Дизайн интерьера детской комнаты для мальчика - современные идеи

Правила создания удачного и модного дизайна интерьера 2022 года в детской комнате мальчика с учетом возраста и количества проживающих лиц.

Дизайн детской комнаты для мальчика стоит начинать с планирования. Разберёмся, на какие детали надо обращать внимание и чему отдать предпочтение, чтобы получить комфортное и функциональное пространство.

Новинки в дизайне детской комнаты для мальчика в 2022 году с фото

Детская комната – это мир для вашего ребенка. Он только его. Ваш сын будет проводить здесь львиную долю своего свободного времени.

Комфорт внутри помещения зависит от того насколько грамотно она оформлена. К созданию уюта в детской комнате мальчишки необходимо относится серьезно.

В этом вопросе придется учесть следующие факторы:

степень подвижности;

возраст мальчика;

характер хозяина и его любимые занятия;

частота планируемого ремонта в комнате.

Основные тренды дизайнерских решений для детской комнаты мальчиков в 2022 году:

В 2022 году дизайнеры снова утверждают, что для мальчиков в детской не стоит использовать классические интерьеры. Прежде чем планировать эргономичное наполнение комнаты стоит определиться с ее размерами и особенностями. Возможно, что строение предполагает ниши или выступы, которые необходимо использовать с пользой. Например, встроить в нишу шкаф или полки, разместить там кровать или письменный стол, если она около окна. Вне зависимости от возраста ребенка в комнате должно быть предусмотрено место для игр, отдыха и досуга. Исходя из этих параметров определяется количество мебели. Важно не перегрузить помещение мебелью. Зонирование предлагается невесомым, но ощутимым – используйте цвет, арки, ширмы или занавески, специальную расстановку мебели. В процессе зонирование должен оставаться хотя бы 1 общий элемент, чтобы пространство было целостным, например, напольное покрытие или потолок; Сегментирование делать предлагается разными уровнями и цветом, выделяя зоны сна, учебы и игр.

Все дизайнерские решения в 2022 году вертятся вокруг увеличения степень комфорта и безопасности мальчика в своей детской комнате.

3-4 года

Новорожденным малышам не совсем актуально оформлять отдельную комнату, поскольку в возрасте до 3х лет ребенок редко проводит время без родителей. Начиная с 3-4 лет для мальчика можно создавать индивидуальный дизайн детской комнаты.

В процессе оформления стоит ориентироваться на характер ребенка, его увлечения и хобби.

Дизайн рационально оформлять в нейтральных тонах, оптимально пастельных оттенков, придавая ему выразительности и оригинальности за счет элементов декора. Причина этому проста поскольку малыш в таком возрасте слишком часто меняет свои интересы и увлечения.

Героев мультиков, динозавров и пиратов, как и гоночные машинки на стены лучше наносить при помощи различных постеров или рамок с картинками. Также они могут присутствовать на текстильных предметах – шторы, покрывала. Такое решение позволит быстро и безболезненно для семейного бюджета обновить устаревшие/наскучившие малышу элементы декора.

Приняв решение сделать комнату яркой и красочной, воспользуйтесь обоями с оригинальным принтом, но не более чем для одной самой свободной от мебели стены. Лучше прибегнуть к помощи фотообоев.

Для самовыражения ребенка в детской принято устанавливать меловую доску. Сегодня дизайнеры предлагают заменить ее на стеновое покрытие из грифеля. Она будет актуальна от возраста юного художника до подготовки к экзаменам старшеклассника.

Функциональное наполнение комнаты зависит от возраста мальчишки. Дошкольникам достаточно зоны сна и игр. После 5-ти лет требуется выделить место для учебных занятий с правильным и качественным освещением.

Школьнику

Дизайн детской комнаты для мальчика школьника стоит оборудовать с возраста 6-7 лет, когда для занятий уже требуется качественное место, организованное по всем правилам. В этом случае больше внимания стоит уделить зонированию функциональных сегментов.

В рабочей зоне огромное значение имеет правильное освещение. Поэтому ее традиционно переносят к окну. Это позволит получать максимум естественного света.

Здесь важно помнить, что для мальчика правши свет падает слева, а для левши – справа.

Рабочую зону часто переносят на предварительно утепленный балкон. В этом случае больше внимание стоит уделить качеству теплоизоляционных материалов, их вероятной токсичности и безопасности для ребенка.

Полки для книг и полезных предметов (например, канцелярии) рационально разместить непосредственно над столом или слегка сбоку. Обустраивая рабочую область стоит помнить про отсутствие всевозможных отвлекающих моментов, которые не позволят сосредоточиться на учебе.

В детской комнате школьника огромное значение играет наличие качественного и ровного матраса.

Для мальчиков в возрасте 7-10 лет актуально обустроить спальное место в виде шалаша или вигвама. Подобное убежище станет прекрасным способом зонирования, придется по вкусу малышу и позволит отдыхать в уюте.

Подростку

Самым сложным возрастным периодом для обустройства личной комнаты мальчика является переходный возраст. Подростки уже не дети, но еще не взрослые. Вам придется учитывать все их пожелания, совмещая с разумностью.

Среди дизайнеров высшим пилотажем считается такой проект детской комнаты, который с легкостью трансформируется от дошкольного в подростковый. Для подростка в комнате должны быть сегменты:

отдыха;

сна;

работы.

Распределяя эти области внутри помещения нужно руководствоваться не только эргономикой, но и тем что личное пространство подростка должно быть принято его внутренним миром.

В каждой зоне должен быть свободный доступ к розеткам. Поскольку подросток все же остается ребенком для своих родителей, уделите внимание моделям с повышенным уровнем безопасности.

Обязательно учитывайте особенности характера, увлечений и личности мальчика-подростка. Для этого возраста актуально сделать гардеробную.

Яркие оттенки в качестве акцентов на пастельной базе в сочетании с декорирование светящимися лентами и фотографиями станут достойным дизайном комнаты подростка.

Дизайн детской комнаты для мальчика и девочки

Наличие разнополых детей и небольшой квартиры вовсе не повод отказываться от создания детской комнаты. Правда придется попотеть над функциональным зонированием помещения для совместно проживающих мальчика и девочки. Такие дети различаются не только возрастом, но и полом и интересами, поэтому особенно актуально учитывать потребности каждого в отдельности.

В одной комнате раздельно нужно выделить спальное место, рабочее, под хранение личных вещей. Рабочая зона может быть общей, но с выделением личных полок или шкафчиков.

Даже при совмещении каких-то сегментов важно строго разделить индивидуальность женской и мужской половины.

Четкость территориального разграничения и сформирование границы внутри комнаты помогут детям чувствовать комфорт. В этом помогут следующие приемы:

стационарная перегородка – часть комнаты делится при помощи стеклоблоков, гипсокартона или витражей, кирпичи не используются поскольку утяжеляют пространство. Такие конструкции монументальны и не трансформируются по мере роста детей;

мобильные системы ограждений – ширмы и занавески, стеллажи и этажерки, пологи и комнатные растения могут делить пространство на время. Некоторые используют с этой целью аквариумы и даже шкафы;

разные уровни – подиумы, трансформеры, двухъярусные кровати, модульные конструкции оптимальны для маленьких комнат;

цветовые решения – фактор цвета усиливает эффект зонирования и четко делит функциональное назначение каждой части комнаты, придавая им индивидуальности.

Идеи дизайн комнаты для двух мальчиков

Двое мальчиков видятся значительно более легкой задачей дизайнера при обустройстве детской комнаты, но так ли это.

Мальчишки могут быть разными по характеру, иметь большую разницу в возрасте, диаметрально противоположные взгляды и интересы.

Профессионалы советуют отводить под детскую двух мальчишек самую большую комнату, обеспечивая каждому брату собственное личное пространство и возможность выражения индивидуальности.

Сочетание гармонии и функциональности интерьера детской комнаты двух мальчишек разного возраста – это крайне сложная задача.

Четкого разграничения требуют все зоны – игровая, спальная, рабочая. Никто не должен мешать другому, когда один делает уроки, а второй укладывается спать.

При большой разнице в возрасте зоны сна и бодрствования в детской комнате должны иметь строгое разграничение при помощи перегородок. Иногда актуально установить кровати по разным стенам, можно противоположным. Тогда как место отдыха зонировать лучше визуально, предпочтительнее цветом.

Цветовая гамма комнаты должна быть спокойной из базовых оттенков. Индивидуальность и самовыражение придадут детали декора.

Как выбрать обои для детской комнаты

В детской комнате оптимальным стеновым покрытием остаются обои. Да дети особенно маленькие могут быстро привести их в негодность, но все равно нужно отдавать предпочтение более дорогим и качественным материалам обоев.

Поскольку они значительно безопаснее для вашего ребенка.

Сегодня существует огромное количество различных вариантов рисунка на обоях – мультгерои, болиды, космос и так далее. Яркими обоями оклеивайте не более одной стены. Часто она бывает в изголовье кровати ребенка или наоборот напротив нее.

Самым оптимальным выбором обоев станут модели, отвечающие следующим требованиям:

экологичность материала;

спокойный цвет не утомляет и не раздражает, легко трансформируется;

практичность – моющие или бумажные;

фотообои не более одного панно для всех стен в комнате.

Мебель и текстиль для детской комнаты мальчика

Текстиль в детской комнате мальчиков должен отвечать возрастным параметрам – для дошкольника могут быть рисунки и персонажи, а для подростка однотонные и глубокие оттенки.

Для увеличения количества естественного света в комнате оптимально использовать светлые тона на текстиле.

Для маленьких детей не рационально прибегать к ворсовым тканям для покрыла и ковер стелить раньше 3х лет в детской не стоит.

Мебель в детской комнате мальчика должна отвечать ряду основных требований:

практичность – подойдет на любой возраст мальчика;

компактность – оставляет много свободного места под игры и хранение вещей;

комфорт.

Несмотря на то что правильно подбирать мебель исходя из роста и телосложения ребенка, дизайнеры сегодня предлагают покупать модели трансформеры, которые увеличиваются по мере роста малыша, а кровать сразу брать, ориентируясь на подростковые запросы.

Выбор материалов мебели для детской комнаты мальчишки:

массив дерева – идеальный вариант по экологичности, долговечности и совместимости с интерьерами разных стилей;

МДФ – прочные и устойчивые к влаге конструкции доступнее по стоимости нежели деревянные;

ДСП – самый бюджетный вариант, но при нагреве выделяет токсичные пары формальдегидов. Поэтому особое внимание стоит уделять качестве обработки кромок мебели из ДСП.

Дерево лучше брать из твердых пород, например, клен, ольха, орех или бук. Они не царапаются в процессе эксплуатации. Фасады же лучше отделывать в светлых тонах, поскольку темные цвета утяжеляют пространство.

В мебели исключайте наличие острых углов, стеклянных вставок и прочих деталей декора, способных поранить ребенка. Из мебели устанавливается система хранения вещей, кровать, стол и стул для школьника, а также спортивные снаряжения. Очень хорошо в детской комнате мальчика любого возраста смотрятся открытые полки и стеллажи. Сначала они используются для игрушек, потом для книг и прочих личных вещей мальчишки.

Создавая дизайн детской комнаты мальчика опирайтесь на требования безопасности и комфорта, сочетайте практичность и функциональность с ярким выражением индивидуальности. Дети растут быстро и базовый спокойный интерьер легко трансформировать по возрасту и интересам мальчика при помощи элементов декора.

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