Дизайн спальни с гардеробной в современном стиле

Стиль и дизайн спальни с гардеробной. Варианты оформления в современном стиле. Как сделать спальню с гардеробной в хрущевке, в частном доме, в мансарде

Гардеробная – нужное и полезное помещение, позволяющее хранить вещи, одежду, обувь. Ее расположение будет актуально практически в любом месте квартиры. Рассмотрим возможности дизайна спальни с гардеробной.

Дизайн спальни с гардеробной – выбор стиля

В зависимости от стилистического направления спальни подбирают мебель, материалы для обивки, определяются с цветом. Выбор стиля индивидуален и основывается на функциональном наполнении и комфорте помещения.

Ар-деко

Стиль отличается роскошным дизайном. В помещении подчеркнуть привлекательность помогут изысканные, но компактные люстры. Вдоль стен можно расставить небольшие декоративные элементы. Не удастся сделать такой дизайн гардеробной в спальне в хрущевке из-за малой площади.

Поп-арт

В подобном стиле спальную комнату могут оформить творческие личности, выражая суть своих предпочтений в интерьере. Для поп-арта подходит цветовая гамма в ярких тонах. В стиле прекрасно смотрится сочетание невероятных вещей и смелых экспериментальных решений.

Минимализм

Для индустриального стиля характерно наличие минимализма. В помещении должны находиться только самые необходимые вещи. Во внутреннем лаконичном оформлении сочетаются различные материалы. Деревянные полки красиво смотрятся вместе с хромированным металлом стоек.

Классика

Стиль отличается универсальностью. Такое оформление будет привлекательным в маленьких и больших комнатах. Подобный дизайн подходит для спальни с гардеробной в мансарде.

Классика остается всегда популярной. Для нее оправдан выбор нейтральных тонов и высокого качества дорогостоящих материалов. В результате мебель будет функциональной. В такой спальне можно поставить кресло или мягкий пуфик, что позволит отдохнуть в случае необходимости.

Лофт

Отделывать стены в лофте не рекомендуется. Полочные и штанговые конструкции монтируют прямо к поверхности из кирпича или бетона.

Освещают конструкцию с помощью трековых светильников или оригинальных абажуров, способных точечно подсветить территорию. Внешний вид гардеробной, выполняемой в лофтовом направлении, не особо уютен, но при правильном подходе помещение будет функциональным.

Кантри

Стиль отличается уютом, в оформлении используются натуральные материалы. Поверхности отделывают с использованием льна, дерева, камня, бумажных обоев. В итоге получается легкая комната, выражающая естественный комфорт.

Для спальни оправдан выбор мебели из благородной древесины. Декоративные элементы должны присутствовать в минимальном количестве. Из цветов оптимальна природная гамма. Красиво смотрится мебель, выполненная в бежевом, желтом, синем, зеленом тонах.

Хай-тек

Для расширения свободного пространства оптимально использование скрытых кронштейнов, хромированных распорок и тонированных стекол. Оформляют в подобном дизайне спальню с гардеробной, превышающую площадь 20 кв. м. Освещают изделия изнутри с помощью светильников или настенных бра. В результате получается конструкция закрытого вида.

Подчеркнуть оригинальность и красоту подобного решения можно посредством выбора коврика в ярких цветовых решениях.

Можно также совместить несколько различных стилей, чтобы получить привлекательный и оригинальный вариант. Немаловажным моментом будет консультация с профессиональным дизайнером. Он посоветует, что подойдет для конкретного помещения.

Проектирование гардеробной

Дизайн спальни с гардеробной в доме или квартире становится уютным и функциональным. Это возможно, если тщательно продумать, какой будет комната. Среди основных типов планировки каждый человек подберет подходящий для себя вариант в зависимости от вкусовых предпочтений и финансового состояния.

Линейная

Дизайн спальни, превышающей 18 кв. м, с гардеробной выполняется линейным образом. Гардероб монтируют рядом с глухой стеной, стараясь сохранить геометрию жилплощади.

Оправдана красота линейного проекта. Для него характерны компактные размеры и выдерживание единого стиля спальной комнаты и расположенной здесь мебели. Разделить пространство на несколько зон позволяют невесомые материалы вроде гипсокартона, штор, стекла, раздвигающихся или распахивающихся дверей, занимающих всю длину гардеробной.

Угловая

Угловые решения отличаются универсальностью. Оборудуют подобную конструкцию в спальнях любой площади. Для нее характерно рациональное использование пространства в угловой зоне. Ее обычно располагают рядом с окном или дверным блоком.

Гардеробная может иметь фасадную пристройку, что увеличивает красоту изделия в несколько раз.

Гардеробная-шкаф

Привлекателен вариант гардеробной, имеющей вид шкафа. Внутри конструкции помещаются все необходимые вещи. Чтобы придать изюминку спальне, нужно делать выбор в пользу наиболее подходящего в каждом конкретном случае изделия. Стоит обращать внимание, насколько сочетается мебель с интерьерным решением.

Гардеробную в виде шкафа приобретают в готовом виде. Это способствует экономии свободной площади. Чтобы меблировка выглядела оригинально и практично, на фасадной поверхности почти всегда имеются зеркала.

Встроенная

Если комната имеет небольшую нишу, в ней целесообразно обустроить гардеробную. Это же касается ситуаций, когда рядом с комнатой есть кладовая и чулан. При обустройстве задействуют все поверхности спальной комнаты, включая стены, пол и потолок.

Существует несколько видов встроенных конструкций:

Растет популярность корпусных и стеллажных. В этом случае привычные шкафы крепят прямо к стенам, что позволяет использовать максимум пространства. Интересен вид панельных изделий. Укрепляют декоративную панель в качестве фасада, а затем крепят различные системы, позволяющие сохранить все необходимое, – кронштейны, штанги, полки, ящички и др. Привлекает внимание каркасно-модульный вариант. Гардеробную в данном случае свободно моделируют, расставляя в зависимости от вкусовых предпочтений. Впоследствии возможно переставить или сдвинуть изделие в нужном направлении. Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки. Чтобы получить оптимальный вариант, стоит тщательно взвесить все «за» и «против». Немаловажно посоветоваться с профессионалом. Он порекомендует, какая конструкция подойдет в каждом конкретном случае.

Открытая

Дизайн спальни с гардеробной в современном стиле открытого типа привлекательно смотрится в любом помещении. Но владельцу придется соблюдать порядок на полках. Конструкция не оснащена дверями и ограждениями, она станет частью помещения, что позволит гармонично сочетать ее с оформлением и эффективно использовать всю площадь. В результате спальня становится оригинальной и очень практичной, что непременно отметят все.

Мебель и освещение

Для получения нужного результата лучше заказать индивидуальный проект. Подбирать мебель для обустройства гардеробной нужно в соответствии со следующими требованиями:

сколько людей используют спальню и гардеробную, их личные потребности;

что будет храниться и в каких количествах;

какого стиля и разновидности одежда размещена внутри шкафа;

необходимость хранения в гардеробной обуви, аксессуаров;

для одежды официального стиля необходимо оборудование штанг, вешалок, выдвижных ящичков и т. д.

Для гардеробных комнат нехарактерно естественное освещение. Нужны осветительные приборы с естественным спектром. Внутри конструкции оборудуют светодиодные ленты – например, на потолке и рядом с дверью.

Также интересным будет использование точечной конструкции. Такие приборы создадут интимную обстановку.

Гардеробная на балконе

Гардеробная в спальне, дизайн которой можно увидеть на фото, может быть оборудована на балконе. Отличается подобное решение следующими положительными сторонами:

рационально используется вся площадь спальной комнаты;

окна дают естественный свет и вентиляцию;

внутри поместится все необходимое, включая одежду, обувь и множество других вещей.

У размещенной на балконе гардеробной имеются и минусы. Такое решение не позволяет планировать свободную площадь. Проникшие с улицы запахи пропитывают одежду. В помещении сложно переодеваться и примерять вещи из-за небольшой площади.

Срок службы одежды и обуви может сократиться из-за серьезных температурных колебаний и повышенной влажности. Чтобы снизить риск, следует обустроить вентиляционную систему, а в идеале и отопление балкона.

Идеи для маленькой и большой спальни

Дизайн спальни 15 кв. м с гардеробной должен быть тщательно продуман. Следует выбрать место, где будет располагаться шкаф, и продумать его внутреннюю организацию. В этом случае рекомендуется использование угловых конструкций. При этом спальня воспринимается как единое целое.

Небольшая спальня не должна выделяться. Завуалировать конструкцию гардероба можно с помощью дверей. Привлекательно смотрятся варианты с дверями-купе, в виде гармошки или раздвижными. Они не занимают площадь, сохраняя свободное пространство.

Для маленьких комнат не подходит выбор открытых систем. Они плохо вписываются в дизайн помещения.

Для частных домов в качестве гардероба обустраивают помещение, совмещенное со спальней. Соединить две комнаты можно с помощью неприметной дверки.

Для помещения большой площади подойдет установка любых гардеробных в зависимости от планировки. Продумывают дизайн в соответствии со стилем всей квартиры или дома. Внимательно стоит продумать вопрос использования осветительных приборов.

Плюсы и минусы спальни с гардеробной

В спальне, в соответствии со статистикой, человек проводит много времени. Стоит вдумчиво обустроить данное помещение: сон и отдых в комфорте повышает стрессоустойчивость владельца жилья.

Гардеробные характеризуются следующими преимуществами:

Проще становятся рутинные процессы. Внутри конструкции можно найти место для хранения не только вещей, но и утюга, гладильной доски и других бытовых приборов. Каждый экземпляр одежды можно положить на собственное место, что позволяет удобно хранить ее. Простота доступа. Каждый человек при необходимости может открыть шкаф и выбрать нужный предмет. В гардеробе одежда сохраняет привлекательный внешний вид, не мнется. Комфортно и уютно можно переодеться или примерить одежду прямо в гардеробе. Рационально используется свободное пространство. Это дешевле, чем заказ корпусной мебели по индивидуальному проекту.

Подобное решение имеет также некоторые минусы. Для организации большой гардеробной потребуется отдельная комната. Спальню нужно значительно перепланировать. Немаловажным фактором становится оборудование вентиляционной системы.

Спальня с гардеробной – интересное дизайнерское решение. Оно позволяет спрятать внутрь все вещи, что способствует поддержанию порядка в комнате. Существует несколько вариантов конструкции, каждый в подходящих условиях смотрится стильно и привлекательно.

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