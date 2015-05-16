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Декор из фетра своими руками

Декор из фетра своими руками: 10 DIY

Фетр — отличный материал для творчества и создания предметов декора. Яркий и прочный, он легко режется, шьется и прекрасно держит форму. Именно поэтому среди рукодельниц он весьма популярен. Мы собрали для вас лучшие мастер-классы по созданию предметов декора из фетра. Попробуйте, у вас тоже получится! 

Декор из фетра своими руками: «Морская» подушка

Приятную на ощупь диванную подушку из фетра так и хочется обнимать! Очень простая идея от Roxy Taghavian — подушка с чешуйками из фетра. Вам просто нужно нарезать одинаковые кружочки и приклеить их с помощью клеевого пистолета к наволочке. 

Вам понадобятся: фетр нескольких оттенков (от светлого до темного), ножницы, клеевой пистолет, трафарет в форме круга и ручка. 

Сложность: 1

Декор из фетра своими руками
Декор из фетра своими руками

Гирлянда из листьев

Для более опытных мастериц мы нашли идею по созданию оригинальной осенней шторы из фетровых листьев. Холодной промозглой осенью такая штора привнесет атмосферу уюта и тепла в ваш интерьер. 

Вам понадобятся: фетр осенних оттенков, большая ветка, ножницы, мел, иголка с широким ушком, леска, болты для фиксации ветки на стене.

Сложность: 3

Подставка для чашки

Из остатков фетра тоже можно сделать весьма практичные вещи. Вот, например, оригинальная подставка для чашки из фетра, выполненная в технике «роллы». Нужно просто скатать в виде роллов полоски фетра и приклеить их с помощью клеевого пистолета на основу. 

Вам понадобятся: полоски фетра различных цветов, ножницы, клеевой пистолет.

Сложность: 2

Декор из фетра своими руками

Коробочки для хранения

Еще одна полезная вещица для дома — фетровые коробочки для мелочей. Идею мы подсмотрели у дизайнера Jessica Jones.

Вам понадобятся: фетр, ножницы, клей.

Сложность:

Декор из фетра своими руками 

Салфетка под тарелки

Кстати, чтобы соединить детали из фетра необязательно использовать клей или нитки. Вот, к примеру, прекрасная идея по созданию бесшовных модульных ковриков. Главное — наловчиться ровно вырезать квадраты из фетра и правильно их складывать. Результат выглядит потрясающе! 

Вам понадобятся: фетр, резак и ножницы.

Сложность: 3

Календарь-органайзер

Для школьников, которые уже совсем скоро пойдут в школу, очень пригодится календарь-органайзер, напоминающий о важных мероприятиях на целую неделю вперед. Идею такого календаря мы нашли на Ярмарке Мастеров у блогера LulaBooo.  

Вам понадобятся: фетр разных цветов и размеров, липучки, нитки, ножницы, линейка, карандаш, швейная машинка.

Сложность: 3

 

Декор из фетра своими руками
Декор из фетра своими руками

Коврик из полосок в прихожую

А эта DIY-идея — настоящее произведение дизайнерского искусства. Ковер из полосок фетра, свернутых в рулон и склеенных между собой в виде причудливых разноцветных узоров и орнаментов. К тому же, он получается довольно плотный и прочный — отличный вариант для придверного коврика в прихожей.  

Вам понадобятся: полоски фетра различных оттенков, клеевой пистолет.

Сложность: 2

Декор из фетра своими руками
Декор из фетра своими руками

Декор «Сердце»

А вы знали, что из фетровых кружочков можно также свернуть изящные розочки? Вот здесь мы нашли классную идею по созданию объемного сердца из фетровых роз, которое будет неплохо смотреться на полочке с фотографиями.

Вам понадобятся: кружочки из фетра, картонная основа в виде сердца, клеевой пистолет.

Сложность: 2

Декор из фетра своими руками  

Грелка для кружки

Грелка для кружки — милый аксессуар, особенно для холодной зимы, когда хочется лежать на диване с чашкой горячего чая, укрывшись теплым пледом... Чтобы не обжечь руки, сшейте из фетра оригинальную «одежку» для кружки, например, вот такие солидные костюмы. Не забудьте, что такая грелка должна легко сниматься — для этого сзади нужно сделать застежку.

Вам понадобятся: разноцветные кусочки фетра, нитки, иголки, застежка-липучка

Сложность: 2

Чехол для телефона

Напоследок очень практичная идея — чехол для мобильного телефона из фетра, который шьётся вручную обмёточным (петельным) швом из двух прямоугольников. Лицевую сторону можно украсить вышивкой или пуговицами.

Вам понадобятся: два прямоугольника из фетра, нитки, иголка, пуговицы для декора.

Сложность: 1

Декор из фетра своими руками
Подпись к картинке
Декор из фетра своими руками

Фотографии: flickr.com

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