Что такое «Яндекс Станция» и что она умеет?

Три года назад на российский рынок впервые вышла умная колонка «Яндекс Станция» – компактный технологичный гаджет с голосовым управлением и приятным дизайном.

Три года назад на российский рынок впервые вышла умная колонка «Яндекс Станция» – компактный технологичный гаджет с голосовым управлением и приятным дизайном. Основная цель такого устройства – управление системой «умный дом». Причем «связь» двусторонняя, через колонку с владельцем «общается» виртуальная помощница Алиса, которая умеет распознавать человеческую речь, отвечать на вопросы и имитировать живую беседу.

Возможности «Яндекс Станции»

Умная колонка работает от электросети и требует установки специального приложения на смартфон. С его помощью гаджет подключается к Wi-Fi и получает доступ к управлению Яндекс-подписками, если это нужно. Никаких других настроек не требуется.

Что умеет «Яндекс Станция»:

включать и выключать свет;

запускать и выключать кондиционер, вентилятор, робот-пылесос, телевизор;

заказывать товары на Amazon по команде;

воспроизводить музыку, ставить колыбельную, рассказывать сказки;

включать фильмы;

информировать о погоде;

рассказывать новости;

поддерживать диалог, шутить, переводить слова.

Разработчикам еще есть куда стремиться, например, было бы неплохо добавить будильник и функцию отложенных команд, но в целом это весьма достойное и полезное изобретение. Даже уровень звука в ночное время снижается, пусть и не до совсем уж тихого. Голосовой помощник Алиса говорит достаточно четко и разборчиво, без роботизированного голоса, что весьма приятно и комфортно для восприятия.

Приятным бонусом стала отличная, качественная сборка и кнопка отключения микрофона на «Яндекс Станции». То есть, если вы не хотите, чтобы Алиса вас слушала в фоновом режиме – это можно устроить. Впрочем, склонности доводить людей до инфаркта внезапными репликами у нее нет: чтобы дать голосовую команду, нужно назвать имя устройства. На похожие слова колонка не реагирует.

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