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Двушка в 64 м2

Светлая квартира с пастельными акцентами. Дизайном занималась шведская компания Вehrer&Partners.

Двушка в 64 м2
Двушка в 64 м2
Двушка в 64 м2
Двушка в 64 м2
Двушка в 64 м2
 
Двушка в 64 м2
Двушка в 64 м2
Двушка в 64 м2
Двушка в 64 м2
Двушка в 64 м2
Двушка в 64 м2
Двушка в 64 м2
Двушка в 64 м2
Двушка в 64 м2
Двушка в 64 м2

 

Фотографии с сайта www.behrer.se

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Комментарии

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