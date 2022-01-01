Дизайн кухни в современном стиле в 2022 году и 60 фото-идей для вдохновения

Кухня в современном стиле 2022 - дизайн с фото: интерьер, цвет, освещение, мебель, шторы и тюль, бюджетные идеи, новинки

Модные тенденции не стоят на месте. Дизайнерская мысль постоянно меняется. Делая ремонт в своем жилище, хочется совместить современность, практичность и комфорт. Год заканчивается и серии мебельных выставок подходят к финалу. Это значит, что дизайнеры сформировали свой взгляд на дизайн кухни в современном стиле 2022 года. Теперь смело можно осваивать новые модные фишки в кухонном пространстве. Стало понятно какую цветовую гамму предпочтительнее выбрать в 2022 году.

9 новых трендов в интерьере кухни в современном стиле 2022 года

Кухня – это одна из комнат в доме/квартире, которую ремонтируют реже других. В последние годы взят ориентир на сочетание высокого качества материалов декора и отделки, безопасность и технологии в освещении, практичность и комфорт, а также изысканность и оригинальность стиля.

Расскажем о тех тенденциях, которые удерживают свои позиции уже несколько лет и переходят на 2022 год, оставляя за собой место в будущем.

Единство пространства – тенденция приобрела классический оттенок

Современный человек мало времени проводит дома, поэтому испытывает необходимость приготовления еды без отрыва от общения с близкими и друзьями. В последние годы новые квартиры строятся по принципу евро, где небольшие изолированные помещения отведены под личные комнаты членов семьи, а порядка 50% площади жилья занимает объединенная кухня-гостиная.

Этот тренд наиболее актуален для комнат на плохо освещенную улицу (северная сторона, тупиковый переулок, близкорасположенные стены соседнего дома и т.д.) или квартир маленькой площади. Отсутствие перегородок и стен позволяет визуально расширить пространство и дать простор света.

Проблему запахов в процессе приготовления еды и звуков призваны решать мощные вытяжки и качественные системы вентиляции. Для семей в которых много и часто готовят рационально установить легкие и невесомые перегородки для возможности отделения гостиной от кухни на время.

Зонирование пространства

Затирать видимость зоны приготовления еды можно при помощи лаконичных фасадов, минимализма в отделке, сдержанных цветовых решений. Долгое время центральное место принято было уделять диванной группе. В последние годы тренд перетекает на акцент в области столовой. Полноценный обеденный стол со стульями должен сгладить переход от кухни к гостиной. В 2022 году эту роль отдают острову или барной стойке.

Ориентир на натуральность

В моде все те же природные оттенки. На 2022 год прогнозируется спрос на песчаный, оливковый, шалфейный, всю цветовую гамму синего и землистые оттенки. Особенного внимания заслуживает население черного цвета в отделку кухонного пространства. Для ухода от траурных мотивов его необходимо разбавлять яркими акцентами без строгой последовательности, но в целевом ключе, избегая хаоса.

Кухонные гарнитуры с антресольным ярусом

Это третий ряд полочек, которые увеличивают полезное пространство и вместимость кухонных шкафов. Они позволяют скрыть зазор между верхним шкафчиков и потолком. Благодаря чему кухня выглядит изысканнее и благороднее, а также повышается практичность – пыль и грязь больше не скапливаются на крышке кухонного гарнитура. Поскольку стена полностью скрыта от глаз ее можно даже не отделывать и сэкономить на этом пункте.

Компактность зоны готовки

Статистика последних лет утверждает, что люди все реже и реже готовят дома. Одни только разогревают еду, другие обходятся легким завтраком. Поэтому модный кухонный гарнитур становится все меньше и меньше год за годом. Сегодня в тренде небольшие угловые или линейные конструкции, оснащенные двухкомфорочной плитой, маленькой рабочей поверхностью и скрытой системой хранения.

Контраст двух фактур или цветов

Разбивка происходит строго посредине вертикально или горизонтально с использованием принципов колорблокинга. Базовые и акцентные цвета не должны перебивать друг друга. Наиболее выигрышно выглядит сочетание гладких матовых фактур с шершавыми градиентными (стекло и дерево, камень и дерево. Органично сочетается МФД со стеклом или МФД с металлом.

Избавление от верхнего ряда шкафов

Такой вариант подходит не всем. Он выигрышно смотрится в маленьких кухнях. Свободное место обыгрывается мощной декорированной вытяжкой или открытыми полками. Последний вариант предполагает размещение лишь предметов дизайна интерьера. Для тех, кто не готов пожертвовать местом хранения, дизайнеры предложи убрать верхний ярус на одной стене, а вторую уставить до потолка с антресолями.

Встраиваемые системы и техника

Загромождать пространства и нарушать целостность визуального восприятия отдельно стоящим холодильником, микроволновой печью или стиралкой уже не модно. Дизайнеры предлагают все встраивать в кухонный гарнитур.

Форма современной кухни

Основной мотив последних лет в дизайне кухонных пространств – спрячь кухню так, чтобы ее нельзя было найти. Поэтому на последних мебельных выставках предлагается использовать:

складные двери позволяют сокращать простор для распахивания шкафчиков и сокращать площадь кухни;

функциональный фартук, закрывающий мойку или варочную поверхность. Позволяет сократить зону готовки и уменьшить рабочую поверхность;

интегрированная варочная поверхность представляет собой единой пространство рабочей поверхности, на которой пескоструйным методом нанесены разметки конфорок;

функциональный фартук позволяет расширить пространство хранения и сократить количество дополнительных шкафчиков.

Современная стильная кухня может быть различных форм:

прямоугольная требует приобретение одинаковой по размеру бытовой техники, что само по себе затруднительно;

квадратная кухня бывает крайне редко. Счастливым обладателям такого помещения рационально в центр определить столовую группу;

длинные кухни устанавливают люди в узких помещениях, а требования остаются аналогичными прямоугольных;

прямые кухни ставят у себя обитатели маленьких помещений в целях экономии даже крох свободного пространства;

П-образные кухни обладают теми же свойствами что и квадрат, но дизайнеры рекомендуют закрывать свободный торец барной стойкой со столешницей в основной цвет кухни.

Модные современные стили кухонь в 2022 году

Дизайнеры привносят в кухонные интерьеры каждый год что-то новое. В последние годы несколько традиционных стилей неизменно лидируют на просторах кухонь, оставляя за собой преимущество на будущее:

минимализм или лофт – рациональность организации и тотальная лаконичность. Минималистские пространства отвечают функциональности, комфорту и удобству. Практичные системы хранения прячут всю имеющуюся технику, оставляя много свободного места. В 2022 году минимализм склоняется в индустриальный лофт. При том же уровне практичности отделке отдается большее значение: необработанный камень, открытая кирпичная кладка, бетон, лампочка «Ильича» и прочие фишки входят в тренд;

эко – единение с природой заставляет использовать натуральные материалы и лаконичные оттенки цвета. Предпочтение отдается дереву, камню, мрамору, металлу в естественных окрасках;

хай-тек – строгость и выдержка данного стиля позволяют создавать футуристические кухонные пространства. Данное направление в дизайне ориентируется на большие площади и практически не воплотимо в условиях хрущевки или малогабаритной однушки. Для больших помещений воссоздание классического хай-тека потребует внушительных финансовых вложений;

английский – классика в каждой детали. Такой интерьер не устареет даже спустя несколько десятилетий. Предпочтение отдается насыщенным и глубоким благородным оттенкам в сочетании с натуральным деревом во всем от фасадов шкафчиков до элементов отделки и декора. В зоне готовки обязательно влагостойкое покрытие. Выигрышно смотрятся растительные орнаменты или абстракция.

Цветовые решения кухонь в современном стиле в 2022 году

Модные тренды 2022 года относительно цветовых решений можно посмотреть на фото кухни в современном стиле. Картинка поможет визуально определить вашу цветовую палитру. Основной ориентир 2022 – это природные оттенки.

В светлых тонах

Кухня в светлых тонах станет идеальным решением для минимализма и хай-тека. Эти оттенки позволяют визуально расширять пространство и создавать игру света, благодаря чему кухня становится светлее и уютнее. Модные светлые цвета 2022 года:

олива;

шалфей;

фисташка;

светлые оттенки синего вплоть до голубого;

песчаная дюна.

Классическим вариантом, востребованным во все времена, остается бежевый, а выигрышное сочетание кофе с молоком. Причем дизайнеры предлагают обыграть мотивы иначе классики и перенести кофе на верхний ярус, а молоко на нижний.

В темных тонах

В дикой природе темные тона редко встретишь и в модных тенденциях на кухни тоже они представлены довольно скромно:

глубокие оттенки синего;

черный;

коричневый;

землистый.

Особого внимания заслуживает черный. Тотальное присутствие этого цвета можно сделать совершенно не траурным за счет блестящего фасада или глянца. Его в 2022 году дизайнеры не советуют сочетать с чем-либо или разбавлять привычным шахматным способом. В качестве ярких акцентов могут стать предметы интерьера или блики света.

Какую выбрать мебель для кухни в современном стиле

Добавить изюминку созданному кухонному пространству может мебель. Менять отделку или сам гарнитур часто не будешь, а вот некоторые детали можно обновлять в зависимости от модных веяний и полетов дизайнерской мысли. Сейчас поговорим о мебельных трендах 2022 года:

кухонный островок – вместо привычного гарнитура предлагается установить островок с минимальным набором самых полезных опций. Это решение подходит только большим домам и современным квартирам с функциональной подготовкой. Установить островок скажем в хрущевке будет нереально;

черный овальный столик удачно дополнит кухонный островок, обыграет пространство в сторону комфорта. Он подходит для любых помещений. Столешницу изготавливают из закаленного стекла, а ножку в 2022 году предлагается делать оригинальной;

кухонный гарнитур предлагается обыгрывать блестящими поверхностями – стекло, мрамор, натуральный камень, керамогранит и прочее;

места для сиденья – высота подбирается под размеры стола, отделка должна дополнять основные мотивы в интерьере по цвету или орнаменту. В 2022 году дизайнеры предлагают отдать предпочтение удобным мини креслам или барным стульям на высоких ножках.

Шторы и тюль на кухню в современном стиле в 2022 году

Кухня – это не только место приготовления еды, но и пребывания всей семьи. Комфорт и уют создают дополнительные элементы декора, в частности шторы и тюль. Поверхности на кухне могут пачкаться слишком быстро, поэтому материал лучше выбрать моющийся. В 2022 году актуальными трендами штор остаются:

римские;

панельные;

рулонные;

занавеска из ниток.

Для текстиля на кухне предъявляются основные требования безопасности – материал не горючий, моющимся, а конструкция легко сменяющейся на другую.

Фото-идеи интерьера кухни в современном стиле в 2022 году

Специально для вас предлагаем фото дизайна кухни в современном стиле 2022 года. Он демонстрируют что совместить, казалось, несовместимые задумки легко и просто, при этом не страдает комфорт и практичность кухонного пространства.

Дизайнерская мысль не стоит на месте. Одни эпатажные задумки сменяют другие. Для современного человека, приходя домой, важно пребывать в зоне комфорта. Поэтому оригинальность стиля на современной кухне не должна задвигать элегантность готового пространства, комфорт пребывания и практичность для семьи.

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