качестве изюминки использовали приятное воспоминание о счастливом детстве.
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Современный таунхаус в Подмосковье со спальней на мансарде
Рассматриваем интерьер и предметы декора современного таунхауса в 25 км от Москвы.
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Игривый таунхаус Брук Шилдс в Нью-Йорке
Яркий и эффектный таунхаус актрисы, в котором сочетается множество стилей.
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Светлый дом 133 м² в Гётеборге с шикарной террасой
Главная фишка этого дома — огромные окна-двери на первом этаже, выход на террасу, где так здорово устраивать чаепития и званые обеды в хорошую погоду.
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Подмосковный таунхаус в скандинавском стиле
Дизайн-проект Марии Рублёвой, разработанный для молодой семьи с маленьким ребёнком. Удивительная скандинавская композиция с экомотивами.
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Таунхаус в Крылатском для семьи с двумя сыновьями
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Нью-йоркский дюплекс с верандой
Жилище мечты — полное воздуха и ярких красок.
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Московский дюплекс для дружной семьи
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Таунхаус в Сан-Франциско
Глядя на этот современный дом и его интерьер, невозможно представить, что он был построен в 1908 году.
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