Что такое кровать с подъемным механизмом и как грамотно выбрать

Удобное спальное место и шкаф для хранения – многофункциональная кровать с подъемным механизмом помогает с умом использовать доступное пространство, поэтому и пользуется популярностью. Такие модели отличаются уникальной конструкцией: под основанием располагаются просторные ящики, в них удобно складывать подушки, одеяла, белье и прочие предметы. Подъемный механизм позволяет получить простой и быстрый доступ к этой нише.
Обсудим, какие есть виды подъемных механизмов и какую модель лучше выбрать для своей спальни.
Материалы, используемые для кроватей с подъемным механизмом
Срок службы и удобство мебели зависит от материала каркаса. Наиболее популярными считаются массив древесины или ЛДСП: первый привлекает роскошным видом, текстурой, повышенной надежностью, второй – доступностью по цене, простотой использования и применением любого размерного ряда матрасов. Рассмотрим оба решения подробнее.
Деревянный каркас
Когда речь идет о природной чистоте, долговечности и эстетичности, массив дерева является лидером: плотность материала варьируется в зависимости от вида древесины. Мягкие породы включают ель, тополь, липу и осину, тогда как лиственница, клен, береза и дуб представляют твердые породы. Твердые породы более устойчивы к повреждениям и царапинам. Есть еще более твердые сорта, такие как рябина, но они редко используются из-за сложности обработки и высокой стоимости конечного продукта.
Преимущества:
-
Экологичность. Дерево не выделяет вредных веществ, создавая благоприятный микроклимат в помещении.
-
Разнообразие оттенков. Дуб имеет светлый цвет с выраженной текстурой, ясень обладает цветом седины, бук – розовато-коричневым оттенком, а сосна – бежево-желтым.
-
Износостойкость. Деревянный каркас из массива можно многократно разбирать и собирать без риска повреждений или деформаций.
Недостатки:
-
Жесткость. Твердые поверхности и острые углы могут стать причиной травм.
-
Чувствительность к влажности. Под воздействием влаги или температурных колебаний конструкции могут деформироваться.
-
Высокая стоимость. Чем тверже древесина, тем выше стоимость кровати.
Каркас из ЛДСП
Экономичной альтернативой массиву древесины является ЛДСП – ламинированная древесно-стружечная плита. Этот материал прочный и износостойкий: при правильной эксплуатации не расслаивается, не рассыхается и не трескается. Синтетические добавки в ДСП защищают плиты от плесени, грибка и жучков. Мебель из ЛДСП не рекомендуется ставить во влажных помещениях с колебаниями температуры.
Преимущества:
-
Доступная стоимость. Каркас из древесно-стружечных плит позволяет сэкономить, конструкция при этом будет надежной.
-
Стойкость к нагрузкам. ЛДСП выдерживает значительные весовые и механические нагрузки и при правильной эксплуатации служит не менее 10 лет.
-
Экологичность. Материал безопасен для здоровья, так как не содержит вредных веществ.
-
Разнообразный дизайн. Кровать из плит нередко обивают экокожей или велюром, рогожкой, это делает мебель более уютной и комфортной. Можно выбрать любой цвет ткани.
Недостатки:
-
Чувствительность к влаге и температуре. Кровати из ЛДСП не рекомендуется размещать в неотапливаемых помещениях.
-
Качество креплений. Частая сборка и разборка конструкции приводит к быстрому износу крепежных элементов, что требует их замены или ремонта.
Сами подъемные механизмы делают из металлических элементов (пластины и уголки, ось, пружины), может быть ремень для подъема в зависимости от типа конструкции.
Виды и разновидности подъемных механизмов
Типы конструкции отличаются по принципу действия и тому, сколько усилий нужно приложить для поднятия основания с матрасом. Выбор будет зависеть от того, какой у вас бюджет, кто будет пользоваться кроватью (взрослый или ребенок, пожилой человек).
Газовый механизм
Работает за счет емкости со сжатым газом – под его давлением происходит подъем и опускание основания с матрасом. Чаще всего механизм включает в себя металлические пластины и уголки, стальную ось, сам газовый лифт.
Преимущества и недостатки
Плюсы такой конструкции:
-
Простая эксплуатация. Газлифтом пользоваться удобно даже ребенку, так как не требуется прилагать физические усилия.
-
Работает бесшумно и плавно, это безопасный механизм.
-
Долговечность даже при интенсивном поднятии/опускании.
Минусы:
-
Высокая стоимость относительно других видов.
-
Монтаж довольно сложный, его лучше доверить специалистам.
Механизм с пружинным компенсатором
В основе этой конструкции – витые пружины из стали, которые ставятся между основанием и каркасом кровати. Достаточно потянуть за ручку на раме основания, чтобы поднять его и открыть пространство под спальным местом. Пружины компенсируют только часть нагрузки, поэтому для поднятия нужно применить некоторые усилия.
Преимущества и недостатки
Плюсы:
-
Доступный механизм.
-
При необходимости можно заменить вышедшую из строя пружину.
Минусы:
-
Пружины служат меньше в сравнении с газлифтом.
-
Не подойдет для детских кроватей, для пожилых, потому что нужно применить силу для поднятия/опускания.
Петли с ручным подъемом
Наиболее доступным и элементарным вариантом механизма являются ручки, прикрепленные к основанию кровати. Подъем осуществляется с помощью петель, зафиксированных с одной стороны кровати. Конструкция прочная, но не самая удобная: для открытия требуется приложить значительные усилия.
Преимущества и недостатки
Плюсы: самый бюджетный вариант, в котором почти нечему ломаться.
Минусы:
-
Не самое безопасное решение, потому что основание невозможно зафиксировать в поднятом положении.
-
Не получится использовать его с тяжелым матрасом, ведь поднятие будет сложным.
-
Не подойдет для детской, двуспальной кровати.
Кровать с каким механизмом всё-таки выбрать?
Если вы выбираете двуспальную модель или для ребенка, лучше выбрать кровать с газлифтом – это максимально удобный, безопасный и долговечный вариант. В случае, когда нужно сэкономить, можно остановиться на пружинном варианте. Если же кровать использует сильный человек и доступ к нише нужен крайне редко, можно выбрать модель с ручным поднятием.
Кровати с подъемным основанием — это разумное решение для небольшой спальни и дополнительное удобство в просторной комнате. Сегодня можно приобрести модель с мобильным основанием как в бюджетном, так и в премиальном сегменте. Здесь важно ориентироваться на свои потребности и особенности использования.кровать, кровать с подъемным механизмом
Комментарии