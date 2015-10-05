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Черно-белая квартира с террасой в Стокгольме

В этой небольшой стокгольмской квартирке, как и во многих скандинавских интерьерах, есть что-то неуловимое от родного нашим сердцам советского дизайна. Наверное, именно из-за этой родственности стилей скандинавский и прижился так хорошо в нашей стране. Для зонирования этой квартиры вместо стен использованы контрастные цвета (шкаф вдоль стены столовой зоны покрашен в черный в противовес белым стенам) и перепад высот (спальная зона приподнята на подиум, по совместительству служащий системой хранения) — вот так рекомендуют поступать нам шведские дизайнеры, чтобы не позволить ни одному квадратному сантиметру пропасть даром.

 

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