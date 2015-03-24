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Двухкомнатная студия в 45 м² с кирпичной стеной

Этот женский интерьер квартиры в Стокгольме имеет на удивление много промышленных черт. Главная из них — кирпичная стена, найденная под старой отделкой во время ремонта.

Фотографии с сайта virlova75.blogspot.ru

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