Эксперимент: как добавить наполнитель в кресло-мешок IKEA

Наполнить просевшее кресло-мешок, не дав шарикам наполнителя разлететься по дому? Легко.

Недавно, устроившись с книгой в любимом кресле-мешке, я обнаружила, что сижу на полу. Открытие оказалось неприятным, но не удивительным: мешку было уже почти два года, а известно, что со временем шарики наполнителя в такой мебели сминаются, и она проседает. К счастью, у редакции Квартблога есть привычка любые бытовые сложности воспринимать не как проблему, а как вызов, так что мы решили попробовать самостоятельно наполнить мешок и поделиться этим опытом с вами.

Дано: просевшее кресло-мешок Олме, IKEA. Наполнитель из магазина HomeMe.

Задача — досыпать наполнитель в кресло, не рассыпав его по комнате.

Инструменты: иголки, нитки, распарыватель, ножницы, антистатик, лист бумаги, широкий скотч, зажимы для бумаги.

1. Открыть чехол кресла оказалось не так-то просто: бегунок молнии был спрятан в клапан, на нем не было брелока, зато был автоматический стопор, так что пальцами его было не сдвинуть.

Чтобы расстегнуть такой замок, мы взяли толстую иглу (скрепки под рукой не оказалось) — просунули ее в ушко бегунка под предохранитель, не дающий ему двигаться, и потянуть.

2. На внутреннем мешке молнии не оказалось, но возле верхушки мы легко нашли участок, через который в него насыпали наполнитель – там шов смотрит наружу. Подняв верхушку и вытряхнув из нее все шарики, мы распороли около 10 см шва.

Секретный ингредиент нашего эксперимента – антистатик! Гранулы наполнителя действительно сильно электризуются, а у нас была задача проделать все максимально аккуратно, так что средством мы обрабатывали буквально все: ткань мешка возле шва, пакет с наполнителем около того места, где он будет высыпаться, воронку (о ней ниже), и даже профилактически брызгали немного в сам мешок и пакет с наполнителем. Важно: если у вас чувствительна кожа, работайте в перчатках: скорее всего, вы намочите средством пальцы.

3. Чтобы у шариков не было ни единого шанса убежать, мы сделали воронку: свернули альбомный лист в трубочку и закрепили скотчем. Края подровняли ножницами.

4. Максимально очистили от шариков один из углов мешка, отстригли самый краешек, брызнули внутрь антистатиком (аккуратно: от давления газа шарики могут разлететься) и отрезали угол так, чтобы диаметр отверстия был чуть-чуть меньше диаметра воронки.

5. Широким скотчем прикрепили воронку к пакету. Проще всего оказалось предварительно сплющить ее и закрепить на мешке зажимами для бумаги.

6. Насыпаем!

Этот этап потребовал командной работы: один приподнимал верхушку кресла, придерживая воронку так, чтобы она плотно входила в распоротый шов и не выскакивала, а другой держал мешок с наполнителем.

7. Ура, мешок наполнен! Кресло мы легко и быстро зашили на машинке, а мешок с остатками наполнителя закупорили просто загнув кончик воронки и заклеив ее скотчем.

8. Внутренний мешок мы снова вставили в чехол (который, воспользовавшись случаем, постирали), а заодно скрепили парой стежков верхушку внутреннего мешка и внешнего чехла.

Итак, эксперимент удался! Нужное количество наполнителя попало в кресло, при этом ни один шарик не упал на пол. Не нужно пылесосить и бояться, что кот наестся пластика.

Замечания и полезные советы

1. На фото видно, как отличаются по размеру гранулы, которые были в кресле, и которые мы насыпали туда. Честно говоря, кресло осталось таким же удобным, разница заметна только тогда, когда проводишь рукой по туго набитому боку мешка — чувствуется рельеф, который дают большие шарики. Если не хотите повторить нашу оплошность, покупая наполнитель, обратите внимание на диаметр его гранул.

2. Края воронки лучше склеить скотчем не только снаружи но и, по возможности, внутри, иначе шарики при пересыпании будут забиваться между слоями бумаги и тормозить процесс. Не делайте отверстие воронки слишком узким – у нас оно было около 5 см, так что шарики пересыпались медленно и периодически создавали пробку (если такое случилось, нужно просто немного помять вронку).

4. Периодически контролируйте наполненность кресла. Возможно, что вы так привыкли к слегка просевшему, а значит, более податливому креслу, что сидеть в заметно более набитом мешке вам будет неуютно.

Надеемся, наш опыт будет вам полезен. Не бойтесь экспериментировать: Квартблог всегда вас поддержит!

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