Двушка в 64 м2

Светлая квартира с пастельными акцентами. Дизайном занималась шведская компания Вehrer&Partners.минимализм, скандинавский стиль, живопись
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