Дизайн интерьера кабинета в кабинете, в частном доме

Какой дизайн интерьера выбрать для кабинета в частном доме. Как обустроить домашний кабинет. Чем отличаются мужские и женские кабинеты. Как подобрать цвет для домашнего кабинета.

Большую часть времени человек уделяет работе. Часто приходится брать некоторые задачи на дом. А после некоторых событий стало развиваться направление удаленной работы. Так человек нередко оказывается «заложником» домашнего уюта и комфорта, когда требуется повышенное внимание и сосредоточенность. Чтобы сделать рабочий процесс в домашних условиях более результативным, нужно продумать интерьер кабинета. Тогда ничто не будет отвлекать от процесса.

Дизайн интерьера кабинета в частном доме

Обустройство в загородном частном доме отличается от квартирного варианта. При организации пространства стоит обратить внимание на некоторые детали:

Место для кабинета лучше выбирать подальше от кухонной зоны, столовой, деткой комнаты и гостиной. Эти помещения всегда наполнены бурной шумной жизнью. А с кухни и из столовой регулярно будут доноситься запахи и отвлекать от работы. Детские игры слишком громкие и помешают фокусировке на процессе. Не желательно, чтобы окна выходили в сад. Может показаться приятным вид на растительность на заднем дворе. Но в этом же саду часто играют дети и отдыхают гости или члены семьи. Постоянно движущиеся люди и наблюдение за их отдыхом будет только отвлекать. Лучше всего выбрать восточную сторону дома для размещения кабинета. Там раньше выглянет солнце, что расположит к скорому просыпанию и установлению нужного настроя. Кроме того, работа утром и днем выполняется быстрее, благодаря большому количеству естественного света. Те комнаты, в которых мало света, лучше отвести под кухню, столовую и гостиную. Правда, такой совет пригодится только жаворонкам. Люди, которые привыкли работать по вечерам, а днем – отдыхать, должны под рабочее пространство определить западную комнату. Нередко в большом кабинете располагают массивную мебель. Некоторые дизайнеры уверены, что в кабинете у самого окна поставить объемное кресло-стул и большой стол. Другие предметы интерьера следует размесить вдоль стен. Лучше если фурнитура и угловые полки будут малогабаритными. Главное, чтобы в центре комнаты осталось как можно больше свободного места. Если предметов интерьера окажется слишком много, помещение выйдет перегруженным, и это будет сбивать и давить. Когда помещение свободно от всего лишнего, воцаряется продуктивная рабочая атмосфера.

Если кабинет создается в квартире, владелец интуитивно размещает в нем как можно меньше вещей. Создавая интерьер кабинета в доме, из-за большого количества квадратных метров люди часто думают, что пространство можно заставить побольше.

Для грамотного обустройства офиса в уютном доме советуют:

поставить стол и кресло у самого окна;

располагать крупную техникуподальше от окна. Так она не будет загромождать рабочий стол и не воспрепятствует прохождению солнечного света в комнату;

ноутбук и компьютер или планшет – важные рабочие элементы. Разместить их можно по-разному. Например, удалить в стол и доставать при необходимости. В случае со стационарным компьютером, он не должен отнимать больше 30% рабочей поверхности стола. Допускается отодвинуть всю технику, кроме компьютера, на дополнительный маленький стол, на котором будет стоять только эта техника. В качестве альтернативы подойдут угловые столы буквой Г или П;

ополнением для некоторых людей станет корзинка или полочка для мобильного телефона около двери. Различные сообщения и посторонние звонки могут отвлекать от рабочего процесса. Поэтому, если мобильный не нужен для работы лучше поставить его на беззвучный режим и положить в специально отведенное место, где его будет не слышно и не видно. А все звонки и смс можно будет просмотреть во время перерыва;

если нужен стационарный телефон, его следует сделать только рабочим, чтобы больше никто не мог на него звонить.

Отличия кабинетов для мужчин и для женщин

Интерьеры домашних мужских и женских кабинетов визуально могут отличаться. Это не обязательное условие, но во многих случаях отличия заметны с первого взгляда.

К примеру, женский личный кабинет редко будет выглядеть агрессивным, каким бы работником и в какой бы сфере владелица ни числилась. То есть стиль ампир тут уже не встретится. Часто в цветовой гамме присутствуют мягкие пудровые тона. Комната выглядит элегантно, иногда с нотками романтизма и немного театрально. В женском кабинете может оказаться лепнина и обволакивающая драпировка. Но даже в сдержанных по оформлению офисах всегда есть зеркало.

Мужчинам нравится создавать интерьер рабочего кабинета в классическом стиле с массивной натуральной дорогой мебелью. Такие приемы часто выдают человека надежного и основательного, что в короткое время вызывает доверие и расположение партнеров. Для молодых мужчин дизайнеры предлагают брутальные и строгие стили, вроде лофта, минимализма и конструктивизма. Они более легкие и подходят под разный возраст.

Психологи определяют несколько отличий, которые можно заметить, и которые желательно соблюдать в той или иной степени, что сделать рабочее пространство комфортным.

Для мужчины руководителя в интерьере кабинета желательно:

оставить переговорный стол и стулья;

для расположения канцелярии выбрать черную пластиковую подставку с несколькими отделениями. Дополнением станет лоток для ценных бумаг и вертикальный органайзер;

использовать концептуальный декор, различные маятники, статуэтки в виде богини правосудия;

имеющиеся награды и дипломы лучше размещать так, чтобы любой вошедший мог сразу их увидеть. Они находятся напротив входной двери или рядом с рабочим столом.

Для женщин рекомендуют:

повесить в кабинете небольшое зеркало с миниатюрной полочкой для косметики. Так у владелицы кабинета будет возможность поправлять макияж перед встречами и после них. В углу можно расположить два кожаных кресла и журнальный столик, это поможет провести беседу с партнером в немного неформально обстановке;

набор для канцелярии из материала под мрамор дополнит рабочее место, как и каменная статуэтка;

в качестве декора подойдут различные суккуленты и кактусы. Они не занимают место, непритязательны в уходе и придают обстановке больше уюта;

женщинам желательно размещать имеющиеся дипломы и награды так, чтобы она сама их почаще видела. Так она будет чувствовать себя более уверенной и лучше работать.

Идеи дизайна кабинета в различных стилях

Подбирая дизайн интерьера кабинета, стоит узнать о модных стилевых направлениях. От того, какое направление выбрано, будет зависеть, насколько комфортным станет рабочий процесс, длительное время.

В стиле арт деко

Арт-деко подходит всем, кто любит роскошь. Интерьер кабинета в таком стиле будет выглядеть роскошно и дорого. Каждая деталь указывает на статус хозяина. В обустройстве участвует натуральная кожа, бамбук, драгоценные металлы, слоновая кость.

В таком кабинете нередко ставят диван из натурального дерева, обтянутый кожей и украшенный подлокотниками.

Чтобы грамотно оформить рабочее пространство, нужно:

подобрать обои с фигурными рисунками. Их дизайн должен говорить об усердной работе и гармонично сочетаться с элементами декора;

декор лучше подбирать необычный. Он должен привлекать к себе внимание, создавать неповторимый внешний вид кабинета, чем и отражать характер владельца;

пол можно застелить плиткой с симметричным рисунком. Светлая плитка больше подойдет кабинету со светлой палитрой. Темно-коричневый и другие темные цвета больше используется в комнатах, где преобладают мрачноватые оттенки;

дополнением станут глянцевые поверхности. Подбираются материалы из стекла и пластика. Такая мебель обойдется дешевле, чем из натуральных материалов. Для добавления роскоши применяют декор в виде статуэток каменных емкостей для канцелярии;

при наличии большого окна с выходом на лес или тихий сад, лучше расположить стол напротив него, или обеспечить возможность часто поворачиваться. Вид будет способствовать расслаблению и успокоению, когда это необходимо.

В стиле лофт

Интерьер для домашних и офисных кабинетов. Больше всего направление подойдет для просторного помещения с большими окнами. Главное отличие лофта – грубые поверхности: кирпичная кладка, холодный бетон, грубая штукатурка.

Рекомендуют придерживаться следующего алгоритма при оформлении комнаты:

стены даже с грубой отделкой должны смотреться опрятно;

брутальность стиля подчеркнет паркет из натурального дерева или его качественная имитация из линолеума;

потолок чаще всего покрашен в белый цвет или оштукатурен. Нередко его украшают деревянными балками и брусьями;

мебель выбирается из натуральных материалов. Кожаные кресла, диван, обивка стульев из кожи выгодно выделятся на фоне грубо обработанных стен;

книжные шкафы, стеллажи и полки лучше всего выбирать из дерева либо металла. Допускаются пластиковые аналоги, но с имитацией под камень или дерево;

письменный и журнальный столы желательно поставить с глянцевыми поверхностями и в темных тонах, можно сделать их искусственно состаренными;

в качестве декора подойдут металлические украшения. Они могут встречаться на раме от зеркала, в качестве плафонов на светильниках в виде статуэток и композиций.

В английском стиле

Дизайн интерьера в английском стиле – сдержанность и надежность. Интерьеры в таком направлении отличаются:

спокойной цветовой гаммой;

применением натуральных материалов;

малым количеством декора;

ненавязчивой роскошью;

солидностью.

Английский кабинет обставлен предметами из темного дерева. Цвета – зеленый и коричневый. Главные элементы обстановки:

массивные стеллажи из дерева и застекленные деревянные шкафы, за дверцами которых видно книги и документы;

нередко в английских кабинетах делают камин. Если нет возможности установить полноценный, ставят искусственный. Он делает пространство более уютным и говорит о статусе владельца;

клетчатый текстиль. Это может быть обивка диванов и кресел или декоративные подушки;

занавески из плотной ткани. Они темного оттенка: бордовый, коричневый, зеленый. Такой декор делает кабинет богатым. Допускается добавление бахромы и золотистого орнамента;

старинные предметы: различные старые книги, карты, фотографии, гусиное перо с чернильницей картины в состаренных рамах, большие старинные часы;

украшения и подставки для канцелярии из натурального камня.

В стиле классики

Классический кабинет будет сдержанным и лаконичным, оформленным в приглушенные тонах и с минимальным набором украшений.

Направление легко узнать по:

лепнине, пилястрам и колоннам;

применению натуральных материалов в обстановке;

плавным линиям;

четкой симметрии;

мебели и декору ручной работы;

хрустальным, стеклянным и мраморным элементам в декоре;

обилию света.

Дизайнер интерьеров, Дарья Любимова: «В классическом интерьере кабинета мебель часто массивная и добротная, ее грубость смягчается светлой палитрой отделки. В мужском варианте брутальность убирать не нужно, и мебель может быть темных цветов».

Тонкости создания гармоничного дизайна кабинета

Чтобы дизайн рабочей зоны был гармоничным. Нужно учесть сочетания всех предметов, находящихся в комнате, и как выглядит композиция в целом. Декор делает помещение более продуманным и завершенным. Рекомендуют:

правильно подбирать шторы. Тяжелые и плотные больше подойдут роскошному интерьеру, а легкие и воздушные – минималистичному. Распространен вариант рольставен, жалюзи и римских или рулонных штор;

внимательно подбирать декор для стен. К примеру, картины с пейзажами и натюрмортами больше подходят обстановке. Если кабинет отличается простотой и лаконичность, лучше украсить стен абстракцией, для стиля лофт – выбрать старые снимки, плакаты, вырезки из газет;

избавиться от безликости. Любой кабинет оживет, если в нем расставить личные вещи хозяина: фотографии на столе, сувениры из поездок, дипломы.

Психология цвета в рабочем кабинете

Правильно подобранный цвет для кабинета создаст определенное настроение и настроит на нужный лад.

Белый. Актуален для небольших помещений, потому что наполняет их воздухом и визуально расширяет пространство, за счет этого повышается тонус. Беж. Успокаивает и смягчает. В бежевой гамме уютно и комфортно, она наполняет помещение природным теплом. Серый. Отличается аккуратностью, лаконичностью, аристократичностью и спокойствием. Зеленый. Освежает, повышает работоспособность, нейтрализует напряжение на глаза. Черно-белый. Классический выбор, который впишется в любое помещение квартиры и дома. Уравновешивает сознание.

Грамотно оформить рабочий кабинет в квартире или загородном доме – не менее ответственно, чем в офисе. Продуктивность человека и его трудоспособность будут зависеть от того, насколько правильно подобраны все детали. Готовые фото дизайна интерьера в кабинете можно легко отыскать в сети.

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