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Эклектичная квартира в Дании

Ротанговые абажур и кресло-кокон, помпезный стол, чугунные подсвечники и пушистая голубая ель! Необычная, но красивая вариация на тему скандинавского стиля.

Эклектичная квартира в Дании

Эклектичная квартира в Дании

Эклектичная квартира в Дании

Эклектичная квартира в Дании

Эклектичная квартира в Дании

Эклектичная квартира в Дании

Эклектичная квартира в Дании

Эклектичная квартира в Дании

 

Фотографии с сайта www.vintagelover.cz

 

 

 

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