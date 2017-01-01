Деревянные, космически красивые: ряд эксклюзивных и доступных светильников Woodled

Замечали ли вы, что атмосфера в доме может кардинально поменяться при смене светильников? Что комната с деревянной люстрой обязательно уютна в вечернее время?

Замечали ли вы, что атмосфера в доме может кардинально поменяться при смене светильников? Что комната с деревянной люстрой обязательно уютна в вечернее время?

От интенсивности света и даже от цвета абажуров зависит яркость фоновых оттенков интерьера. Например, световые лучи торшеров из дерева мягко отражаются от поверхностей, расслабляют глаза. Цветные плафоны, наоборот, способны создать более бодрящую атмосферу.

Фото из проекта «Дачный ответ». На фото Ротор из дуба средний.

Это открытие привело нас к очень ценной находке – небанальной линии осветительных приборов Woodled, с адекватным сочетанием цены и качества высокого уровня.

Эти светильники делают любой проект жилья экологичным и при этом отличаются свежим трендовым дизайном.

Расскажем про отдельные из них подробнее и перейдем постепенно к последним новинкам.

На фото: Ротор из дуба малый, Ротор из ореха большой, Спутник из дуба

Но сначала – портрет самого бренда.

Любой светильник Woodled – разработка для трендовых интерьеров 21 века

Основатели бренда – Денис и Евгения Диановы – лично столкнулись с тем, насколько сложно подобрать доступный светильник под персональный дизайн-проект.

85 % осветительных приборов на российском рынке – китайские изделия массового производства (прим. с блога Woodled).

Но имея образование авиаконструкторов, они вложили свои знания и романтические идеи в разработку новаторских моделей люстр, бра, торшеров.

Настенный светильник «Круг» и «Затмение»

«Вдохновение не нужно долго искать, оно здесь и сейчас - в природных текстурах и материалах». Денис Дианов

Всё общее, что перешло из искусства авиастроения во все изделия Woodled, обозначим 3 пунктами.

Дизайн, который напоминает очарование космоса, солнца или детали летательных аппаратов. Износостойкие материалы корпусов. В классических и основных моделях – это прочный МДФ, покрытый натуральным шпоном дуба и американского ореха. В некоторых новых – акрил, поликарбонат, шпон оливкового ясеня. И главное – все эти светильники начинают выпускаться серийно только после проверки пробной партии.

«Запускаем пробную партию в 3-4 светильника, тестируем надежность.». Из интервью с Денисом Диановым

Позже авторские линии были поставлены на конвейер. А одна из серий светильников – с красивым инженерным названием «Ротор» – получила премию на Международном конкурсе A’Design Award & Competition в 2017 году.

Однако любая новая разработка бренда оказалась достойной награды за эксклюзивность и соответствие моде.

Эти изделия подходят для интерьеров 21 века, в стилях сканди, лофт, урбанистических, хай-тек. Они наполняют лаконичное пространство мягким светом, занимают минимум места.

Турболампа Woodled и Светильник «Спутник»

Последняя модель, созданная компанией, вообще опережает интерьерные новации. Будьте внимательны, к этой секретной разработке мы еще вернемся!

Правильные технологии освещения в примерах Woodled

Подвесной светильник «Синхротрон» со скрытыми светодиодами – современная альтернатива объемной классической люстр.

Изюминка этой и многих других моделей – красивые деревянные пластины. Они прикрывают диоды и делают конструкцию визуально невесомой, «парящей».

Ну а главное в люстре – технология регулировки света.

При использовании диммера (регулятора яркости) и независимой системы включения верхних и нижних диодов можно создать загадочную камерную обстановку.

Серию светильников «Ротор» мы уже упоминали, поскольку люстра этой серии стала бронзовым призером A’Design Award & Competition.

Но в дополнение к люстре также выпускаются настенные и напольные модели приборов и стильный подвесной «Ротор спот».

Она ассоциируется с романтичным ресторанным освещением. Но так же идеально впишется в любой интерьер.

Особенность конструкции: лампочка теплого света располагается внутри удлиненного корпуса, и обеспечивает яркий направленный поток света.

Варианты использования – подсветка барной стойки, обеденного стола, лаунж-зоны и др.

Модель была представлена на Миланской Неделе Дизайна этого года.

«Турболампа» – единственная серия светильников, в моделях которой использован электрокартон (изолирующий материал, стойкий к высокой температуре).

Впрочем, в линейке турболамп есть современные изделия из белого акрила. Все они обеспечивают приятный поток света за счет зазоров между пластинами, и подходят для локального освещения отдельных зон.

На фото Турболампа из белого акрила большая

Светильники модельного ряда «Юпитер» выглядят уникально благодаря невероятно красивому шпону оливкового ясеня. Древесный узор делает их похожими на газовую планету, и сам по себе приятен для глаз.

Самый новый и интересный осветительный прибор в этой серии – настенная лампа. Она создаст настроение релакса и мягкий свет в зоне для чтения или сна.

И раз уж речь зашла о релаксе и красотах природы, упомянем всю линию настенных бра Woodled.

Внешне любой из них напоминает что-то знакомое и милое, скопированное из окружающей среды.

И особенно в этом ряду выделяется модель «Авокадо-Фурье».

Необычная форма светильника, похожая на авокадо, образована склеенными деревянными пластинами и обычной лампой. Гениально и просто!

Однако перейдем к последней разработке компании. Эта модель тоже вдохновлена природой, но еще более совершенна, продумана и необычна.

Вершина инноваций Woodled

Пришла очередь рассказать об абсолютно новом продукте и о новом стандарте освещения Woodled.

Этот продукт – фитолампа.

Фото с фестиваля «Seasons в Хохловке» г. Пермь.

По названию и внешнему виду понятно, что такой светильник может не только осветить, но и озеленить комнату, улучшить атмосферу интерьера.

Woodled досконально проработал совместно с дизайнером Анной Харченко структуру этого светильника.

Итог совместной идеи красив и экологичен. Скажем о деталях разработки в 4 пунктах.

Каркас прибора состоит из МДФ.

С наружней стороны конструкция оснащена светодиодной лентой, обеспечивающей мягкий световой поток. Внутри вкручивается фитолампа, которая компенсирует растениям нехватку солнца.

Оба типа ламп могут включаться и одновременно, и по отдельности.

И главное! В нижней части светильника прикреплена керамическая чаша, произведенная компанией @penny_royal для комнатных цветов, способных адаптироваться к фито подсветке.

Таким образом, фитолампа совмещает лучшие несколько полезных функций:

– наполняет пространство мягким и комфортным светом

– помогает озеленить лаунж-зону или небольшую комнату, создать приятный эффект релакса

– и одновременно становится красивым штрихом интерьера в тропическом стиле, сканди или эко.

Плюс растения смягчают световые лучи.

Добавим, что первый прототип фитолампы – это еще и самый эффектный экспонат Woodled, который был представлен на Миланской Неделе Дизайна 2019.

Надеемся, подсказки из нашего обзора помогут вам создать уютное освещение, соответствующее стилистике интерьера.

Woodled, свет, светильники