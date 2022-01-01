Дизайн кухни 5 кв.м с холодильником — современные идеи

Дизайн интерьера кухни 5 кв. м - приемы расширения пространства, выбор стиля и цвета, материалов отделки, предметов мебели и техники, принципы их расстановки и освещения.

Далеко не все квартиры могут похвалиться большой и просторной кухней, но необходимый минимум бытовой техники и мебели установить все-таки нужно. Разберем дизайн кухни с холодильником для крохотных помещений по 5 кв. м с фотопримерами. Даже такие мини-пространства можно сделать уютным и комфортными, разместив все необходимое.

Способы повышения уюта и комфорта на маленькой кухне

Маленькие кухоньки особенно сильно хочется сделать уютными без скрадывания свободного пространства. Для этого в дизайне лучше отдать предпочтение светлым тонам. Насыщенные и яркие оттенки делают предметы визуально ближе и сужают габариты даже просторных комнат.

Совсем светлую монотонную гамму тоже делать не стоит, поскольку интерьер утратит свою изюминку. Оживить комнату и создать индивидуальность помогут яркие цветовые акценты в виде текстиля, перекликающегося с кухонным фартуком. Последний можно сделать из керамической мозаики, зеркальных плиток или оргстекла.

Визуально расширяет пространство маленькой кухни легкая тюлевая ткань, но ее необходимо вешать на карниз под потолок длиной во всю стену. Еще один приемом — блеск. С этой целью все элементы декора выбирают из металла, стекла или с зеркальной поверхностью. Свет будет от них отражаться и расширять габариты помещения.

Дизайн кухни на 5 кв. м с необходимостью установки холодильника и стиральной машины предполагает использование пространства вокруг дверного проема для навесных полок или шкафчиков. В этом случае часто советуют встраивать столешницу в подоконник, превращая это место в рабочую зону или обеденный стол.

Старые планировки хрущевок под окном имеют значительного размера нишу, которую стоит облагородить и заполнить системами хранения, закрыв дверками в тон основного фасада кухонного гарнитура. В крайних случаях возможны перепланировки.

Сразу оговоримся что перепланировка кухни требует согласования со многими инстанциями, особенно если это касается квартир с газовой плитой и колонкой. Но по фото видно, что можно существенно расширить пространство помещения.

Способы перепланировки кухни:

При наличии прилегающего балкона или лоджии можно их объединить — на балконах располагается обеденная зона и часто выносится холодильник, а подоконник превращается в барную стойку. Важно тщательно утеплять помещение лоджии. Объединение с гостиной — даже на соединение этих комнат при помощи дверного проема в виде арки требуется согласование госорганов. Такой метод позволит перенести обеденную зону в гостиную, оставив на кухне только рабочую область. Чтобы скрыть запахи из кухни, вместо арки делают раздвижную дверь или перегородку-книжку.

Стилистические решения

Планируя ремонт в малогабаритном помещении кухни, особое внимание стоит уделить выбору стиля оформления, поскольку именно он поможет создать органичное восприятие маленькой комнаты. Как видно по фото, дизайн кухни на 5 кв. м с холодильником и газовой плитой выглядит неуместно в помпезных и тяжеловесных стилях типа ренессанс, барокко. Лучше использовать легкие варианты.

Кантри

Простота и незамысловатость деревенского стиля позволит применить синтетические отделочные материалы, имитирующие натуральные. В этом случае уместно будет смотреться даже стиральная машина на кухне.

Классика

Востребована в городских квартирах и загородных домах. Даже маленькие помещения в классическом исполнении наполнены незамысловатой элегантностью и легкостью.

Прованс

Легкость и романтичность этого стиля лучше всего выражают светлые и белые оттенки. Поэтому даже минимальные площади становятся более просторными и наполненным естественным светом.

Хай-тек

Строгость и четкость стиля помогут придать лаконичности интерьеру, позволят избежать лишних предметов на маленькой кухне. В отделке применяются легкие материалы из синтетики. Упор этого направления делается на функциональность, поэтому он так востребован в кухнях по 5 кв. м.

Минимализм

Сочетание минимальной декоративной отделки и максимальной практичности с функциональным наполнением будет идеальным решением для малогабаритных кухонь.

Модерн

При наличии маленькой площади на кухне любители роскоши могут рассмотреть стиль модерн. Простота исполнения интерьеров воспринимается богато за счет сочетания дешевых синтетических материалов с дорогими натуральными. В результате получается стильно и элегантно, но в тоже время практично и функционально.

Цветовая гамма

Для малогабаритных кухонь со стиральной машиной и газовой плитой в придачу к холодильнику идеальным вариантом цветового исполнения могут стать только оттенки белого, коричневого, серого, фиолетового. Рассмотрим их подробнее.

Белый цвет

Белая гамма визуально расширяет пространство и отдаляет предметы, увеличивая простор и освещение. Этот цвет уместен при отделке потолка, стен и фасадов мебели, но переизбыток белого превратит кухню в больничную палату. Поэтому обязательно оттенять его напольным покрытием. Идеально подойдет натуральный оттенок древесины. При белых стенах и потолке кухонные фасады лучше сделать в пастельных тонах, например, кофе с молоком, пудровый, слоновая кость или яичная скорлупа.

Коричневый цвет

Оттенков коричневого очень много — от самых светлых до почти черных. Для кухни площадью 5 кв. м от темных тонов стоит отказаться. Стены выглядят красиво в цвете кофе с молоком, а кухонные фасады вообще лучше выполнять в пастельных оттенках, тогда как напольное покрытие и столешница могут быть и темно-коричневыми. При наличии окон на южную сторону можно привлечь больше света, использовав желтые и золотистые занавески на окна.

Серый цвет

Спектр этого цвета — основа минималистического дизайна и стиля хай-тек. В последнем случае его сочетают с металликом. На стены и потолок выбирают светлые оттенки, а вот пол застилают темно-серым керамогранитом. Столешницы из искусственного серого камня дополняются светло-серыми оттенками на фасадах гарнитура. Избежать скуки в интерьере помогут яркие акценты в виде текстиля.

Фиолетовый цвет

Его называют компенсатором. В дизайне маленькой кухни он редко выступает в качестве базового оттенка, часто дополняя основные пастельные тона, такие как бледно-лиловый или сиреневый. Насыщенный фиолетовый уместно выглядит на фасадах нижнего ряда шкафов, столешницах и деталях декора. К нему в сочетание лучше выбирать светло-серые и белые цвета.

Желтый цвет

Поскольку пастельная цветовая гамма для некоторых людей кажется слишком скучной и унылой, приведем пример яркой отделки маленькой кухни. Особенно актуально использование желтого цвета в помещениях, выходящих окнами на северные стороны, потому что в них наблюдается дефицит солнечного света. Выбрав для стен светло-желтые тона, фасады мебели лучше сделать серыми, или наоборот.

Подбор и расстановка мебели и бытовой техники

Для гармоничности пространства на малогабаритной кухне требуется больше времени и внимания уделить подбору мебели и бытовой техники, а также их расстановке.

Правила выбора мебели

Не перегрузить помещение мебелью помогут кухонные гарнитуры, оснащенные высокими шкафами, массой выдвижных ящиков, глубокими нишами, модулями и полочками — это расширит вместительность и сэкономит пространство.

Лучшие варианты мебели на кухню 5 кв.м:

модульные конструкции;

кухня-трансформер;

мини-гарнитур;

мобильные конструкции.

При выборе обеденного стола лучше отдать предпочтение легким материалам и невесомым конструкциям круглой формы, отказавшись от громоздких предметов.

Любой предмет мебели должен быть максимально функциональным. Хотите диванный уголок? Оснастите его нишей под сиденьем для хранения утвари.

Правила выбора бытовой техники

Небольшое помещение кухни необходимо максимально разгрузить от бытовых приборов. Поэтому активно используйте прилегающие территории. Холодильник можно переставить на качественно утепленный балкон, смежный с кухней, или в коридор.

Массивный кухонный комбайн оптимально заменить на маленький погружной блендер. Даже сковородки можно купить со съемными ручками, чтобы занимали меньше места при хранении. Духовка с функцией гриля поможет отказаться от громадного духового шкафа и микроволновки.

При отсутствии возможности вынести куда-либо холодильник его можно приобрести в современном исполнении — небольшой по размерам для встраивания в нижние шкафчики или даже верхние. Его дверка маскируется под кухонный фасад и не выделяется.

Принципы расстановки мебели и техники

В крохотных помещениях кухни для размещения предметов мебели и бытовой техники используется любой уголок свободной стены, поэтому активно используйте навесные полки. Лучше всего приобрести один большой шкаф-пенал на всю высоту от пола до потолка, который поможет заменить массу стеллажных конструкций.

В хрущевках активно используется пространство вокруг окна: обустраивая его полками и шкафчиками, удается существенно увеличить объем хранения. Широкие подоконники принято на маленьких кухнях заменять на столешницы, превращая в обеденную или рабочую зону. Соединение при помощи столешницы пространства рабочей области, подоконника и плиты позволит освободить место под отдельно стоящий обеденный стол. Не пренебрегайте вариантами стола-трансформера, который откидывается со стены.

Необходимый набор бытовой техники оптимально встраивать в кухонный гарнитур. Сэкономить пространство можно при помощи замены полноценной плиты на варочную поверхность с меньшим количеством конфорок, но предварительно просчитайте ваши потребности в конфорках.

Правила отделки

Отделка стен и потолков должна выполняться в единой цветовой гамме, а вот напольное покрытие можно делать контрастным. Стены можно отделать следующими способами:

виниловые обои — выбирайте светлые оттенки, они легко моются и служат долго, отсутствие кричащего рисунка позволит расширить пространство;

декоративная штукатурка — востребована в стилях прованс и кантри, уместна в классическом интерьере;

декоративные панели — актуальны при использовании стилей хай-тек или модерн, могут применяться в арт-деко;

керамическая плитка — визуально сужает пространство и нагружает стены, поэтому в малогабаритной кухне лучше не выбирать этот материал, но яркий акцент на фартуке сделать можно;

декоративный бетон — востребован в минимализме и хай-теке, легко красится в любой оттенок и придает интерьеру некую индустриальность;

окраска водоэмульсионной краской или акриловой — отлично сочетается с натяжными потолками, актуальна в любом стиле, можно выбрать желаемый цвет.

В качестве напольного покрытия дизайнеры рекомендуют прибегнуть к керамической плитке, ламинату или керамограниту. Двухуровневые полы сделают помещение тесным, а вот диагональная раскладка плиток, наоборот, его расширит.

Системы освещения

Маленькие пространства визуально расширяются за счет большого количества света, поэтому дизайн кухни в крохотной площади требует большое количество освещения. Чем меньше кухня, тем больше источников света нужно установить:

встроенные в кухонный гарнитур точечные светильники;

большая люстра на потолке над обеденным столом;

светодиодная подсветка;

светлые занавески и карнизы на окнах для естественного света;

установка зеркальных поверхностей или глянцевых создаст иллюзию расширения пространства;

фасады мебели часто делают из полупрозрачного пластика или стекла с этой же целью.

Кухня всего в 5 кв. м — это не приговор. Умело используя цветовые акценты и современные материалы отделки, можно создать просторное и функциональное помещение. Интерьер лучше планировать заранее, продумывая до мелочей. За модой на мебель или бытовую технику гнаться не нужно, отдавая предпочтение встроенным и практичным предметам, самым необходимым вещам. В результате получится уютное и комфортное помещение для всей семьи.

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