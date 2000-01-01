Где в Москве поработать с деревом и сделать стол своими руками?

Мечтаете о столе, комоде или стуле, сделанным по индивидуальным чертежам? Отчаялись найти подходящую вещь в магазинах или просто верите в принцип «если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, делай это сам»? Наш сегодняшний обзор — для всех тех, кто уже умеет работать со столярным инструментом, но не хочет или не может позволить себе обустраивать индивидуальную мастерскую.
Читайте о шести с половиной московских коворкингах, которые готовы предоставить всем фанатам деревянных вещей верстак, (полу)профессиональное оборудование и помощь мастеров.
Делай вещь
Одна из самых заметных в Москве открытых столярных мастерских, работающая также как образовательная площадка и коворкинг. Последний рассчитан как на профессионалов, так и на новичков, так что сетка тарифов на пользование рабочими местами довольно гибкая. Новичков в работе сопровождает мастер, минимальная стоимость часа для них — 1000 ₽.
Цена: от 500 ₽/час до 25000 ₽/месяц.
Адрес: метро Улица 1905 года, ул. 1905 года д. 7, стр. 1.
Сайт: delaivesch.ru
Дар труда
Мастерская и коворкинг на базе столярного цеха площадью 700 м2. Мастерская оснащена полупрофессиональным инструментом, а также станками с ЧПУ. К работе вас допустят после аттестации, а если вы новичок, то после прохождения ознакомительного курса-пропуска (2000 ₽).
Цена: от 300 ₽/час до 24 000 ₽/месяц.
Адрес: метро Преображенская площадь, ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, к. 16.
Сайт: dartruda.ru
DIY Академия
Небольшая, но очень живая мастерская. Больше всего времени и внимания здесь уделяется мастер-классам на конкретные темы, но есть возможность и использовать пространство как коворкинг или купить большой курс, в рамках которого отработать все столярные техники, создавая конкретный предмет мебели.
Цена: от 1000 ₽/3 часа.
Адрес: метро Преображенска площадь, Москва, ул. Бухвостова, д 12/11, к. 11.
Сайт: diy-academy.ru
СМ-47
Мастерская на ВДНХ работает как производственная база и коворкинг для всех желающих. Как и в DIY-Академии, акцент здесь сделан на мастер-классы, среди которых есть уроки токарного дела. Расценки на собственно коворкинг здесь зависят не от уровня вашего мастерства, а от времени суток.
Цена: от 250 ₽/час до 8500 ₽/24 часа.
Адрес: метро ВДНХ, пр-т Мира, стр. 119, ВДНХ, пав. 47.
Сайт: sm-47.ru
Кедр
Столярная школа и мастерская, у которой в Москве есть целых две площадки: основная и поменьше, с ограниченным набором инструментов и оборудования. Акцент сделан на обучающие курсы (есть летняя школа для подростков). Цены на коворкинг демократичные, но обратите внимание на расписание: по праздникам и в выходные школа закрыта.
Цена: от 300 ₽/час.
Адрес: метро Площадь Ильича, ул. Самокатная, д. 4, стр. 27.
Сайт: kedrosadmaster.ru
Rubankov
Один из самых молодых коворкингов, существующий всего полгода. Проект компании «Рубанков», начавшей с торговли столярным инструментов, а сейчас пол лозунгом «возрождение столярного дела» занимающейся сразу несколькими проектами, в том числе фестивалем столярного искусства и школой столярного дела.
Цена: от 1000 ₽/5 часов.
Адрес: метро Красносельская, 1-й Красносельский переулок, д. 7/9 А, стр. 11.
Сайт: rubankov.ru
Crafts Station
Небольшая семейная мастерская, отказавшаяся сейчас от идеи коворкинга, на базе которой, тем не менее, проводятся мастер-классы по столярному делу, где вам помогут воплотить в жизнь ваш проект. Эскизы вещи и время, которое уйдет на ее создание, лучше заранее обсудить в переписке или на бесплатной консультации.
Цена: 1000 ₽/час.
Адрес: метро Римская, ул. Самокатная д. 4, с. 4.
Сайт: craftsstation.com
В завершение обзора — несколько советов из собственного опыта.
- Сравнивая цены на коворкинг, обратите внимание, входят ли в стоимость расходные материалы и место для хранения проекта, работа над которым занимает больше одного дня. Как правило, за это нужно платить отдельно.
- Не пренебрегайте мастер-классами. Такой формат отлично подойдет, если вы не знаете, что сделать, но познакомиться со столярным делом хочется.
- Следите за расписанием дней открытых дверей и бесплатных мастер-классов, это хороший повод зайти в мастерскую, познакомиться и посмотреть, комфортно ли вам там.
- Не забывайте о технике безопасности! На месте вы обязательно пройдете инструктаж, но вот о том, чтобы одежда на вас была комфортной и не слишком свободной, а в кармане нашлась резинка, чтобы собрать длинные волосы, стоит позаботиться заранее. И да, не пренебрегайте защитными очками, даже если видите, что мастер работает без них. Берегите глаза.
Хорошей работы!
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