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Что такое кровать с подъемным механизмом и как грамотно выбрать

Удобное спальное место и шкаф для хранения – многофункциональная кровать с подъемным механизмом помогает с умом использовать доступное пространство, поэтому и пользуется популярностью. Такие модели отличаются уникальной конструкцией: под основанием располагаются просторные ящики, в них удобно складывать подушки, одеяла, белье и прочие предметы. Подъемный механизм позволяет получить простой и быстрый доступ к этой нише.

Обсудим, какие есть виды подъемных механизмов и какую модель лучше выбрать для своей спальни.

Материалы, используемые для кроватей с подъемным механизмом

Срок службы и удобство мебели зависит от материала каркаса. Наиболее популярными считаются массив древесины или ЛДСП: первый привлекает роскошным видом, текстурой, повышенной надежностью, второй – доступностью по цене, простотой использования и применением любого размерного ряда матрасов. Рассмотрим оба решения подробнее.

Деревянный каркас

Когда речь идет о природной чистоте, долговечности и эстетичности, массив дерева является лидером: плотность материала варьируется в зависимости от вида древесины. Мягкие породы включают ель, тополь, липу и осину, тогда как лиственница, клен, береза и дуб представляют твердые породы. Твердые породы более устойчивы к повреждениям и царапинам. Есть еще более твердые сорта, такие как рябина, но они редко используются из-за сложности обработки и высокой стоимости конечного продукта.

Преимущества:

  • Экологичность. Дерево не выделяет вредных веществ, создавая благоприятный микроклимат в помещении.

  • Разнообразие оттенков. Дуб имеет светлый цвет с выраженной текстурой, ясень обладает цветом седины, бук – розовато-коричневым оттенком, а сосна – бежево-желтым.

  • Износостойкость. Деревянный каркас из массива можно многократно разбирать и собирать без риска повреждений или деформаций.

Недостатки:

  • Жесткость. Твердые поверхности и острые углы могут стать причиной травм.

  • Чувствительность к влажности. Под воздействием влаги или температурных колебаний конструкции могут деформироваться.

  • Высокая стоимость. Чем тверже древесина, тем выше стоимость кровати.

Каркас из ЛДСП

Экономичной альтернативой массиву древесины является ЛДСП – ламинированная древесно-стружечная плита. Этот материал прочный и износостойкий: при правильной эксплуатации не расслаивается, не рассыхается и не трескается. Синтетические добавки в ДСП защищают плиты от плесени, грибка и жучков. Мебель из ЛДСП не рекомендуется ставить во влажных помещениях с колебаниями температуры.

Преимущества:

  • Доступная стоимость. Каркас из древесно-стружечных плит позволяет сэкономить, конструкция при этом будет надежной.

  • Стойкость к нагрузкам. ЛДСП выдерживает значительные весовые и механические нагрузки и при правильной эксплуатации служит не менее 10 лет.

  • Экологичность. Материал безопасен для здоровья, так как не содержит вредных веществ.

  • Разнообразный дизайн. Кровать из плит нередко обивают экокожей или велюром, рогожкой, это делает мебель более уютной и комфортной. Можно выбрать любой цвет ткани.

Недостатки:

  • Чувствительность к влаге и температуре. Кровати из ЛДСП не рекомендуется размещать в неотапливаемых помещениях.

  • Качество креплений. Частая сборка и разборка конструкции приводит к быстрому износу крепежных элементов, что требует их замены или ремонта.

Сами подъемные механизмы делают из металлических элементов (пластины и уголки, ось, пружины), может быть ремень для подъема в зависимости от типа конструкции.

Виды и разновидности подъемных механизмов

Типы конструкции отличаются по принципу действия и тому, сколько усилий нужно приложить для поднятия основания с матрасом. Выбор будет зависеть от того, какой у вас бюджет, кто будет пользоваться кроватью (взрослый или ребенок, пожилой человек).

Газовый механизм

Работает за счет емкости со сжатым газом – под его давлением происходит подъем и опускание основания с матрасом. Чаще всего механизм включает в себя металлические пластины и уголки, стальную ось, сам газовый лифт.

Преимущества и недостатки

Плюсы такой конструкции:

  • Простая эксплуатация. Газлифтом пользоваться удобно даже ребенку, так как не требуется прилагать физические усилия.

  • Работает бесшумно и плавно, это безопасный механизм.

  • Долговечность даже при интенсивном поднятии/опускании.

Минусы:

  • Высокая стоимость относительно других видов.

  • Монтаж довольно сложный, его лучше доверить специалистам.

Механизм с пружинным компенсатором

В основе этой конструкции – витые пружины из стали, которые ставятся между основанием и каркасом кровати. Достаточно потянуть за ручку на раме основания, чтобы поднять его и открыть пространство под спальным местом. Пружины компенсируют только часть нагрузки, поэтому для поднятия нужно применить некоторые усилия.

Преимущества и недостатки

Плюсы:

  • Доступный механизм.

  • При необходимости можно заменить вышедшую из строя пружину.

Минусы:

  • Пружины служат меньше в сравнении с газлифтом.

  • Не подойдет для детских кроватей, для пожилых, потому что нужно применить силу для поднятия/опускания.

Петли с ручным подъемом

Наиболее доступным и элементарным вариантом механизма являются ручки, прикрепленные к основанию кровати. Подъем осуществляется с помощью петель, зафиксированных с одной стороны кровати. Конструкция прочная, но не самая удобная: для открытия требуется приложить значительные усилия.

Преимущества и недостатки

Плюсы: самый бюджетный вариант, в котором почти нечему ломаться.

Минусы:

  • Не самое безопасное решение, потому что основание невозможно зафиксировать в поднятом положении.

  • Не получится использовать его с тяжелым матрасом, ведь поднятие будет сложным.

  • Не подойдет для детской, двуспальной кровати.

Кровать с каким механизмом всё-таки выбрать?

Если вы выбираете двуспальную модель или для ребенка, лучше выбрать кровать с газлифтом – это максимально удобный, безопасный и долговечный вариант. В случае, когда нужно сэкономить, можно остановиться на пружинном варианте. Если же кровать использует сильный человек и доступ к нише нужен крайне редко, можно выбрать модель с ручным поднятием.

Кровати с подъемным основанием — это разумное решение для небольшой спальни и дополнительное удобство в просторной комнате. Сегодня можно приобрести модель с мобильным основанием как в бюджетном, так и в премиальном сегменте. Здесь важно ориентироваться на свои потребности и особенности использования.

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