Что такое кровать с подъемным механизмом и как грамотно выбрать

Обсудим, какие есть виды подъемных механизмов и какую модель лучше выбрать для своей спальни.

Удобное спальное место и шкаф для хранения – многофункциональная кровать с подъемным механизмом помогает с умом использовать доступное пространство, поэтому и пользуется популярностью. Такие модели отличаются уникальной конструкцией: под основанием располагаются просторные ящики, в них удобно складывать подушки, одеяла, белье и прочие предметы. Подъемный механизм позволяет получить простой и быстрый доступ к этой нише.

Обсудим, какие есть виды подъемных механизмов и какую модель лучше выбрать для своей спальни.

Материалы, используемые для кроватей с подъемным механизмом

Срок службы и удобство мебели зависит от материала каркаса. Наиболее популярными считаются массив древесины или ЛДСП: первый привлекает роскошным видом, текстурой, повышенной надежностью, второй – доступностью по цене, простотой использования и применением любого размерного ряда матрасов. Рассмотрим оба решения подробнее.

Деревянный каркас

Когда речь идет о природной чистоте, долговечности и эстетичности, массив дерева является лидером: плотность материала варьируется в зависимости от вида древесины. Мягкие породы включают ель, тополь, липу и осину, тогда как лиственница, клен, береза и дуб представляют твердые породы. Твердые породы более устойчивы к повреждениям и царапинам. Есть еще более твердые сорта, такие как рябина, но они редко используются из-за сложности обработки и высокой стоимости конечного продукта.

Преимущества:

Экологичность. Дерево не выделяет вредных веществ, создавая благоприятный микроклимат в помещении.

Разнообразие оттенков. Дуб имеет светлый цвет с выраженной текстурой, ясень обладает цветом седины, бук – розовато-коричневым оттенком, а сосна – бежево-желтым.

Износостойкость. Деревянный каркас из массива можно многократно разбирать и собирать без риска повреждений или деформаций.

Недостатки:

Жесткость. Твердые поверхности и острые углы могут стать причиной травм.

Чувствительность к влажности. Под воздействием влаги или температурных колебаний конструкции могут деформироваться.

Высокая стоимость. Чем тверже древесина, тем выше стоимость кровати.

Каркас из ЛДСП

Экономичной альтернативой массиву древесины является ЛДСП – ламинированная древесно-стружечная плита. Этот материал прочный и износостойкий: при правильной эксплуатации не расслаивается, не рассыхается и не трескается. Синтетические добавки в ДСП защищают плиты от плесени, грибка и жучков. Мебель из ЛДСП не рекомендуется ставить во влажных помещениях с колебаниями температуры.

Преимущества:

Доступная стоимость. Каркас из древесно-стружечных плит позволяет сэкономить, конструкция при этом будет надежной.

Стойкость к нагрузкам. ЛДСП выдерживает значительные весовые и механические нагрузки и при правильной эксплуатации служит не менее 10 лет.

Экологичность. Материал безопасен для здоровья, так как не содержит вредных веществ.

Разнообразный дизайн. Кровать из плит нередко обивают экокожей или велюром, рогожкой, это делает мебель более уютной и комфортной. Можно выбрать любой цвет ткани.

Недостатки:

Чувствительность к влаге и температуре. Кровати из ЛДСП не рекомендуется размещать в неотапливаемых помещениях.

Качество креплений. Частая сборка и разборка конструкции приводит к быстрому износу крепежных элементов, что требует их замены или ремонта.

Сами подъемные механизмы делают из металлических элементов (пластины и уголки, ось, пружины), может быть ремень для подъема в зависимости от типа конструкции.

Виды и разновидности подъемных механизмов

Типы конструкции отличаются по принципу действия и тому, сколько усилий нужно приложить для поднятия основания с матрасом. Выбор будет зависеть от того, какой у вас бюджет, кто будет пользоваться кроватью (взрослый или ребенок, пожилой человек).

Газовый механизм

Работает за счет емкости со сжатым газом – под его давлением происходит подъем и опускание основания с матрасом. Чаще всего механизм включает в себя металлические пластины и уголки, стальную ось, сам газовый лифт.

Преимущества и недостатки

Плюсы такой конструкции:

Простая эксплуатация. Газлифтом пользоваться удобно даже ребенку, так как не требуется прилагать физические усилия.

Работает бесшумно и плавно, это безопасный механизм.

Долговечность даже при интенсивном поднятии/опускании.

Минусы:

Высокая стоимость относительно других видов.

Монтаж довольно сложный, его лучше доверить специалистам.

Механизм с пружинным компенсатором

В основе этой конструкции – витые пружины из стали, которые ставятся между основанием и каркасом кровати. Достаточно потянуть за ручку на раме основания, чтобы поднять его и открыть пространство под спальным местом. Пружины компенсируют только часть нагрузки, поэтому для поднятия нужно применить некоторые усилия.

Преимущества и недостатки

Плюсы:

Доступный механизм.

При необходимости можно заменить вышедшую из строя пружину.

Минусы:

Пружины служат меньше в сравнении с газлифтом.

Не подойдет для детских кроватей, для пожилых, потому что нужно применить силу для поднятия/опускания.

Петли с ручным подъемом

Наиболее доступным и элементарным вариантом механизма являются ручки, прикрепленные к основанию кровати. Подъем осуществляется с помощью петель, зафиксированных с одной стороны кровати. Конструкция прочная, но не самая удобная: для открытия требуется приложить значительные усилия.

Преимущества и недостатки

Плюсы: самый бюджетный вариант, в котором почти нечему ломаться.

Минусы:

Не самое безопасное решение, потому что основание невозможно зафиксировать в поднятом положении.

Не получится использовать его с тяжелым матрасом, ведь поднятие будет сложным.

Не подойдет для детской, двуспальной кровати.

Кровать с каким механизмом всё-таки выбрать?

Если вы выбираете двуспальную модель или для ребенка, лучше выбрать кровать с газлифтом – это максимально удобный, безопасный и долговечный вариант. В случае, когда нужно сэкономить, можно остановиться на пружинном варианте. Если же кровать использует сильный человек и доступ к нише нужен крайне редко, можно выбрать модель с ручным поднятием.

Кровати с подъемным основанием — это разумное решение для небольшой спальни и дополнительное удобство в просторной комнате. Сегодня можно приобрести модель с мобильным основанием как в бюджетном, так и в премиальном сегменте. Здесь важно ориентироваться на свои потребности и особенности использования.

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