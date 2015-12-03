Деревья, вписанные в дома

Главней всего погода в доме – это бесспорно, но не менее главным станет в вашем доме дерево, особенно когда весь дом у этого дерева в подчинении.

Растения в интерьере – ни для кого не новость, речь даже не о парочке фиалок на подоконнике, а о настоящих пальмах, гигантских кактусах и всяких экзотических, поражающих воображение экземплярах. Но случается, что не растения поселяются в вашем доме в качестве эдакого элемента декора, а целый дом строится в подчинении исключительно одному растению – дереву. Словно придворные вокруг королевской особы, вокруг возводятся стены, отстраиваются комнаты, появляются лестницы, а дерево стоит себе и снисходительно смотрит, как его обрамляет скромное жилище. Квартблог подготовил для вас завораживающую подборку деревьев, вписанных в дома.

Фотографии: pinterest.com, woman-logic.ru, http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/, mebelkovanaya.ru, http://buduar.ucoz.ua/, www.bugaga.ru, http://assets.idinaidi.ru/

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