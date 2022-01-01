Чем лучше отделать стены на кухне - 12 лучших материалов

Чем отделать стены на кухне в квартире, в хрущевке, в частном доме, что из материалов лучше использовать, преимущества. Обзор наиболее интересных решений с фото, недорого, в современном стиле. Обои, плитка, стеновые панели.

Стены кухни испытывают необходимость в эффективной защите от грязи, воды, влаги и тепла. Но здесь актуален вопрос, что следует использовать для создания прочной, легко моющейся и эстетически привлекательной поверхности. Изучим возможные решения и разберемся, чем можно отделать стены на кухне.

Как отделать стены дома в хрущевке

Жителям хрущевок может быть трудно понять, чем отделать стены на кухне в квартире. Причина - специфические особенности такого жилья. После прокладки всех коммуникаций необходимо выровнять стены. Можно использовать штукатурку или гипсокартон. Затем нанесите на выровненную стену кухонный фартук или декоративную штукатурку.

Гипсокартонные потолки монтируются до выравнивания стен, а натяжной потолок устанавливается после выравнивания стен и завершения всех работ по окрашиванию. Иногда даже после завершения отделки стен. Если говорить о том, чем стоит отделать стены на кухне в хрущевке, то в случае небольшого бюджета это могут быть краска или обои.

Краска

Покраска стен дает отличные результаты за небольшую цену. Это наиболее популярный выбор для тех, кто встает перед вопросом, чем отделать стены во время ремонта кухни.

К сожалению, не все краски подходят для склонной к загрязнению кухни. При покраске стен в этой комнате используйте моющиеся краски (которые можно мыть и чистить без повреждения покрытия), устойчивые к влаге, грибкам и бактериям. Из имеющихся на рынке продуктов лучше всего справляются латексные и керамические краски. В качестве декоративного акцента на стене кухни хорошо подойдут магнитные краски.

Комментарий эксперта! Многие задают себе вопрос: можно ли покрасить стену между столешницей и шкафами. Если рядом находится плита или мойка, лучше этого не делать. Даже самая качественная моющаяся краска может потерять свои свойства и хороший внешний вид, если она подвергается постоянному контакту с водой и брызгами жира. В рабочей зоне гораздо лучше использовать более прочные материалы, не создающие проблем с чистотой. Если вы решили покрасить всю кухню, защитите места разбрызгивания прочным прозрачным стеклом.

Настенная плитка

Плитка на стене кухни - идеальное решение. Она недорога, устойчива к влаге и, более того, за ней легко ухаживать. Этот материал предоставляет неограниченные возможности для обустройства, поскольку доступен во всех возможных цветах, формах и размерах. Можно отделать стены на кухне плиткой по всей площади либо 1 стену.

Мелкая плитка на стене кухни (рыбья чешуя, арабески, кирпичики елочкой) выглядит феноменально, но ее чистка может оказаться хлопотной из-за большого количества швов, где любит оседать грязь. Это стоит иметь в виду, особенно если вы планируете использовать затирки светлых тонов.

С точки зрения практичности крупноформатная плитка гораздо лучше, так как позволяет сократить количество швов до минимума.

Стеклянные панели

Готовые стеклянные панели - популярный способ отделки стены между столешницей и шкафами. Идеально гладкий, однородный лист стекла:

не впитывает грязь;

ему можно обеспечить чистоту без лишних забот;

обеспечивает гигиеничность.

Как и плитка, она позволяет получить различные декоративные эффекты.

В магазинах можно найти прозрачные панели, которые используются для защиты кирпичной, бетонной или стены из мягкого камня, лакированные панели (одноцветные) и декоративные панели с принтом. В случае панелей со светлой графикой или фоном мы рекомендуем использовать стекло, которое является прозрачным и не искажает цвета.

При покупке панелей обратите внимание на тип используемого стекла. Закаленное стекло для кухонь обладает наилучшими свойствами.

Благодаря специальной обработке материал становится даже в 4-5 раз более прочным, чем обычное флоат-стекло. При разбивании он рассыпается на мелкие, неразличимые кусочки, которые не представляют угрозы для здоровья и жизни человека.

Закаленное стекло для кухонь можно смело использовать возле газовых плит и в местах интенсивного использования. Из-за особого способа обработки он требует предварительного планирования отверстий для розеток и выключателей.

Кирпич на стене кухни

Для отделки стен в кухнях подходит кирпичная плитка из клинкера, а также старый, обрезанный кирпич из снесенных зданий. Из-за не самой доступной цены лучше всего декорировать ими 1 стену или ее отдельный фрагмент, например, между столешницей и шкафами. Но следует учесть, что кирпич является абсорбирующим материалом, который впитывает жир и грязь.

Если он будет использоваться в рабочей зоне, необходимо пропитать ее подобранным препаратом.

В зависимости от ваших потребностей вы можете использовать защитно-декоративную пропитку, которая углубляет цвет кирпича и придает ему влажный, глянцевый блеск, или нейтральную, которая никак не влияет на внешний вид поверхности.

Прозрачные стеклянные панели, закрепленные на винтах, также подойдут для защиты кирпичной стены на кухне.

Стеновая панель

Стеновая панель на кухне является прекрасным дополнением к современной мебельной фурнитуре. Те, кто думает, чем лучше отделать стены на кухне, иногда делают выбор в пользу этого решения. Благодаря своей гладкой, однородной поверхности она позволяет без проблем поддерживать чистоту рабочей зоны.

Для удаления жирных пятен и других загрязнений достаточно протереть поверхность влажной тряпкой с мягким моющим средством. Правильно установленная и защищенная по краям, панель также инертна к воде и влаге.

Камень на стене кухни

Натуральный камень - это роскошный материал. Он выглядит дорого и в то же время элегантно и престижно. Хороший внешний вид не всегда сочетается с удобством использования.

Мрамор и элегантный травертин - это мягкие камни, которые впитывают жир и воду и, следовательно, легко обесцвечиваются. Они также склонны крошиться, царапаться и изнашиваться. Для повышения устойчивости к внешним условиям их необходимо регулярно пропитывать и очищать специальными препаратами.

В этом отношении гранит проявляет себя гораздо лучше, так как он твердый, устойчивый к механическим повреждениям и пятнам.

Благодаря своей гладкой, однородной структуре он впитывает мало воды и грязи. Таким образом, это полностью гигиеничная, легко моющаяся отделка для стены над столешницей.

Терраццо

Терраццо - самый модный материал сезона. Он давно не ассоциируется с отделкой полов и лестниц, которая была распространена в коммунистическую эпоху. Сегодня плитка терраццо изготавливается из привлекательных материалов ярких, завораживающих цветов.

Если вы не поняли еще, чем отделать стены кухни в частном доме, то тераццо может стать лучшим решением. Как правило, такие материалы представляют собой комбинацию синтетических смол, искусственных красителей и природного заполнителя.

Терраццо восхищает не только своим причудливым внешним видом, но и практическими преимуществами. Как и твердые породы камня, он долговечен, устойчив к истиранию и механическим повреждениям.

Благодаря окончательной обработке, которая заключается в полировке плит, терраццо имеет гладкую, легко моющуюся поверхность.

Бетон на стене кухни

Бетонная стена на кухне может быть создана 2 способами. Первый предполагает использование архитектурного бетона, то есть готовых декоративных плит различных размеров, оттенков и разной фактуры. Этот тип отделки лучше всего проявляется на больших, хорошо освещенных поверхностях.

Если вы планируете укладывать плитку в месте, подверженном воздействию пара, грязи и прямому контакту с водой, не забудьте пропитать ее соответствующим препаратом. Благодаря этому поверхность будет защищена от внешних факторов. Стена, отделанная бетоном, имеет и ряд других преимуществ:

ее можно мыть и чистить;

она более устойчива к бактериям и грибкам;

материал свободно пропускает воздух.

Второй способ - использование готовой декоративной смеси, которая придает поверхности цвет и структуру бетона. Многие выбирают это решение, поскольку оно обходится несравнимо дешевле, чем покупка крупноформатных плит, и с его применением может справиться даже дилетант.

Обои на стене кухни

Обои могут стать красивым и практичным украшением кухни. Подберите подходящий продукт, который является прочным, устойчивым к влаге и грязи. Обои из винила и стекловолокна отвечают всем этим условиям.

Первые имеют привлекательный рисунок и гладкую поверхность, которая выдерживает мытье и чистку без царапин. Вторые прочны и долговечны, но испытывают необходимость в покраске.

Благодаря своей пестрой, слегка выпуклой структуре они могут напоминать ткань. Если вам важно найти решение, чем отделать стены в кухне недорого, обои стоит купить точно.

Комментарий эксперта! Приобретение моющихся обоев для кухни, будь то виниловые или стекловолокнистые, представляет собой несколько большие расходы, чем приобретение обычных бумажных обоев. Но такой продукт можно успешно использовать в качестве отделки стены между столешницей и шкафами, за раковиной или в обеденной зоне. Для увеличения срока службы обоев места, подверженные воздействию влаги или жира, следует защитить прозрачным закаленным стеклом.

Фотообои

Такие обои являются интересной альтернативой обычным виниловым обоям и идеальны для кухонь в современном стиле. Их главное преимущество - хороший выбор интересных узоров.

Помимо популярных настенных обоев с мотивами кофейных зерен, фруктов или специй, существуют также фотообои с принтами марокканской плитки или нежными цветочными композициями.

При выборе настенной фрески для вашей кухни важно учитывать как дизайн, так и технологию, использованную для изготовления декора.

В местах, подверженных воздействию грязи, пара, следует использовать виниловые настенные фрески с ламинированным покрытием, поскольку они сохраняют безупречный внешний вид, несмотря на неблагоприятные условия. Их поверхность очищается влажной или сухой тканью. Она также устойчива к:

царапинам;

влаге;

ультрафиолетовым лучам.

Монтаж настенной фрески не должен представлять никаких трудностей - достаточно наклеить ее на сухую, гладкую и чистую поверхность с помощью обойного клея.

Декоративные коврики для кухонной стены

Декоративные ковры для стен - серьезный конкурент обоям и настенным фрескам. Изготовленное из пластика, покрытие может имитировать практически любой материал: от деревянных сучков, металла и бетона до змеиной чешуи или крокодиловой кожи.

Вы можете предпочесть их, если не знаете, чем отделать стены на кухне, кроме обоев. Маты продаются в больших листах, которые можно легко разрезать обойным резаком. Они выпускаются в самоклеящемся варианте, что позволяет их устанавливать, даже не имея опыта.

Декоративные коврики для стен кухни - это дорогое, но привлекательное и практичное решение.

Облицовку можно использовать в местах, подверженных воздействию влаги, контакту с водой или грязью. Нет никаких пятен, следов от брызг или отпечатков пальцев. Поскольку он сделан из пластика, лучше не использовать его в непосредственной близости от газовой плиты.

Металлический лист для кухонной стены

Когда-то оловянные панели можно было встретить только на кухнях ресторанов. Благодаря своей гладкой поверхности без швов, они позволяют быстро и без проблем удалять любые загрязнения и поддерживать необходимую гигиену.

Сегодня их также можно встретить в домах и квартирах, поскольку они являются идеальным дополнением к промышленной кухне.

Стеновые панели из олова долговечны, устойчивы к механическим повреждениям, воде, влажности. Но на них видны отпечатки пальцев и пятна, поэтому они требуют регулярной чистки.

Декоративная штукатурка

Декоративная, но оформленная в совершенно ином стиле, чем керамическая плитка, описанная выше, такая штукатурка подходит для отделки стен рабочего помещения, например, кухни. Это оригинальная альтернатива стандартным краскам, которые давно перестали удовлетворять запросы все более требовательных потребителей, желающих создать необычные кухонные композиции. Она также является отличной заменой менее прочным обоям.

Декоративные штукатурки являются тонкослойными. Производители предлагают акриловые смеси, благодаря которым можно добиться эффекта структурированной поверхности. Но прежде чем приступить к укладке декоративной штукатурки, необходимо тщательно позаботиться о стенах. Они должны быть оштукатурены, выровнены и выглажены. На них также не должно быть следов старой краски.

Дерево

Дерево на кухне не совсем вышло из моды. Его красота неподвластна времени. Материал можно использовать для покрытия стен кухни как над столешницей, так и над плитой и мойкой. Изготовленное по правильной технологии, оно устойчиво к влаге. Облицовка такого типа должна быть тщательно покрыта лаком, чтобы предотвратить ее разбухание при контакте с водой или паром.

Самый дешевый способ сделать на кухне деревянную стену - это обустроить популярные деревянные панели для стен и пола или ламинированные стеновые панели. Панель приклеивается к стене, а края, где она соединяется с другими материалами, должны быть закреплены, например, металлической полосой. За кухонной стеной будет легче ухаживать, если после установки панелей ее дополнительно покрасить. Стену можно также облицевать фанерой.

Приобретая кухонную мебель, вы можете сразу же купить деревянные стеновые панели. Производители мебели продают их вместе с мебелью или отдельно, вместе со всей крепежной системой. Эти стеновые панели представляют собой ДСП толщиной 1,6 см, покрытую шпоном из различных пород дерева или ламинатом, имитирующим дерево.

Панели крепятся путем привинчивания алюминиевых крепежных планок, в которые вставляются панели, одновременно приклеивая панели к стенам.

Мозаика

Мозаика - это облицовка, состоящая из мелких элементов, которую можно с успехом использовать на стенах и полах в кухне. Она может быть сделана из:

керамики;

стекла;

натурального камня;

металла;

дерева.

Также можно комбинировать различные материалы. Такое сочетание дает неограниченные декоративные возможности. Его главным преимуществом, помимо очарования, считается возможность легкой подгонки под самые причудливые формы и неровные поверхности.

Композиты и конгломераты

Композитные материалы изготавливаются путем смешивания минералов, синтетических смол и пигментов. Они теплые и приятные на ощупь, устойчивы к царапинам, жирным следам. Их недостатком является цена.

Более дешевым решением будут конгломератные материалы - из мрамора, графита или кварца. Они изготавливаются из измельченных натуральных камней, соединенных полиэфирной смолой или цементом и красителями. Такие композиты немного дешевле композитов, но сохраняют аналогичные свойства - на них не влияют влажность, чистящие средства и истирание.

Прежде чем вы решите выбрать стандартную отделку стен для своей кухни, рассмотрите менее очевидные варианты - возможно, 1 из них подойдет лучше, чем, например, стандартная бежевая плитка. Среди перечисленных решений вы найдете то, что вам понравится, и ваша кухня будет выглядеть идеально и стильно.

дизайн, дизайн интерьера кухни