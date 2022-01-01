Современный интерьер черных кухонь 2022 года – модные тенденции с фото

Интерьер черных кухонь в 2022 году, особенности оформления, модные тенденции. Черно-белые, черно-серые, монохромные, светлые, яркие тона в сочетании с темным основным цветом. Шторы, обои, потолок, современные идеи дизайна с фото.

Цвет - один из самых важных факторов для тех, кто занимается оформлением интерьера. Стоит ориентироваться не только на внешний вид, но учитывать и некоторые практические нюансы. Далеко о не каждое решение, присутствующее на рынке, будет работать в повседневной жизни так, как положено. Интересным трендом и универсальным решением можно считать интерьер черных кухонь 2022. Рассмотрим его ключевые особенности подробнее.

Особенности оформления

Для черных гарнитуров характерны строгие формы, в которых нет никаких излишеств. Изредка к ним добавляют блестящую фурнитуру или вставки из стекла. Такая модель может гармонично смотреться с разными стилями, вне зависимости от имеющейся площади.

Плюсы и минусы кухни в черном цвете

Это отличный вариант для спокойных и уравновешенных людей. Интерьер черной кухни, как на представленных далее фото, отличается стильностью одновременно с лаконичностью и выразительностью. Из сильных сторон отмечают:

Возможность оформлять пространство в разных стилях. С ней проводить различные дизайнерские эксперименты.

Использование поверхностей в белом оттенке визуально расширяет пространство.

Цвета просто сочетать друг с другом, при этом они оба универсальны.

Но есть и как минимум 1 недостаток. Он заключается в том, что такие пространства требуют тщательной очистки. Даже небольшие следы будут заметны на таких поверхностях.

Дизайн интерьера черной кухни - модные тенденции 2022 с фото

Практически во всех квартирах или домах кухню можно назвать одним из самых главных помещений. Ведь здесь люди проводят достаточно много времени. При этом и черный и белый будут смотреться одинаково хорошо, это минималистичные, но одновременно и колоритные цвета.

Интересно! С каждым годом появляется все больше идей, где задействована именно эта комбинация. Есть монохромные объекты, которые тоже отличаются привлекательным внешним видом. Главное касательно почти полностью темной или черно-белой кухни в интерьере - не забыть об оригинальных аксессуарах и освещении.

Пример - мебель черного цвета на фоне белой плитки и других предметов обстановки, изготовленных из дерева. Осветлять все помогут такие дополнительные элементы:

потолок;

пол;

стены;

столешницы.

Декор допустимо составлять из аксессуаров золотого оттенка и нескольких растений. Рекомендуется выбирать обои с разными изображениями, которые заменяют обычные стены.

Пригодятся не только обычные люстры, но и точечные светильники, декоративная подсветка и светодиодные дополнения. С ярким освещением оформление таких помещений практически не доставляет проблем.

Стилевые решения для оформления кухни в черном цвете

И в этом плане существует много вариантов, любой найдет что-то подходящее для себя. Цвета подходят не только для классики, но и для современного оформления. Практически в любой стиль впишется бело-черная кухня в интерьере. Примеры такого оформления вы можете посмотреть на фото.

Лофт

У многих при слове лофт возникают ассоциации с оттенками красного и серого. Но приемлемо выбирать и другие монохромные сочетания. Отличным дополнением для черного цвета в интерьере кухни станут:

фартук под кирпичную или каменную кладку;

римские или вертикальные жалюзи в терракотовых тонах;

граффити и постеры на стенах.

Такие сочетания сделают интерьер по-настоящему стильным.

Классика

Чаще всего этот стиль формируется с помощью светлых и спокойных гамм. Поэтому так популярна черно-белая кухня. С ней дизайн интерьера всегда смотрится выигрышно. Но это не значит, что стоит отказаться от монохромных цветовых решений. Главное - чтобы их сопровождали правильные формы. Например, 1 поверхность можно отделать полностью белым цветом. Чаще всего выбирают потолок или стены. В такие интерьеры хорошо вписываются:

угловые рабочие поверхности;

гарнитуры с патиной;

текстурные разновидности обоев.

Есть и другие виды традиционных аксессуаров для таких ситуаций: посуда и подсвечники под старину и позолоченные люстры.

Это яркие мазки на монохромном фоне. Место отдыха рекомендуется отделывать под общий цвет гостиной, это отлично дополняет стиль, делает пространство более уютным.

Классику часто дополняют полами и фартуками, у которых часть пространства выложена в форме шахматной доски. Это эффектный приём, но он хорошо сочетается с большими пространствами. Ведь после его применения они становятся меньше.

Скандинавский стиль

Этнические стили в принципе набирают популярность на протяжении последних нескольких лет. Скандинавское направление - одно из тех, которому отдают предпочтение особенно часто. Главное - помнить, что в этом случае во всем господствует белый оттенок. Хотя черно-серая кухня также может иметь место в таком интерьере. Это в равной степени касается мебели и стен, пола.

Хай-тек

Именно на кухне такое современное оформление смотрится удачно. Со стилем связаны следующие детали:

яркие акценты;

металлик;

глянец;

новая техника.

Монохромному дизайну всегда найдется место. Пример интересного решения - интерьер черной кухни в современном стиле, где имеется большое количество белых поверхностей с черной техникой и яркой местной подсветкой вдоль рабочей зоны, под ней. Фартуки с геометрическими рисунками и необычные светильники помогают создавать соответствующую атмосферу.

Стиль хай-тек часто связан с разделением пространства на несколько зон. Например, разграничивают рабочие поверхности и места, где принимают пищу.

Модерн

Плавность линий, гладкие фактуры - главные характеристики, которые присущи именно стилю модерн. Черные и белые цвета подходят даже при оформлении совсем небольших комнат. Важно выбрать правильную мебель. Рекомендуется отдавать предпочтение простым моделям, у которых нет большого количества дополнительных деталей.

Современные черно-белые кухни часто предполагают стеклянные поверхности. Достаточно посмотреть на шкафчики с прозрачными крышками или столы со столешницами из этого материала.

Индастриал

Одна из главных особенностей промышленных кухонь - двойная бытовая техника. Характерно использование поверхностей, которые не доставляют хлопот во время чистки. Например, столешницы делают из нержавеющей стали. Распространено приобретение вытяжек с восходящими потоками воздуха.

Обратите внимание! Этот стиль отличается отсутствием серьезных требований к отделке. Большинство поверхностей вообще можно оставить в первоначальном виде. Или разрешают крепить декоративные панели, которые создают соответствующее впечатление.

Главное - чтобы присутствовали темные оттенки. Важным элементом остаётся открытое пространство, чем его больше - тем лучше. Это стоит учитывать при выборе гарнитуров, в том числе дополнительных полок.

Современный стиль

Это универсальный стиль, в который можно вписать практически все, что угодно. Так может быть обустрен, в том числе интерьер черной кухни, совмещенной с гостиной. Что касается отделочных материалов, то хорошо смотреться будут следующие:

металл;

бетонные полы;

древесина;

керамогранит.

Хорошо, если есть возможность дополнить черно-белые фасады древесными мотивами. Лучше выбирать спокойные варианты столешниц с поверхностью под металл.

Контрастный, графичный и необычный вариант - когда вся мебель в обеденной зоне черная, а пол при этом остаётся светлым. Допустимо использовать противоположные решения. Можно оборудовать сразу две обеденные зоны, если пространство допускает.

Комбинация материалов и цветов

В 2022 году приветствуется сочетание разных материалов, фактур и цветов. Специалисты дают несколько советов, благодаря которым проще избежать ошибок:

Белый делают холодным, как и лампочки, если присутствуют только черно-белые тона.

Главное следить за качеством освещения. Чем больше будет света - тем уютнее становится пространство.

Хромированные глянцевые и матовые поверхности становятся отличными акцентами для таких пространств.

Использование большого количества разных материалов позволяет создавать интересную атмосферу. Разные текстуры неплохо сочетаются друг с другом.

Больше белых поверхностей рекомендуют использовать для помещений до 12 квадратных метров и меньше. Тогда пространство зрительно расширяется.

Также есть несколько цветов, которые могут быть использованы в качестве третьего элемента: красные, серые, зеленые, желтые, фиолетовые.

Освещение

Если количество черного цвета увеличивают, то и источников освещения должно становиться больше. Это общее правило. Например, черному фартуку необходимы интенсивные источники свечения для рабочей зоны. Лучше выбирать светодиодные или точечные разновидности устройств. Светильники при грамотном выборе способны дополнить любой интерьер.

Оформление стен, пола и потолка

Незаменимой частью всей композиции становятся обои. Нужно заранее определиться с тем, какая у них будет фактура, какой оттенок использовать. Допускается выбор однотонных полотен или поверхностей, на которые нанесен рисунок. Главное - чтобы в самих таких узорах было минимум два основных тона. Иначе кухня теряет неотразимый вид.

Важно! Отдельное внимание уделяют размерам орнаментов. Не стоит допускать ситуации, когда больших участков с темными или светлыми изображениями становится слишком много. Из-за этого площадь визуально сокращается, интерьер становится слишком насыщенным.

Рекомендуется отдавать предпочтение мелким узорам. Крупные рисунки могут присутствовать в одной зоне, например, обеденной. Не стоит исключать фотообои. Фактурности можно добавлять с помощью нескольких видов штукатурки:

обычная декоративная;

светло-серая под бетон;

гладкая с перламутром.

Керамогранит, плитка и ламинат лучше всего смотрятся на полу. Хорошо, если их тоже выполняют в соответствующих монохромных тонах. Белые плитки с черными орнаментами в середине, шахматный порядок укладки смотрятся особенно необычно. Разрешают отдавать предпочтения покрытиям коричневых, бежевых или серых тонов.

Потолок в большинстве случаев делают белым, темные конструкции актуальны для просторных помещений. Они могут быть расположены в несколько уровней, у каждого из которых своя подсветка.

Особенности выбора штор

Дизайн окон - финальный штрих в любом помещении, современные кухни не становятся исключением. Рулонные или римские разновидности станут практичным вариантом при любых обстоятельствах. Обыкновенный тюль белого оттенка тоже смотрится хорошо.

Главным фактором становится стиль, в котором уже оформлена вся кухня. Например, минимализм или хай-тек будут сочетаться с деревянными или алюминиевыми жалюзи. Гардины, пышные австрийские разновидности занавесок отлично дополнят классический и современный интерьер. Белоснежность придает любым интерьерам легкость, простор. Чернота подчеркивает обособленность, глубину.

В декорировании окон рекомендуют применять белый цвет или другие светлые тона. Главное, чтобы они не были яркими. Это светло-серый или беж, белый с черным рисунком. Изображения надо выбирать аккуратно, чтобы не нарушать общий внешний вид.

Из однотонных ярких штор можно создавать акценты, которые разбавляют окружающее пространство. Максимум выбирают два дополнительных цвета. Пример - холодный тон, к которому добавили серебристый или перламутровый оттенок. Лиловый, красный или розовый станут неплохими дополнениями для таких пространств.

Какие еще дают рекомендации при обустройстве пространства

Главное - добиваться равновесия при использовании контрастных тонов. Даже когда выбирают один преобладающий оттенок, второй в интерьере тоже добавляют. Просто его будет меньше.

Длина штор выбирается в зависимости от высоты потолков. Чем больше высота, тем короче должны быть занавески. Аксессуары и элементы декора выбирают в ограниченном количестве. Пример - добавление ваз или сервизов.

Фартук на черной кухне

Они обычно служат фоном для мебели. Поэтому, если она декорирована и разноцветная, окружающие поверхности делают однотонными. Правило действует и в обратную сторону. Отдельного внимания заслуживает оформление фартуков. Необходимо разобраться с тем, какие материалы будут оптимальными для этой поверхности.

Нержавеющая сталь выглядит стильно, но предъявляет много требований в уходе.

МДФ. Доступный по цене вариант с быстрой установкой. Но максимальный срок службы доходит до 5-10 лет.

Закаленное стекло. Материал, у которого нет швов, за ним легко ухаживать. Но и стоимость будет выше.

Мозаика. С долгим сроком службы. Но у неё есть швы, требующие дополнительного контроля.

Обычный бетон - один из самых практичных вариантов.

Отличный вариант - когда фартук тоже оформляют в белом или черном цвете. Можно выбирать варианты рисунков, которые имитируют разные поверхности, например, мрамор. Это решение удачно с практической точки зрения, поскольку маскирует загрязнения. Рекомендуют отдавать предпочтения материалам, которые максимально просты в уходе.

Фартуки в сочных оттенках делают интерьеры более свежими. Пример - зеленые или желтые, бирюзовые, красные и так далее. В этом случае из фартука создают дополнительный акцент. Также применяют скинали или фотопечать на стекле. Мозаики бывают монохромными или однотонными, либо цветными. Важно подбирать качественные эпоксидные затирки, чтобы не возникло проблем с межшовным пространством и его обработкой.

Интересно! Гарнитур и его фасады - главный элемент интерьера, на который обращают больше всего внимания. Надо выбирать только качественные материалы, ведь в монохромном пространстве такие конструкции всегда привлекают внимание.

Кухни из МДФ с эмалевыми или акриловыми покрытиями

Это еще 1 из самых популярных вариантов. Благодаря блеску пространство становится более глубоким и объёмным. Но такие фасады легко царапаются, поэтому обращаться с ними надо осторожно. МДФ с пленкой ПВХ - одно из допустимых решений, но оно проще в эксплуатации. Преимуществом можно назвать и доступную цену.

На фоне гарнитура столешница тоже должна смотреться гармонично, насколько это возможно. К черным гарнитурам обычно подбирают белую мебель. Серый цвет можно назвать практичным решением благодаря защите от следов. Стол и стулья можно оставлять монохромными, но часто акценты делают именно из них. Например, когда обеденную группу оформляют в синем или красном, желтом цвете. Тогда настроение на кухне сразу повышается, легче привлечь внимание гостей.

Создание идеальной черно-белой кухни - не такое простое занятие, как кажется на первый взгляд. Приходится учитывать слишком много маленьких нюансов. Но при должном старании результат получится потрясающим. Лучше обращаться к профессиональным дизайнерам, если нет уверенности в собственных силах. Они составляют проекты и эскизы самостоятельно. Хозяевам остается только изучить документы и внести корректировки, которые кажутся актуальными. Главное - согласовать со второй заинтересованной стороной и исполнителями, чтобы они заранее представляли, как должен выглядеть результат. Закупка качественных материалов для отделки тоже решает множество проблем, ведь они служат долгие годы.

современный дизайн кухни