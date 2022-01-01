Дизайн кухни совмещенной с гостиной - достоинства и недостатки

Дизайн гостиной, совмещенной с кухней - основные способы зонирования. Стили дизайна интерьера, преимущества и недостатки совмещенной кухни-гостиной

Гармоничный стильный дизайн гостиной, совмещенной с кухней, делает интерьер квартиры современным, просторным, наполненным воздухом. Такое решение предполагает сохранение основного функционала объединяемых помещений. При планировании ремонта следует придерживаться единой концепции в рамках выбранного стиля.

Способы зонирования кухни и гостиной

На подготовительном этапе важно разработать детальный дизайн-проект гостиной, совмещенной с кухней, который поможет не только выстроить рациональный гармоничный интерьер, но и учесть предпочтения членов семьи.

Необходимо предусмотреть функциональные возможности получившегося помещения и продумать варианты разграничения отдельных зон.

Барная стойка

Такое элегантное решение все чаще встречается в современных интерьерах. Оно предполагает оборудование барной стойки на границе между кухонным рабочим пространством и отведенной для отдыха зоной гостиной.

Этот предмет мебели не занимает много площади, выглядит стильно и совмещает несколько функций. Барная стойка может служить дополнительной рабочей поверхностью, превосходно исполняет роль обеденного стола. Если предусмотреть в нижнем секторе выдвижные ящички, на кухне появятся дополнительные места хранения.

Двухуровневый пол

Удобное зонирование с использованием популярного у дизайнеров приема, предполагающего сооружение двухуровневого пола, направлено на создание практичного дизайна кухни, совмещенной с гостиной. В квартире практикуют такую технологию при высоких потолках.

Обычно на подиуме (не выше 15 см) размещают кухонную зону или обеденный уголок. Важно не создавать помех при передвижении. Кроме удобного зонирования, к достоинствам такого решения относится возможность маскировки под возвышением коммуникаций, лишних проводов, обустройство дополнительных мест хранения.

Освещение

После объединения получается удобное просторное помещение, которое можно визуально разделить при помощи разнообразных осветительных приборов.

Самым распространенным вариантом становится установка определенного типа светильника в каждой функциональной зоне. Над обеденным столом превосходно смотрится красивая люстра.

Общее освещение кухни-гостиной берут на себя потолочные точечные светильники. Дополнительно рабочую поверхность подсветят светодиодные ленты, закрепленные на нижней поверхности навесных шкафчиков.

Если предполагается оборудование отдельного уголка для отдыха, рядом с креслом ставят торшер. Мягкое освещение обеспечат настенные бра.

С помощью мебели

Дизайн для кухни, совмещенной с гостиной, можно оценить по фото, на которых представлено зонирование при помощи разнообразных предметов мебели.

С ролью границы между функциональными зонами успешно справляется обеденный стол. При необходимости его можно использовать и в качестве рабочей поверхности.

Самым распространенным вариантом отделения кухонного пространства от гостиной служит диван. На нем удобно отдыхать перед телевизором. За его спинкой со стороны кухни можно расположить обеденную группу, поставить напольный шкафчик.

Перегородки, арки

После обустройства совмещенных помещений нередко возникает желание установить перегородку, чтобы избежать полностью открытого пространства. Прикрывают, как правило, часть кухонной зоны с плитой или мойкой, которая не всегда со стороны гостиной выглядит эстетично.

Вариантов перегородок может быть множество. Делают, например, при необходимости стационарные конструкции, обшивая их гипсокартоном. Пользуются популярностью реечные, прозрачные, бамбуковые перегородки разной высоты.

Удобны передвижные складывающиеся ширмы. Когда отпадает надобность, можно просто убрать их в кладовку.

Остаются актуальными арочные проемы. Они не требуют полного сноса стены, достаточно при необходимости расширить бывший дверной проем и установить удобную легкую конструкцию, оформленную в соответствии с общим стилевым решением.

Островная планировка

Наиболее практичным способом, позволяющим разделить общее пространство, считается остров. Этот предмет мебели прекрасно вписывается в современный дизайн гостиной, совмещенной с кухней, в квартирах и домах. На фото можно увидеть многообразие таких вариантов.

Остров отличается многофункциональностью: это не только дополнительная рабочая или обеденная столешница, там оборудуют варочную панель, мойку. Внутреннее пространство с полками, закрытыми дверцами, вмещает много посуды, кухонных приборов и другой утвари.

Часто со стороны гостиной к боковой стенке острова устанавливают комфортные кресла или диван.

Шторы

Самый простой вариант, позволяющий быстро отделить кухонное пространство, — обычные занавески. Они могут быть изготовлены из легкой ткани или быть, напротив, тяжелыми с богатым орнаментом. Для создания целостного интерьера чаще используют полотно, аналогичное шторам, оформляющим окна.

Живые растения, аквариум

Оригинально смотрится в интерьере зеленая стенка. Для ее создания подойдут вьющиеся декоративные растения. Кашпо можно устанавливать на специальные стеллажи, которые служат границей между зонами, или крепить на свисающие с потолка цепи, толстые жгуты и другие приспособления.

Дизайнеры предлагают отличный способ снятия усталости — аквариум. Его применяют в роли разграничителя пространства в объединенном помещении, добавляя в интерьер свежесть, новизну, возможность созерцания плавающих рыбок. Такая картинка действует расслабляюще и умиротворяюще, никогда не надоедает.

Раздвижные двери

Не допустить проникновения запахов из кухонного пространства в гостиную на время, пока готовится еда, помогут специальные раздвижные конструкции, установленные между двумя функциональными зонами.

Используют для изготовления таких дверей разные материалы, которые гармонируют с отделкой мебели. Это может быть МДФ, древесные массивы, ДСП, качественный пластик, закаленное стекло (прозрачное, матовое, с фотопечатью).

Кроме распространённых способов, ориентированных на визуальное разделение помещения на несколько зон, может использоваться дизайн потолка в гостиной, совмещенной с кухней. Предполагается обустройство нескольких уровней, играет роль цветовая гамма, которая различается на рабочем месте и в уголках, отведенных для комфортного отдыха.

Стили дизайна интерьера кухни, совмещенной с гостиной

Оформление просторного модуля, полученного после объединения гостиной и небольшой кухни, должно быть целостным и современным. Еще на этапе разработки проекта анализируют разнообразные стили интерьера, подбирая наиболее подходящее направление для создаваемого ансамбля. Опытные дизайнеры предлагают использовать элементы популярных стилей.

Кантри

Создавая гармоничный дизайн гостиной, совмещенной с кухней, в частном доме, не обойтись без элементов, приближенных к природной среде.

Характерные детали кантри:

глиняная посуда;

тканая скатерть;

плетеные короба и корзины;

простая по форме мебель;

половое покрытие в виде досок;

натуральные природные оттенки.

Приемлемо оборудование каминной зоны с уютным креслом, половиком и торшером. При возможности устанавливают русскую печь с лежанкой.

В классическом стиле

Не утрачивает актуальности дизайн совмещенной кухни с зоной столовой и гостиной, оформленный с элементами благородной нестареющей классики. Важно продумать весь интерьерный ансамбль, начиная с отделки стен и полов.

Базовые черты:

мебель с идеальной отполированной поверхностью из древесных массивов;

лепнина;

кожаная обивка;

изысканная керамика;

паркетный пол.

Позволяют создавать единую атмосферу благородные оттенки (бежевый, шоколадный, кремовый, кофейный) и соблюдение симметрии.

В английском стиле

Сдержанная аристократичная обстановка с элементами английской классики придется по душе спокойным людям.

Характерные детали:

преобладание белого и бежевого тона;

деревянная мебель;

декоративная штукатурка.

Подчеркивает общую стилистику геометрический клетчатый узор в решении обивки стульев, мягкой мебели, оформления окон.

Минимализм

Для этого очень популярного стилистического решения, ориентированного на расширение ограниченного пространства, характерна продуманная четкая функциональность, лаконичность, выдержанность и аккуратность.

Базовые элементы:

гладкие монохромные фактуры;

ровные прямые линии;

встроенная техника;

отсутствие вычурного декора.

Используется только самая необходимая мебель с закрытыми фасадами.

Стиль хай-тек

Элементы этого современного направления применяют, если появилось желание получить необычный современный дизайн гостиной, совмещенной с кухней.

Основные правила:

строгая геометрия;

плавные или прямые четко очерченные линии;

обилие света;

ультрасовременная бытовая техника;

сдержанное декоративное решение;

преобладание стекла и металла;

функциональная мебель.

Результат создает ощущение порядка за счет отсутствия на рабочих поверхностях лишних предметов и кухонной утвари.

Скандинавский стиль

Обилие естественного освещения и светлых цветов служит прекрасным решением для небольшого пространства. Именно для кухни, даже после совмещения с гостиной, нередко дизайнеры предлагают элементы скандинавского стиля, придающего атмосфере свежесть и легкость.

Характерные черты:

диванные уютные подушки;

необычные по форме подсвечники и лампы;

этно-коврики;

отсутствие штор;

цветы на полках;

теплые пледы.

В скандинавской атмосфере господствуют натуральные материалы и ненавязчивые цвета (бежевый, белоснежный, светло-серый).

Лофт

Смелый динамичный революционный лофт, сметающий все условности, будет хорош при создании дизайна кухни-гостиной с балконом.

Черты лофта:

кирпичная кладка без отделки или грубая бетонная отделка на акцентной стене;

дощатый стол;

элегантный диван со слегка потертой или, напротив, шикарной кожаной обивкой;

массивная вытяжка;

лампочки без абажуров;

открытые провода и коммуникационные трубы;

ящики, заменяющие стулья;

современные бытовые приборы со сверкающими поверхностями.

Нарочитая небрежность, объединение предметов из разных эпох и стилей, подчеркивает неформальность обстановки, привлекая молодежную аудиторию.

Преимущества и недостатки совмещенной кухни-гостиной

Прежде чем принимать решение об объединении в единое пространство кухни и гостиной, важно проанализировать все преимущества и недостатки такой планировки, чтобы не допустить досадных промахов.

Преимущества:

Доминирующий аргумент, приводимый сторонниками объединения кухни с другими помещениями, — появляется больше простора. Играет позитивную роль единение семьи. В процессе приготовления пищи можно общаться с супругом, наблюдать за детьми, давать советы, контролировать их поведение, своевременно реагировать на возникающие спорные ситуации. Кухонная зона становится более светлой. Появляется возможность находиться одновременно в обеденной зоне не только членам семьи, но и гостям. Это психологически усиливает ощущение комфортности. Исчезает необходимость в установке отдельных телевизоров в каждой комнате. Достаточно одного современного большого экрана, размещенного в уголке отдыха. Можно подобрать вместительный кухонный гарнитур с закрытыми фасадами, за которыми будут находиться все необходимые бытовые приборы и приспособления. После расширения общего пространства удается рационально выделить функциональные зоны.

Недостатки:

Даже при установке вытяжки в гостиную будут проникать ароматы от готовящейся еды. Доставляют неудобство звуки при включении разнообразных кухонных приборов (кофемолки, миксера, блендера и т. д.). Сложно самостоятельно продумать и реализовать гармоничный дизайн интерьера с логически выверенным выделением необходимых функциональных зон. Придется тратить больше времени на ежедневную уборку.

Продумывая способы совмещения небольшой тесной кухни с другими помещениями, стоит еще на этапе проектирования перепланировки определить основное стилевое направление. Это позволит грамотно зонировать получившееся помещение с учетом его функций. При таком подходе общее восприятие всего объединенного пространства будет гармоничным и целостным.

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