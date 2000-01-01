Где в Москве поработать с деревом и сделать стол своими руками?

Обзор московских столярных коворкингов, в части из которых мы уже побывали: стоимость, адреса, полезные советы.

Мечтаете о столе, комоде или стуле, сделанным по индивидуальным чертежам? Отчаялись найти подходящую вещь в магазинах или просто верите в принцип «если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, делай это сам»? Наш сегодняшний обзор — для всех тех, кто уже умеет работать со столярным инструментом, но не хочет или не может позволить себе обустраивать индивидуальную мастерскую.

Читайте о шести с половиной московских коворкингах, которые готовы предоставить всем фанатам деревянных вещей верстак, (полу)профессиональное оборудование и помощь мастеров.

Делай вещь

Одна из самых заметных в Москве открытых столярных мастерских, работающая также как образовательная площадка и коворкинг. Последний рассчитан как на профессионалов, так и на новичков, так что сетка тарифов на пользование рабочими местами довольно гибкая. Новичков в работе сопровождает мастер, минимальная стоимость часа для них — 1000 ₽.

Цена: от 500 ₽/час до 25000 ₽/месяц.

Адрес: метро Улица 1905 года, ул. 1905 года д. 7, стр. 1.

Сайт: delaivesch.ru

Дар труда

Мастерская и коворкинг на базе столярного цеха площадью 700 м2. Мастерская оснащена полупрофессиональным инструментом, а также станками с ЧПУ. К работе вас допустят после аттестации, а если вы новичок, то после прохождения ознакомительного курса-пропуска (2000 ₽).

Цена: от 300 ₽/час до 24 000 ₽/месяц.

Адрес: метро Преображенская площадь, ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, к. 16.

Сайт: dartruda.ru

DIY Академия

Небольшая, но очень живая мастерская. Больше всего времени и внимания здесь уделяется мастер-классам на конкретные темы, но есть возможность и использовать пространство как коворкинг или купить большой курс, в рамках которого отработать все столярные техники, создавая конкретный предмет мебели.

Цена: от 1000 ₽/3 часа.

Адрес: метро Преображенска площадь, Москва, ул. Бухвостова, д 12/11, к. 11.

Сайт: diy-academy.ru

СМ-47

Мастерская на ВДНХ работает как производственная база и коворкинг для всех желающих. Как и в DIY-Академии, акцент здесь сделан на мастер-классы, среди которых есть уроки токарного дела. Расценки на собственно коворкинг здесь зависят не от уровня вашего мастерства, а от времени суток.

Цена: от 250 ₽/час до 8500 ₽/24 часа.

Адрес: метро ВДНХ, пр-т Мира, стр. 119, ВДНХ, пав. 47.

Сайт: sm-47.ru

Кедр

Столярная школа и мастерская, у которой в Москве есть целых две площадки: основная и поменьше, с ограниченным набором инструментов и оборудования. Акцент сделан на обучающие курсы (есть летняя школа для подростков). Цены на коворкинг демократичные, но обратите внимание на расписание: по праздникам и в выходные школа закрыта.

Цена: от 300 ₽/час.

Адрес: метро Площадь Ильича, ул. Самокатная, д. 4, стр. 27.

Сайт: kedrosadmaster.ru

Rubankov

Один из самых молодых коворкингов, существующий всего полгода. Проект компании «Рубанков», начавшей с торговли столярным инструментов, а сейчас пол лозунгом «возрождение столярного дела» занимающейся сразу несколькими проектами, в том числе фестивалем столярного искусства и школой столярного дела.

Цена: от 1000 ₽/5 часов.

Адрес: метро Красносельская, 1-й Красносельский переулок, д. 7/9 А, стр. 11.

Сайт: rubankov.ru

Crafts Station

Небольшая семейная мастерская, отказавшаяся сейчас от идеи коворкинга, на базе которой, тем не менее, проводятся мастер-классы по столярному делу, где вам помогут воплотить в жизнь ваш проект. Эскизы вещи и время, которое уйдет на ее создание, лучше заранее обсудить в переписке или на бесплатной консультации.

Цена: 1000 ₽/час.

Адрес: метро Римская, ул. Самокатная д. 4, с. 4.

Сайт: craftsstation.com

В завершение обзора — несколько советов из собственного опыта.

Сравнивая цены на коворкинг, обратите внимание, входят ли в стоимость расходные материалы и место для хранения проекта, работа над которым занимает больше одного дня. Как правило, за это нужно платить отдельно.

Не пренебрегайте мастер-классами. Такой формат отлично подойдет, если вы не знаете, что сделать, но познакомиться со столярным делом хочется.

Следите за расписанием дней открытых дверей и бесплатных мастер-классов, это хороший повод зайти в мастерскую, познакомиться и посмотреть, комфортно ли вам там.

Не забывайте о технике безопасности! На месте вы обязательно пройдете инструктаж, но вот о том, чтобы одежда на вас была комфортной и не слишком свободной, а в кармане нашлась резинка, чтобы собрать длинные волосы, стоит позаботиться заранее. И да, не пренебрегайте защитными очками, даже если видите, что мастер работает без них. Берегите глаза.

Хорошей работы!

столярное дело, мебель, своими руками, DIY