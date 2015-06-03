Двухэтажная студия 18 м² в Харькове

Мы расспросили дизайн-студию о фантастически интересном и функциональном проекте крошечной квартиры.

Мы расспросили дизайн-бюро 1-Studio о проекте крошечной двухэтажной студии площадью всего 18 м2.

Расскажите нам, кто заказчик проекта и каковы особенности помещения: метраж, высота, планировка?

Квартира находится в историческом центре города Харьков. Заказчик – мужчина с французскими корнями, мастер спорта по гиревому спорту, недавно разменял шестой десяток. Выглядит на 49, в душе 24. Уже не женат (в этом и причина смены места проживания). Большую часть времени находится в разъездах. Несмотря на свой статус, он довольно простой и неприхотливый человек с чувством вкуса. Когда мы в первый раз вошли в помещение, то увидели коробку 3м х 6м х 5м(h) с огромным окном почти от пола до потолка. Первая мысль — недоумение: «Такой серьезный мужчина, и так мало места?». Но вскоре мы поняли, что это неплохая проверка на профпригодность.

Каковы были пожелания заказчика?

Конкретное пожелание было одно — чтобы был спортивный уголок. Поначалу это просто «сломило нам голову»: 18 м2, еще и спортзал? Но потом мы вспомнили, что это все-таки вызов, и забыли про трудности.

В такой маленькой квартире непременно должны быть хитрые системы хранения. Что вы продумали для хозяина: где он будет хранить вещи, бытовую химию, пылесос?

Каждый квадратный сантиметр пространства – на вес золота, поэтому мы выжимали из всего по-максимуму.

По правую руку от входа расположился емкий шкаф, предназначенный, как для верхней одежды и обуви, так и для бытовой техники вроде пылесоса. Потолок с метрическим рядом металлических рейлингов носит, как декоративный характер (приятно рассеивает свет), так и функциональный (можно что-либо повесить, положить сверху). На снимке его украшает зонтик.

Кухонная зона заслуживает отдельного внимания, тут пришлось «попотеть» больше всего. Поскольку каких-либо серьезных технологических процессов приготовления пищи заказчик делать не собирается, допускаются некоторые отклонения от общепринятых принципов «кухнестроения». Это еще один плюс для нас, так как мы можем предложить что-то необычное, взглянуть на кухню по-новому. Ну мы и взглянули – получайте «кухонно-лестничный уголок».

Диван тоже с «изюмом». Если вы заметили – низ дивана (черная плоскость) разделена на 3 части. Средняя часть при нажатии на нее выкатывается, и получается столик с уже расставленными стаканами со льдом и бутылкой виски. Шутка, без стаканов, конечно, но столик действительно есть.

В санузле над аквариумом есть замысловатая конструкция с различными нишами и полками, доступ к которым есть, как из душевой кабины, так и со стороны стиральной машины, которая, кстати, тоже вписалась в наш микро-интерьер, плюс еще и раковина над ней (раковина специально предназначена для расположения над стиральной машиной – да, такая существует).

Второй этаж, он же спальня, он же кабинет – тоже оборудован емким шкафом, позволяющим разместить в него все необходимое. Отсутствие прикроватных тумб компенсировано наличием ниши внизу кровати, вдоль пола.

В квартире очень много необычного декора: лампа на потолке над рабочим местом, рейлинги в коридоре, надпись «Forever young» в бутылках, удивительное изголовье кровати. Какие идеи вам нравятся больше всего? На какие еще дизайнерские хитрости стоит обратить внимание нашим читателям?

Приятно, когда замечают всякие придуманные нами «фишечки». Сейчас, на наш взгляд, мы живем в такое время, что мало что может удивить, привлечь внимание, понравиться в конце концов. Мы все так разбалованы обилием разных красивых, высокотехнологичных, дорогих, интересных вещей, что быть оригинальным становится очень сложно. Посмотрите, например, на светильник-огнетушитель. Дергаешь за кольцо, а он не тушит, а, наоборот, загорается. Не все, наверное, заметили прикроватные бра? Мотоциклетная фара в изголовье кровати светит вверх на зеркало, снятое с того же железного коня, и вы ловите зеркальцем солнечного зайчика и будите им спящую рядом красавицу – романтика.

Какие идеи в проекте наиболее дорогие в реализации, а какие, наоборот, бюджетные, но интересные?

Да все идеи простые и не затратные. Материалы и техника – натуральные, фирменные и дорогие, а идеи и концепция – вполне в щадящем режиме. Мы же не изверги, чтоб загонять заказчика в долги, дабы воплотить наш проект в жизнь. Вот многие же думают: «Да вы что? Денег и так впритык, о каком дизайнере может идти речь?» А не на том вы экономите, хотим вам сказать! При наличии на объекте дизайнера и адекватном описании заказчиком своих пожеланий, можно сделать дешево и красиво, раз и навсегда, без всяких переделок и переплат.

Не совсем понятна ситуация с душем в ванной комнате. Поясните, откуда там золотая рыбка и камни? Как за этим необходимо будет ухаживать?

Под слоем морской гальки – обычный душевой поддон с организованными уклонами в сливную воронку. Галька – настоящая, с черного моря, тщательно отобрана самыми красивыми девушками побережья. Поухаживать, конечно, придется за таким благом, но оно того стоит – экзотика же. Стоишь такой с закрытыми глазами, босиком на гладенькой гальке, сверху льет тропический душ… Ход, на наш взгляд, классный и имеет право на жизнь, просто нужна нормальная вытяжка, и периодически доставать гальку и промывать сам поддон, чтобы не образовывалась плесень. Рыбка – совсем не золотая, больше зубастая – пираньей зовется. Живет в обыкновенном аквариуме с такой-же галькой, как и в душевой, доступ в аквариум сверху. Нарубил мяса кусками, открыл верхнюю крышку, засыпал ей туда и купаться стало веселее. Аквариум, кстати, планируется обслуживать с минимальным вмешательством человека — все автоматически. Необходимое оборудование размещается за стенкой в кухонной зоне под рабочей поверхностью.

Каков примерный бюджет проекта, чтобы воспроизвести его точно в том виде, как на снимках?

Ориентировочный бюджет проекта, по нашим подсчетам, составляет около десяти тысяч евро. Это если использовать те материалы, технику и мебель, которые мы рекомендуем.

Когда планируется реализация проекта?

На данный момент проект в процессе реализации. Уже смонтировано монолитное железобетонное перекрытие и выполняются отделочные работы.

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