Подпишитесь!

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Как сделать дом фотогеничным

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Маша Шаталина

В нашей жизни случаются разные ситуации: иногда нужно выставить квартиру на продажу, сдать ее или устроить фотосессию в любимом интерьере. Мы приготовили несколько советов, чтобы дом на фото выглядел наилучшим образом.

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Высушим это: способы и приспособления

Анастасия Верная

Ищем идеальные способы и места, где сушить белье в квартире без балкона. Полезные советы и рекомендации от Квартблога!

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Весенняя уборка: 13 грязных мест в доме, о которых все забывают

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Дарья Мышленникова

Уборочный чек-лист, чтобы дом светился чистотой. Весенняя генеральная уборка в квартире с пошаговым руководством

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Идеи для порядка в вашей гардеробной

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Квартблог

Несколько способов упорядочить свои одежду, обувь и аксессуары.

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Моем натяжные потолки самостоятельно

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Квартблог

В этой статье мы будем разбираться, как помыть натяжной потолок, чтобы на нем не оставалось разводов, какие средства для этого понадобятся, и изучим советы профессиональных клинеров.

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Высушим это!

Анастасия Верная

Ищем идеальные места, чтобы высушить белье в условиях квартиры

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Уборка на кухне: 7 объектов для пристального внимания

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Квартблог

Планируется уборка на кухне? Поделимся полезными советами! Ничего страшного, если у вас нет времени ежедневно начищать кухню до блеска , достаточно держать в порядке самые важные предметы.

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Писатели об уборке: 12 мудрых цитат

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Дарья Мышленникова

Все о пользе и вреде домашней работы от известных писателей и их персонажей.

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Большая стирка: как читать этикетки

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Дарья Мышленникова

Как читать этикетки, чем выводить пятна и какие приспособления помогут стирать аккуратно. Самые полезные советы по стирке.

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