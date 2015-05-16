Декор из фетра своими руками: 10 DIY

Мы собрали для вас лучшие мастер-классы по созданию предметов декора из фетра своими руками.

Фетр — отличный материал для творчества и создания предметов декора. Яркий и прочный, он легко режется, шьется и прекрасно держит форму. Именно поэтому среди рукодельниц он весьма популярен. Мы собрали для вас лучшие мастер-классы по созданию предметов декора из фетра. Попробуйте, у вас тоже получится!

Декор из фетра своими руками: «Морская» подушка

Приятную на ощупь диванную подушку из фетра так и хочется обнимать! Очень простая идея от Roxy Taghavian — подушка с чешуйками из фетра. Вам просто нужно нарезать одинаковые кружочки и приклеить их с помощью клеевого пистолета к наволочке.

Вам понадобятся: фетр нескольких оттенков (от светлого до темного), ножницы, клеевой пистолет, трафарет в форме круга и ручка.

Сложность: 1

Гирлянда из листьев

Для более опытных мастериц мы нашли идею по созданию оригинальной осенней шторы из фетровых листьев. Холодной промозглой осенью такая штора привнесет атмосферу уюта и тепла в ваш интерьер.

Вам понадобятся: фетр осенних оттенков, большая ветка, ножницы, мел, иголка с широким ушком, леска, болты для фиксации ветки на стене.

Сложность: 3

Подставка для чашки

Из остатков фетра тоже можно сделать весьма практичные вещи. Вот, например, оригинальная подставка для чашки из фетра, выполненная в технике «роллы». Нужно просто скатать в виде роллов полоски фетра и приклеить их с помощью клеевого пистолета на основу.

Вам понадобятся: полоски фетра различных цветов, ножницы, клеевой пистолет.

Сложность: 2

Коробочки для хранения

Еще одна полезная вещица для дома — фетровые коробочки для мелочей. Идею мы подсмотрели у дизайнера Jessica Jones.

Вам понадобятся: фетр, ножницы, клей.

Сложность: 2

Салфетка под тарелки

Кстати, чтобы соединить детали из фетра необязательно использовать клей или нитки. Вот, к примеру, прекрасная идея по созданию бесшовных модульных ковриков. Главное — наловчиться ровно вырезать квадраты из фетра и правильно их складывать. Результат выглядит потрясающе!

Вам понадобятся: фетр, резак и ножницы.

Сложность: 3

Календарь-органайзер

Для школьников, которые уже совсем скоро пойдут в школу, очень пригодится календарь-органайзер, напоминающий о важных мероприятиях на целую неделю вперед. Идею такого календаря мы нашли на Ярмарке Мастеров у блогера LulaBooo.

Вам понадобятся: фетр разных цветов и размеров, липучки, нитки, ножницы, линейка, карандаш, швейная машинка.

Сложность: 3

Коврик из полосок в прихожую

А эта DIY-идея — настоящее произведение дизайнерского искусства. Ковер из полосок фетра, свернутых в рулон и склеенных между собой в виде причудливых разноцветных узоров и орнаментов. К тому же, он получается довольно плотный и прочный — отличный вариант для придверного коврика в прихожей.

Вам понадобятся: полоски фетра различных оттенков, клеевой пистолет.

Сложность: 2

Декор «Сердце»

А вы знали, что из фетровых кружочков можно также свернуть изящные розочки? Вот здесь мы нашли классную идею по созданию объемного сердца из фетровых роз, которое будет неплохо смотреться на полочке с фотографиями.

Вам понадобятся: кружочки из фетра, картонная основа в виде сердца, клеевой пистолет.

Сложность: 2

Грелка для кружки

Грелка для кружки — милый аксессуар, особенно для холодной зимы, когда хочется лежать на диване с чашкой горячего чая, укрывшись теплым пледом... Чтобы не обжечь руки, сшейте из фетра оригинальную «одежку» для кружки, например, вот такие солидные костюмы. Не забудьте, что такая грелка должна легко сниматься — для этого сзади нужно сделать застежку.

Вам понадобятся: разноцветные кусочки фетра, нитки, иголки, застежка-липучка

Сложность: 2

Чехол для телефона

Напоследок очень практичная идея — чехол для мобильного телефона из фетра, который шьётся вручную обмёточным (петельным) швом из двух прямоугольников. Лицевую сторону можно украсить вышивкой или пуговицами.

Вам понадобятся: два прямоугольника из фетра, нитки, иголка, пуговицы для декора.

Сложность: 1

Подпись к картинке

Фотографии: flickr.com

декор, своими руками, декор для дома своими руками