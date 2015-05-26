Дюплекс в Гётеборге площадью 96 м²

Двухэтажные апартаменты в доме 1937 года постройки. Главное акцентное пятно этого светлого минималистичного интерьера — литография Альфонса Мухи.
Фотографии с сайта www.indizajn.rtl.hr
Двухэтажные апартаменты в доме 1937 года постройки. Главное акцентное пятно этого светлого минималистичного интерьера — литография Альфонса Мухи.
Фотографии с сайта www.indizajn.rtl.hr
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