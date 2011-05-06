Расскажем всё о кофе! Полезная и интересная информация, советы и рекомендации от Квартблога!

Всё о кофе

Для кого-то кофе — способ взбодриться по утрам, для кого-то — настоящая страсть. Но мы уверены, что если и пить кофе, то обязательно свежий и ароматный, правильно хранившийся и приготовленный, и, в довершение, — красиво поданный на стол.

Содержание:

В чем готовить кофе?

В зависимости от того, какой вы пьете кофе, способы его приготовления будут разными. Говорить о растворимом кофе мы не будем — положил в чашку и готово. А вот для того, чтобы кофе молоть и варить, нужны специальные гаджеты.

Для начала, чтобы переработать зерна нужна кофемолка. Однако, если кофемолки не оказалось под рукой, есть несколько сподручных средств помолоть кофе:

В блендере

В ручной мясорубке

В ступке пестиком

В прочном пакете молотком или скалкой

Уже молотый кофе заварить можно в турке. При выборе турки обратите внимание на форму — горлышко должно быть узким, это позволяет украсить кофе аппетитной пенкой. Еще хорошо, если ручка будет с защитным покрытием.

Стандартная турка рассчитана на 1-2 чашки. Если вы хотите заварить сразу много кофе, то можно воспользоваться гейзерной туркой — это быстро и позволяет сразу получить кофе отдельно от гущи. Такие турки бывают и электрическими.

Еще один способ — френч-пресс. Так же как в гейзерной турке, кофе будет без гущи. Различные размеры, дизайны и отсутствие необходимости следить за тем, чтобы кофе не убежал, делают френч-пресс крайне привлекательным. К тому же с его помощью можно взбивать молоко для капучино и латте!

Конечно же, идеальным вариантом для любителей кофе будет электрическая кофеварка или кофе-машина. Они бывают разных конструкций и функций. Решите для себя, что вам важно: просто качественный кофе с выбором сорта или быстрое приготовление большого разнообразия кофейных напитков, — от этого напрямую зависит выбор.

Как хранить кофе?

Кофе, как и чай, боится воздуха, влаги, тепла и света. Поэтому идеальное место для хранения — кухонный шкаф подальше от плиты. Желательно, чтобы его не очень часто открывали и днем на него не падал прямой свет. Никогда не держите кофе в холодильнике.

Эксперты советуют вообще не хранить долго кофейные зерна. Лучший вкус у них будет максимум 2 недели после обжарки. Если есть необходимость сделать запас, то до двух месяцев кофе может храниться в морозильнике в герметичной непрозрачной упаковке и в максимальном покое.

Для краткосрочного хранения лучше всего подходят фольгированные пакеты с зиплоком (защелкивающейся полоской), готовый кофе обычно в таких продается. Керамические и непрозрачные стеклянные банки с плотной крышкой — тоже хороший вариант. Жестяных и пластмассовых контейнеров лучше избегать, потому что они могут испортить вкус продукта.

Капсулам для кофемашин факторы окружающей среды не так страшны, оболочка полностью защищает содержимое. Зато органайзеры для их хранения могут украсить интерьер.

Как подать кофе?

Как для каждого алкогольного напитка есть свои подходящие рюмка\бокал\стакан, так и для разных типов кофе идеальной будет емкость определенного размера и формы. Эспрессо подают в совсем маленькой чашечке, капучино и американо в чашках побольше, а для латте идеален высокий прозрачный стакан, чтобы видеть как красиво кофе и молоко распределились по слоям.

Кофе с молоком можно сервировать и в чайной чашке, поставив рядом красивый молочник. Эспрессо принято подавать со стаканом воды, американо и капучино с маленькой шоколадкой, а к латте добавлять соломинку. В любом случае, не забывайте о ложечке и сахаре. А если посыпать готовый кофе сверху корицей или шоколадной стружкой, то добавится и вкуса, и красоты.

В остальном стол для десерта с кофе накрывается также, как с чаем. Об этом, а также о хранении и заваривании чая можно почитать в статье «Уголок для чаепития».

Фотографии: donkeycoffee.com, ohhowcivilized.com, dusanplichta.com, homestoriesatoz.com, instructables.com, portuguesegirlcooks.com

кухня, декор